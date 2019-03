Lewis Capaldi – Someone You Loved: video ufficiale, testo, traduzione e remix

Someone You Loved è il nuovo singolo del giovane cantautore scozzese Lewis Capaldi tratto dall’EP Breach, il secondo in carriera rilasciato l’8 novembre 2018, ma questo bel pezzo sarà anche racchiuso nella tracklist incluso del debut album “Divinely Uninspired to a Hellish Extent“, che vedrà la luce il 17 maggio 2019.

Certificato Oro in UK, il singolo di questo talentuoso ragazzo classe 1996, è pronto a far sentire la sua presenza anche nella penisola, visto che la canzone sarà on air da venerdì 22 marzo. Someone You Loved è dal 15 febbraio disponibile nella versione Madism Radio Mix e dal successivo 5 marzo nel remix di Future Humans.

In questo meraviglioso e triste pezzo, Lewis canta ila sofferenza scaturita dall’aver perso la persona che lo amava e cerca aiuto in qualcuno che lo aiuti a superare questa terribile situazione di vuoto e sconforto.

Il video

Disponibile dall’8 febbraio 2019, il video musicale è stato diretto dal regista Phil Beastall e vede protagonista l’attore Peter Capaldi, parente di Lewis. Le riprese del filmato si sono svolte a Buxton a fine gennaio 2019 e sono state effettuate con la collaborazione dell’organizzazione benefica Live Life Give Life, per sensibilizzare sul problema della donazione di organi. E’ una clip caratterizzata da un potente messaggio di speranza, che racconta la storia di un marito che sta cercando di superare la morte della moglie, divenuta donatrice di cuore per la giovane madre di un’altra famiglia, salvandole quindi la vita. Alla fine le due famiglie si riuniscono e il personaggio principale sa che il cuore di sua moglie continua a vivere nel corpo di quella fortunata donna. Che meraviglia!

Lewis Capaldi – Someone You Loved Traduzione

Sto affondando e questa volta temo che non ci sia nessuno che mi salvi

Questo “tutto o nulla” in un certo modo mi sta facendo davvero impazzire

Ho bisogno di qualcuno per guarire

Qualcuno da conoscere

Qualcuno da avere

Qualcuno da stringere

È facile dirlo

Ma non sarà mai come prima

Credo mi sia piaciuto il modo in cui hai anestetizzato tutta la sofferenza

Ora il giorno sanguina

All’imbrunire

E tu non sei qui

A farmi superare tutto questo

Ho abbassato la guardia

E mi hai lasciato in una situazione difficile

Mi stavo abituando ad essere qualcuno che amavi

Sto affondando e questa volta temo che non ci sia nessuno su cui contare

Questo “tutto o nulla” modo di amare mi ha fatto dormire senza di te

Ora, ho bisogno di qualcuno da conoscere

Qualcuno per guarire

Qualcuno da avere

Solo per sapere cosa si prova

È facile dirlo ma non sarà mai come prima

Credo mi sia piaciuto il modo in cui mi hai aiutato a fuggire

Ora il giorno sanguina

All’imbrunire

E tu non sei qui

A farmi superare tutto questo

Ho abbassato la guardia

E mi hai lasciato in una situazione difficile

Mi stavo abituando ad essere qualcuno che amavi

E tendo a chiudere gli occhi quando talvolta fa male

Cado tra le tue braccia

Sarò tranquillo sicuro con te finché non tornerò al punto di prima

Per adesso il giorno sanguina

All’imbrunire

E tu non sei qui

A farmi superare tutto questo

Ho abbassato la guardia

E mi hai lasciato in una situazione difficile

Mi stavo abituando ad essere qualcuno che amavi





Ma adesso il giorno sanguina

All’imbrunire

E tu non sei qui

A farmi superare tutto questo

Ho abbassato la guardia

E mi hai lasciato in una situazione difficile

Mi stavo abituando ad essere qualcuno che amavi

Ho abbassato la guardia

E mi hai lasciato in una situazione difficile

Mi stavo abituando ad essere qualcuno che amavi

Someone You Loved Testo

Autori: Tom Barnes, Pete Kelleher, Ben Kohn, RØMANS & Lewis Capaldi.

I’m going under and this time I fear there’s no one to save me

This all or nothing really got a way of driving me crazy

I need somebody to heal

Somebody to know

Somebody to have

Somebody to hold

It’s easy to say

But it’s never the same

I guess I kinda liked the way you numbed all the pain

Now the day bleeds

Into nightfall

And you’re not here

To get me through it all

I let my guard down

And then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved

I’m going under and this time I fear there’s no one to turn to

This all or nothing way of loving got me sleeping without you

Now, I need somebody to know

Somebody to heal

Somebody to have

Just to know how it feels

It’s easy to say but it’s never the same

I guess I kinda liked the way you helped me escape

Now the day bleeds

Into nightfall

And you’re not here

To get me through it all

I let my guard down

And then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved





And I tend to close my eyes when it hurts sometimes

I fall into your arms

I’ll be safe in your sound ’til I come back around

For now the day bleeds

Into nightfall

And you’re not here

To get me through it all

I let my guard down

And then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved

But now the day bleeds

Into nightfall

And you’re not here

To get me through it all

I let my guard down

And then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved

I let my guard down

And then you pulled the rug

I was getting kinda used to being someone you loved





