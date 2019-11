Fifi – Marova: testo, audio e video della canzone presentata al Kenga Magjike 2019

Il Kënga Magjike è un festival musicale albanese nato nel 1999 e Marova è la contagiosa canzone presentata da Fifi. Fatta eccezione per l’edizione 2004, ospitata dalla capitale kosovara, Pristina, questa kermesse si svolge ogni anno a Tirana.

Il testo, l’audio e il video della performance sulle note del brano, scritto di suo pugno e prodotto da Threedots Productions, uno dei più grandi studi di produzione musicale in Albania.

Fifi Marova testo

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Në kopshtin e lotëve po djegem si e mjerë

Po pres ti me m’kap prej errësirë me m’nxjerr

Rrugë me gjilpana mi shtru si përherë

Që ti kurrë mos me m’prek

Ah-ah-ai, që ti kurrë mos me m’prek

[Chorus]

Se marova mas teje

U tërbova mas teje

Veten harrova mas teje

Prekma shpirtin nëse do ti theje

Se marova mas teje

U tërbova mas teje

Veten harrova mas teje

Ti veç pak t’kishe bo mas meje





[Verse 2]

Zemra e lodhur pa gjak po shlon vlerë

Pres të më thuash “Të dua” njëherë

Nga ti të lëndohem s’e prisja najher

Kush dhimbjen mu ma njeh

Ah-ah-ai, kush dhimbjen mu ma njeh

[Chorus]

Se marova mas teje

U tërbova mas teje

Veten harrova mas teje

Prekma shpirtin nëse do ti theje

Se marova mas teje

U tërbova mas teje

Veten harrova mas teje

Ti veç pak t’kishe bo mas meje

[Verse 3]

S’ke faj ti, jo, oh

Që për ty detit n’kom unë i kisha shku

Ke faj ti po, oh

Nuk ka shkronjë, nuk ka fjalë që ti e ke besu

[Bridge]

E prapë marova mas teje

U tërbova,mas teje

Veten harrova mas teje

Prekma shpirtin nëse do ti theje





[Chorus]

Se marova mas teje

U tërbova mas teje

Veten harrova mas teje

Ti veç pak t’kishe bo mas meje

T’kishe bo mas meje





