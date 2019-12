FSK Satellite – Ansia No: audio e testo della nuova canzone

Ansia No è una delle tracce inedite racchiuse in FSK Trapshit Revenge, riedizione di FSK Trapshit, disponibile ovunque da venerdì 6 dicembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta da Taxi B, Chiello FSK & Sapobully e prodotta dal fidato Greg Willen.

FSK Satellite – Ansia No testo

Greg Willen non dormire

[Taxi B]

Ansia no, ho fatto due soldi, ho detto: “Bianca stop”

Dopo due secondi Polo Nord

A casa c’ho il Polo Nord, eh, appresso c’ho il Polo Nord

Dentro il bomber di Moncler che fa più luce, il Polo Nord

E sai che ho detto ansia no, ho fatto due soldi, ho detto: “Bianca stop”

Dopo due secondi Polo Nord

A casa c’è il Polo Nord, eh, appresso c’è il Polo Nord

E dentro il bomber di Moncler che fa più luce, il Polo Nord

E sai che ho detto “ansia no”, ho fatto due soldi, ho detto: “Bianca stop”

Dopo due secondi Polo Nord

A casa c’ho il Polo Nord, eh, appresso c’ho il Polo Nord

E dentro il bomber di Moncler che fa più luce, il Polo Nord.





[Sapobully]

Quando entro nel club sembra il Polo Nord (Gang)

Polo Ralph Lauren (Ralph Lauren), Amiri o Balmain (Euro)

Sto fumando cookie da 5 euro al g, stelle Givenchy (Baing)

Ciabattine Armani (Armani), Taxi B, Gucci e Fendi (4L)

Spostavamo pacchi (Gang), ora alziamo stipendi (Ollare gang)

Siamo boss del trapshit (Ollare gang)

Ollare the gang

[Taxi B]

Pa-pa-pa-pa, parlo come Cracco (Ehi), sip, sippo lean

Per la tua tipa sono benzodiezapina, ehi (Woh)

La bagno come un nacho, si

Mi, mi, mi chiama gotico

Se vuole farmi un pom*ino ha sprecato l’emoticon

Oppure due o tre (Oh), oppure che vuoi? (Ehi)

Sai che lo faccio col gang (Gang), mica lo faccio con te (Te)

Ta-ta-taxi e FSK uguale a la trap in Italia (Italia)

L’abbiamo chiusi più 50 in banca solamente al primo album

[Taxi B]

A casa c’è il Polo Nord, eh, appresso c’ho il Polo Nord

E dentro il bomber di Moncler che fa più luce, il Polo Nord

E sai che ho detto ansia no (Oh), ho fatto due soldi ho detto: “Bianca stop” (Stop)

Dopo due secondi Polo Nord

A casa c’ho il Polo Nord, eh, appresso c’ho il Polo Nord

E dentro il bomber di Moncler che fa più luce, il Polo Nord





[Chiello]

Fuck Sprite clean, non raccolgo il cash (Cash)

Drip dentro al club con la gang, siamo i boss (Ehi, ehi, ehi)

Uno, due, tre, bianca stop, ansia no (No)

Mi inseguono bitch, ice, nuovo Moncler (Ehi)

Non ho più freddo, mamma, non più ansia grazie

Madonna redimi i peccati grazie (Ehi)

F, S, K, sto lanciando il cash (Cash)

Back nel privé, double cup siamo i boss

[Taxi B]

A casa c’ho il Polo Nord, eh, appresso c’ho il Polo Nord

E dentro il bomber di Moncler che fa più luce, Polo Nord





