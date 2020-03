Lauren Jauregui & Tainy – Lento: audio, testo e traduzione

Rilasciato il 20 marzo 2020, Lento è un singolo della cantautrice statunitense Lauren Jauregui, che per l’occasione canta anche in spagnolo. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del brano prodotto da Tainy.

E a parer mio davvero molto gradevole la nuova canzone dell’ex Fifth Harmony, scritta con la collaborazione dello stesso Tainy, Servando Primera e Cris Chil, un brano decisamente orecchiabile e coinvolgente, che sta già facendo impazzire i fan della cantante sparsi per il mondo.

Lento Testo e Traduzione

[Verso 1]

Cae la madrugada

Y la noche acaba de empezar (De empezar), ah-ah

La energía está elevada

Luces apagadas, solo la luna

[Pre-Coro]

‘Tá acelera’o el ambiente

El humo me sube a la mente

No te pongas impaciente, bájamelo

Bailando entre la gente

El sube y baja me prende

‘Tá demasiado caliente, bájamelo

[Coro]

Dale lento, tócamela más lento

El ritmo me está encendiendo

Y el piso se está quemando

Dale lento, un poquito más lento

Que el ritmo lo tengo adentro

Y siento que está vibrando

[Verso 2]

That’s why I keep to myself, I don’t need to be bothered

But your negativity don’t even bother

Level that tone, I ain’t your daughter

Bitch, I was raised by Caribbean waters

Sigo moviendo como una ola

Suave la orilla y yo llego sola

Sway it and go a little bit further

‘Til the light of the day

[Coro]

Dale lento, tócamela más lento

El ritmo me está encendiendo

Y el piso se está quemando (Se está quemando)

Dale lento, un poquito más lento (Dale lento)

Que el ritmo lo tengo adentro

Y siento que está vibrando

[Puente]

In-exhale one time (Aah)

Align your breath with mine

Under an open sky, we fly (Aah)

In-exhale one time

Align your breath with mine (Aah)

Under an open sky, we fly (Aah)





[Coro]

Dale lento, tócamela más lento (Dale)

El ritmo me está encendiendo

Y sé que te está quemando (Y yo sé que te está quemando)

Dale lento, un poquito más lento (Un poquito más lento, más lento)

Que el ritmo lo tengo adentro

Y siento que está vibrando (Aay)





Traduzione

[Str. 1]

L’alba cade

E la notte è appena iniziata (iniziata), ah-ah

L’energia è elevata

Luci spente, solo la luna

[Pre-Rit.]

L’atmosfera è accelerata

Il fumo mi da alla testa

Non essere impaziente, abbassamelo

Ballando tra la gente

Gli alti e bassi mi prendono

Fa troppo caldo, abbassamelo

[Rit.]

Dai lentamente, suonamela più lentamente

Il ritmo mi sta eccitando

E l’appartamento sta bruciando

Dai lentamente, un po’ più lentamente

Ho il ritmo dentro

E sento che sta vibrando





[Str. 2]

Ecco perché me ne sto per i fatti miei, non ho bisogno di essere preoccupata

Ma la tua negatività non dà nemmeno fastidio

Abbassa quel tono, non sono tua figlia

Cagna, sono stata cresciuta dalle acque dei Caraibi

Continuo a muovermi come un’onda

Soffice la riva e io arrivo sola

Ondeggio e vado un po’ più lontano

Fino alla luce del giorno

[Rit.]

Dai lentamente, suonamela più lentamente

Il ritmo mi sta eccitando

E il pavimento sta bruciando (sta bruciando)

Dai lentamente, un po’ più lentamente (Dai lentamente)

Ho il ritmo dentro

E sento che sta vibrando

[Ponte]

Espira una volta (Aah)

Sincronizza il tuo respiro con il mio

Sotto un cielo aperto, voliamo (Aah)

Espira una volta

Sincronizza il tuo respiro con il mio (Aah)

A cielo aperto, voliamo (Aah)

[Rit.]

Dai lentamente, suonamela più lentamente

Il ritmo mi sta eccitando

E l’appartamento sta bruciando (questo appartamento sta bruciando)

Dai lentamente, un po ‘più lentamente (Un po’ più lentamente, più lentamente)

Ho il ritmo dentro

E sento che sta vibrando

