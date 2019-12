Liam Payne – LP1 è l’album d’esordio: info e titoli delle canzoni

LP1 è il debut album del cantautore britannico Liam Payne, in uscita venerdì 6 dicembre 2019 via Capitol Records nel classico CD, in vinile e digitale. I titoli delle canzoni nell’atteso disco.

Anticipato da “Strip That Down” (successo del 2017 con 11,5 milioni di copie vendute), “Get Low” (2017), “Bedroom Floor” (2017), “For You” (2018 – per la colonna sonora di Fifty Shades Freed), “Familiar” (2018), “Polaroid” (altra hit del 2018, della quale sono state vendute due milioni di copie ), “Stack It Up” (2019) e “All I Want (For Christmas)”, uscito il 25 ottobre scorso, il primo progetto solista di Liam propone altre nove nuove canzoni ancora tutte da scoprire, nove tracks anch’esse caratterizzate da quel suono urban pop che rende riconoscibile la musica dell’artista inglese classe 1993.

Alla realizzazione del disco, registrato tra Londra, New York e Los Angeles hanno collaborato artisti del calibro di Ryan Tedder, Ed Sheeran, Steve Mac, Jonas Blue, Zedd, Joe London e The Monsters and the Strangerz.

Insomma è tutto pronto per la prima era discografica di Liam, che come artista solista e quindi lontano dai One Direction, ha in soli due anni venduto oltre 18 milioni di singoli, che hanno anche ottenuto circa 4 miliardi di streams.

LP1 tracklist (Liam Payne album 2019)





Lo trovi su Amazon: Audio CD, Vinile e MP3 – iTunes

Tracce Bonus Target deluxe edition

17. “Hurting Me”

18. “Before It Ends”

19. “All I Want (For Christmas)”

Edizione deluxe Giapponese – Tracce Bonus

17. “Down”

18. “Trouble”

19. “Nobody Else”

20 “All I Want (For Christmas)”