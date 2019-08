Lewis Capaldi – Hold Me While You Wait: audio, testo, traduzione e remix del nuovo singolo

Disponibile dal 3 maggio 2019, Hold Me While You Wait è il terzo singolo estratto da Divinely Uninspired to a Hellish Extent, debut album di Lewis Capaldi, rilasciato il successivo 17 maggio e certificato Oro in Canada e Platino in UK. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questa bella canzone, che dal 21 giugno è anche disponibile nel remix dell’olandese Steve Void.

Dopo Grace e soprattutto il successo mondiale Someone You Loved, certificato 3 volte Platino in Australia, 2 volte Platino in Canada, Italia e Regno Unito, una volta Platino in Belgio, Nuova Zelanda e Norvegia e Oro in Austria, Danimarca, Francia, Polonia e Svezia, il giovane cantautore scozzese ha rilanciato la prima era discografica scegliendo questo bel pezzo, scritto con la collaborazione di Jamie N Commons & Jamie Hartman e prodotto insieme a TMS, Edward Holloway & Nick Atkinson.

“Hold Me While You Wait” è una ballata inerente la (quasi) fine di una storia d’amore, che in cuor suo, spera possa rinascere: “è una canzone che parla di una relazione incerta e traballante, quando il tuo partner non è sicuro di ciò che vuole” ha affermato l’artista classe 1996.

Testo e Traduzione di Hold Me While You Wait by Lewis Capaldi

Download su: Amazon – Steve Void Remix – iTunes – Steve Void Remix

[Verse 1]

I’m waitin’ up, savin’ all my precious time

Losin’ light, I’m missin’ my same old us

Before we learned our truth too late

Resigned to fate, fadin’ away

So tell me, can you turn around?

I need someone to tear me down

Oh, tell me, can you turn around?

But either way

Sto aspettando, risparmiando tutto il mio prezioso tempo

Perdendo la luce, mi mancano i soliti vecchi noi

Prima che scoprissimo la nostra verità troppo tardi

Rassegnati al destino, dissolvendoci

Allora dimmi, potresti voltarti?

Ho bisogno di qualcuno che mi butti giù

Oh, dimmi, potresti voltarti?

Ma in ogni caso

[Chorus 1]

Hold me while you wait

I wish that I was good enough (Hold me while you wait)

If only I could wake you up (Hold me while you wait)

My love, my love, my love, my love

Won’t you stay a while? (Hold me while you wait)

Nell’attesa trattienimi (oppure “abbracciami”)

Vorrei essere all’altezza (Nell’attesa trattienimi)

Se solo potessi svegliarti (Nell’attesa trattienimi)

Amore mio, amore mio, amore mio, amore mio

Perché non resti un po’? (Nell’attesa trattienimi)

[Verse 2]

Tell me more, tell me something I don’t know

Could we come close to havin’ it all?

If you’re gonna waste my time

Let’s waste it right





Parlami ancora, dimmi qualcosa che non conosco

Potremmo riavvicinarci per essere felici?

Se mi farai perdere tempo

Fammelo perdere nel modo giusto

[Chorus 2]

And hold me while you wait

I wish that I was good enough (Hold me while you wait)

If only I could wake you up (Hold me while you wait)

My love, my love, my love, my love

Won’t you stay a while? (Hold me while you wait)

I wish you cared a little more (Hold me while you wait)

I wish you’d told me this before (Hold me while you wait)

My love, my love, my love, my love

Won’t you stay a while? (Hold me while you wait)

E nell’attesa trattienimi

Vorrei essere all’altezza (Nell’attesa trattienimi)

Se solo potessi svegliarti (Nell’attesa trattienimi)

Amore mio, amore mio, amore mio, amore mio

Perché non resti un po’? (Nell’attesa trattienimi)

Vorrei che t’importasse un po’ di più (Trattienimi mentre aspetti)

Vorrei che me l’avessi detto prima (Trattienimi mentre aspetti)

Amore mio, amore mio, amore mio, amore mio

Perché non resti un po’? (Nell’attesa trattienimi)

[Bridge]

This is you, this is me, this is all we need

Is it true? My faith is shaken, but I still believe

This is you, this is me, this is all we need

So won’t you stay a while?

Questa sei tu, questo sono io, questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno

È vero? La mia fede vacilla, ma ci credo ancora

Questa sei tu, questo sono io, questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno

Quindi, perché non resti un po’?

[Chorus 2]

And hold me while you wait

I wish that I was good enough (Hold me while you wait)

If only I could wake you up (Hold me while you wait)

My love, my love, my love, my love

Won’t you stay a while? (Hold me while you wait)

I wish you cared a little more (Hold me while you wait)

I wish you’d told me this before (Hold me while you wait)

My love, my love, my love, my love

Won’t you stay a while? (Hold me while you wait)





E nell’attesa trattienimi

Vorrei essere all’altezza (Nell’attesa trattienimi)

Se solo potessi svegliarti (Nell’attesa trattienimi)

Amore mio, amore mio, amore mio, amore mio

Perché non resti un po’? (Nell’attesa trattienimi)

Vorrei che t’importasse un po’ di più (Trattienimi mentre aspetti)

Vorrei che me l’avessi detto prima (Trattienimi mentre aspetti)

Amore mio, amore mio, amore mio, amore mio

Perché non resti un po’? (Nell’attesa trattienimi)

[Outro]

Stay a while (Hold me while you wait)

(My faith is shaken, but I still believe)

Stay a while (Hold me while you wait)

My love, my love, my love

Won’t you stay a while?

Resta un po’ (Nell’attesa trattienimi)

(La mia fede vacilla, ma ci credo ancora)

Resta un po’ (Nell’attesa trattienimi)

Amore mio, amore mio, amore mio

Perché non resti un po’?





