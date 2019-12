Liam Payne – Remember: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Remember è la seconda traccia inserita in LP1, album d’esordio di Liam Payne, negli scaffali dei negozi da venerdì 6 dicembre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa nuova canzone, scritta da JHart, Jonny Price, Stefan Johnson, Jordan K. Johnson, Marcus “Marc Lo” Lomax & German e prodotta da Jonny Price & German.

Nel brano, Liam si rivolge a una persona davvero speciale che amava e che continua tutt’ora ad amare e si chiede come sia possibile che tutta d’un tratto le cose possano cambiare in maniera così drastica. I ricordi di questa persona sono davvero così tanti che è impossibile dimenticare…

Liam Payne – Remember testo e traduzione

[Verse 1]

How do you love someone?

How do you love someone so much it makes you hate them?

Because you can’t replace ’em

Why do I still hold on?

Why do I still hold on to feelings when they’re wasted?

Maybe I misplaced them, mmm

[Pre-Chorus]

I still can’t see the light at the end of the tunnel

Just see those hometown lights we were both playing under

Wish I could press reset, but it’s not that easy

How can I forget someone who gave me so much to remember?

[Chorus]

You gave me so much to remember

You got me stuck inside my mind

Everything’s a reminder

How can I forget someone who gave me so much to remember?

[Verse 2]

How do you know someone so well and then it changes?

All of a sudden you’re strangers

Thinkin’ back on us dancing

When you put your feet on top of mine on the living room floor

Well, tell me what was it for? Oh

[Pre-Chorus]

I still can’t see the light at the end of the tunnel

Just see those hometown lights we were both playing under

Wish I could press reset, but it’s not that easy

How can I forget someone who gave me so much to remember?

[Chorus]

You gave me so much to remember

You got me stuck inside my mind

Everything’s a reminder

How can I forget someone who gave me so much to remember?

[Bridge]

I just wanna know, just wanna know do you still

Think about us, think about us and get chills?

I could say I won’t, could say I won’t, but I will

How can I forget someone who gave me so much to remember?





[Chorus]

You gave me so much to remember

You got me stuck inside my mind

Everything’s a reminder

How can I forget someone who gave me so much to remember?

You gave me so much to remember (All of the nights, all of the time)

You got me stuck inside my mind

Everything’s a reminder (Everything, oh)

How can I forget someone who gave me so much to remember?

[Outro]

I just wanna know, just wanna know, do you still

Think about us, think about us and get chills?

I could say I won’t, could say I won’t, but I will

How can I forget someone who gave me so much to remember?





Come si fa ad amare qualcuno?

Come si fa ad amare qualcuno così tanto da farsi odiare?

Perché non puoi rimpiazzarli

Perché continuo ad aspettare?

Perché continuo a conservare i sentimenti quando sono distrutti?

Forse li ho messi fuori posto, mmm

Continuo a non vedere la luce in fondo al tunnel

Vedo quelle luci della città natale sotto le quali giocavamo

Vorrei poter premere il tasto reset, ma non è così semplice

Come posso dimenticare qualcuno che mi ha lasciato così tanti ricordi?

Mi hai dato tante cose da ricordare

Sei rimasta bloccata nella mia testa

Ogni cosa è un ricordo

Come posso dimenticare qualcuno che mi ha lasciato così tanti ricordi?

Come si fa a conoscere qualcuno così bene e poi cambia?

Ad un tratto sei un estraneo

Ripensando a noi che ballavamo

Quando hai messo i piedi sopra i miei sul pavimento del soggiorno

Beh, dimmi a cosa è servito? Oh





Continuo a non vedere la luce in fondo al tunnel

Vedo quelle luci della città natale sotto le quali giocavamo

Vorrei poter premere il tasto reset, ma non è così semplice

Come posso dimenticare qualcuno che mi ha lasciato così tanti ricordi?

Mi hai dato tante cose da ricordare

Sei rimasta bloccata nella mia testa

Ogni cosa è un ricordo

Come posso dimenticare qualcuno che mi ha lasciato così tanti ricordi?

Voglio solo sapere, voglio solo sapere pensi ancora

A noi, pensi a noi e ti vengono i brividi?

Potrei dire di no, potrei dire di no, ma per me è così

Come posso dimenticare qualcuno che mi ha lasciato così tanti ricordi?

Mi hai dato tante cose da ricordare

Sei rimasta bloccata nella mia testa

Ogni cosa è un ricordo

Come posso dimenticare qualcuno che mi ha lasciato così tanti ricordi?

Mi hai dato tante cose da ricordare (tutte le notti, di continuo)

Sei rimasta bloccata nella mia testa

Ogni cosa è un ricordo (Tutto, oh)

Come posso dimenticare qualcuno che mi ha lasciato così tanti ricordi?

Voglio solo sapere, voglio solo sapere, pensi ancora

A noi, pensi a noi e ti vengono i brividi?

Potrei dire di no, potrei dire di no, ma per me è così

Come posso dimenticare qualcuno che mi ha lasciato così tanti ricordi?

