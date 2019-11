Leonard Cohen – Thanks for the Dance è l’album postumo: info e titoli delle canzoni

Thanks for the Dance è il primo album di inediti postumo del cantautore canadese Leonard Cohen, negli scaffali dei negozi da venerdì 22 novembre 2019 nel classico CD, in vinile nero 180 grammi e digitale. I titoli delle canzoni.

Il progetto di questo artista scomparso nel 2016, è stato anticipato dai singoli The Goal e Happens to the Heart, usciti rispettivamente il 20 settembre e il successivo 25 ottobre, ma al suo interno sono presenti altre sette tracce tutte da scoprire.

La realizzazione di questo lavoro, è stata possibile solo grazie al figlio Adam che, per volontà del padre che gli chiese di portarlo a termine, con la collaborazione di importanti colleghi e amici del compianto artista, ha mantenuto l’impegno. Non si tratta di un disco di canzoni scartate, bensì la continuazione di un lavoro che l’artista non è riuscito a ultimare, un album realizzato in vari luoghi, che ha visto la partecipazione del musicista spagnolo come Javier Mas e Bryce Dessner dei The National alla chitarra, Damien Rice e Leslie Feist hanno cantato, il compositore Dustin O’Halloran ha suonato il piano e Richard Reed Parry degli Arcade Fire ha suonato il basso.





Ma non finisce qui, in quanto per creazione dell’album sono intervenuti anche il coro berlinese Cantus Domus, l’orchestra stargaze e il coro Shaar Hashomayim (già al lavoro nell’ultima fatica discografica del Maestro), Patrick Watson che ha co-prodotto un brano, Beck che ha contribuito alla chitarra e all’arpa ebraica, Jennifer Warnes che ha registrato le seconde voci e Michael Chaves che ha curato la registrazione e il missaggio.

Insomma, questo lavoro riesce a ricreare l’essenza del suono dell’artista, facendo in modo che Cohen sembra essere tornato tra noi: “Ciò che mi ha davvero commosso è stata la sorpresa di coloro che hanno ascoltato questo album, “Leonard è vivo!” hanno esclamato uno dopo l’altro” Adam Cohen.

Thanks for the Dance tracklist (Leonard Cohen album 2019)

“Happens to the Heart” 4:33 “Moving On” 3:11 “The Night of Santiago” 4:15 “Thanks for the Dance” 4:13 “It’s Torn” 2:57 “The Goal” 1:12 [Video Ufficiale] “Puppets” 2:39 “The Hills” 4:17 “Listen to the Hummingbird” 2:00