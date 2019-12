Liam Payne – Live Forever feat. Cheat Codes: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Live Forever ft. Cheat Codes è il nono singolo estratto da LP1, album d’esordio di Liam Payne, negli scaffali dei negozi da venerdì 6 dicembre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale della nuova canzone, ottava traccia del primo progetto in carriera, scritta da Samuel Preston, Evan Kidd Bogart & Sylvester “Sly” Sivertsen e prodotta dai Cheat Codes, Evan Bogart & Sly.

Diretto da Charlotte Fassler & Dani Girdwood, il filmato che accompagna questo pezzo, nel quale il cantante parla di una relazione che in qualche modo vivrà in eterno, è on line dalle ore 6 del 6 dicembre 2019.

Liam Payne – Live Forever testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Jaded, Faded

Self-medicated

I didn’t know I was waiting for you, yeah, yeah

Broken, smoking

‘Til you came into focus

Sobered me up off of one hit of you

[Bridge]

Wasn’t even trying to chase a high

I just didn’t wanna feel so low, low, low

Know I’m gonna miss the crazy nights

But you made me wanna let it all go

[Chorus]

I was always gonna

Live fast, die young

Slow down when you came along, yeah

Burn bright, burn out

But now you make me wanna live forever

All that runnin’, gonna give it up for you

Nothing ever get me high like you do

Some way, somehow…

You and I, we’re gonna live forever

Forever

You and I we’re gonna live forever

[Verse 2]

Wreckless, restless

I let it get so hectic

All the way up with my head in the sky, yeah yeah

Too much, too gone

Too many, too fun

I don’t know how but I got out alive

Wasn’t even trying to chase I

I just didn’t wanna feel so low, low, low

No, I’m gonna miss the crazy nights

But you made me wanna let it all go

[Chorus]

I was always gonna

Live fast, die young

Slow down when you came along, yeah

Burn bright, burn out

But now you make me wanna live forever

All that runnin’, gonna give it up for you

Nothing ever get me high like you do

Someway, somehow

You and I, we’re gonna live forever

Forever

You and I we’re gonna live forever

Someday, somehow

You and I we’re gonna live forever

[Bridge]

The party’s over, let the good times roll

But were still gonna lose control

Lose my mind, getting high on you

High on you

The party’s over let the good times roll

But were still gonna lose control

Lose my mind, getting high on you





[Chorus]

You and I we’re gonna live forever

Forever and ever

You and I we’re gonna live forever

Forever and ever

You and I we’re gonna live forever

Forever and ever

You and I we’re gonna live forever

Forever and ever

You and I we’re gonna live forever

[Outro]

Live fast, die young

Slow down when you came along yeah

Burn bright, burn out

But now you make me wanna live forever





Ubriaco, ubriaco

Mi curo da solo

Non sapevo che ti stessi aspettando, sì sì

Distrutto, fumo

Finché non ti metto a fuoco

Quando torno sobrio ci provo con te

Non stavo nemmeno cercando di farmi

Non volevo sentirmi così depresso, depresso, depresso

So che mi mancheranno le notti folli

Ma mi hai fatto venir voglia di lasciar perdere tutto

Ho sempre voluto

Vivere intensamente, morire giovane

Rallentare quando sei arrivata tu, sì

Ardere, bruciare

Ma ora mi fai venir voglia di vivere in eterno

Tutto questo correre, mi arrenderò per te

Niente mi ha mai fatto sballare come te

In qualche modo, non so come…

Io e te vivremo per sempre

Per sempre

Io e te vivremo in eterno

Incosciente, inquieto

L’ho lasciato diventare così frenetico

Fin quassù con la mia testa in cielo, sì sì sì

Troppo, troppo andato

Troppo, troppo divertente

Non so come, ma ne sono uscito vivo

Non stavo nemmeno cercando di inseguire

Non volevo sentirmi così depresso, depresso, depresso

No, mi mancheranno le notti folli

Ma mi hai fatto venir voglia di lasciar perdere tutto





Ho sempre voluto

Vivere intensamente, morire giovane

Rallentare quando sei arrivata tu, sì

Ardere, bruciare

Ma ora mi fai venir voglia di vivere in eterno

Tutto questo correre, mi arrenderò per te

Niente mi ha mai fatto sballare come te

In qualche modo, non so come…

Io e te vivremo per sempre

Per sempre

Io e te vivremo in eterno

Un giorno, in qualche modo

Io e te vivremo per sempre

La festa è finita, lascio che i bei tempi arrivino

Ma perderemo ancora il controllo

Perderò la testa, sballandomi di te

Sballandomi di te

La festa è finita, lascio che i bei tempi arrivino

Ma perderemo ancora il controllo

Perderò la testa, sballandomi di te

Io e te vivremo per sempre

Per sempre

Io e te vivremo in eterno

Per sempre

Io e te vivremo per sempre

Per sempre

Io e te vivremo in eterno

Per sempre

Io e te vivremo per sempre

Vivere intensamente, morire giovane

Rallentare quando sei arrivata tu, sì

Ardere, bruciare

Ma ora mi fai venir voglia di vivere in eterno

