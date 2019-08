Niko Pandetta – Nata Vota: audio e testo

Nata Vota è una canzone di Niko Pandetta, che in quest’occasione ha utilizzato la base di Una volta ancora, singolo di successo di Fred De Palma ft. Ana Mena, rilasciato lo scorso 4 giugno.

Leggi il testo di questo bel pezzo, scritto dallo stesso Pandetta, che sta divenendo sempre più virale. Per quel che concerne l’audio, è al momento possibile ascoltarlo solo su Youtube cliccando sull’immagine.

Niko Pandetta – Nata Vota testo

Ye

Niko Pandetta





T vuless cca

comm a primma vota

t vuless cca

comm quann ricev nun t lass maj

e mo tu nun staj cu me

dimml tu addo staj

nun saj comm m manc t cerc ogni juorn pecche

vogl a te, ancora na vota

m manc st’ammor, m manc pcche

vogl a te

ma quant ricord rinda ment

quando le mie labbra baciava

sul cu l’uocchj sempr cchiu m’annammurav

e mo ca staj luntan e tutt accussi stran

m sta giurann ca p me tu si cagnat

vuliss ancor n’occasion nata vota, vot

e mentr sto aspttan sott a cas

m vo vasa sta vocc nata vot

o saj ca senz e nuj nun viv cchiu l’ammor

pcche m faj muri.

Dimml ancor nun c crer ca tu me lassat nun m par o ver

nun saj c facess p’ave chist ammor

saliss e muntagn cchiu gross ro cor

e ancor giur sto ascenn pazz. tu nun m crir pozz muri

si chesta storij r’ammor putess frni.





vogl a te

ancora na vota

m manc st’ammor, m manc pcche

vogl a te

ma quant ricord rinda ment

quando le mie labbra baciava

sul cu l’uocchj sempr cchiu m’annammurav

e mo ca staj luntan e tutt accussi stran

m sta giurann ca p me tu si cagnat

vuliss ancor n’occasion nata vota, vot

e mentr sto aspttan sott a cas

m vo vasa sta vocc nata vot

o saj ca senz e nuj nun viv cchiu l’ammor

pcche m faj muri.

Facimm ammor dai dimmi di si

gia’ si t guard m faj asci’ mpazzi’

nun m guarda cu chist occh nirvus

si agg sbagliat e pcche so gilus

statt tranquill ca nun sbagl cchiu

o vuo capi ropp e te nient cchiu

facimm pac t preg

vogl sul a te

m sta giurann ca p me tu si cagnat

vuliss ancor n’occasion nata vota, vot

e mentr sto aspttan sott a cas

m vo vasa sta vocc nata vot

o saj ca senz e nuj nun viv cchiu l’ammor

pcche m faj muri.