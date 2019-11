Antonio Albanese – Io Sono il Re feat. Gué Pequeno: audio, video e testo del duetto per il film Cetto c’è, senzadubbiamente

Antonio Albanese e Gué Pequeno in Io Sono il Re, per la colonna sonora di Cetto c’è, senzadubbiamente, utilizzata anche per il trailer del film, al cinema dal 21 novembre 2019. Si tratta di una pellicola comica diretta da Giulio Manfredonia, che vede protagonisti Antonio Albanese (Cetto La Qualunque) e Nicola Rignanese. Il testo, l’audio e il video ufficiale.

L’attore lombardo e il rapper hanno dato vita a questo inedito duetto sulle note di questa simpatica canzone, traccia che chiude la colonna sonora ufficiale del film, le cui musiche sono state composte da Michele Bossi, ma nella soundtrack disponibile da metà novembre, sono presenti anche due brani inediti e rigorosamente comici, cantati da Albanese.

Il video che accompagna questo pezzo è online dallo scorso 1° novembre e com’è ovvio che sia, mostra principalmente immagini del film, ma il filmato vede anche la presenza del rapper con i capelli tinti di biondo.

Io Sono il Re testo – Antonio Albanese e Gué Pequeno

Download su: Amazon – iTunes

Sha la la la, sha la la la

[A. Albanese]

Mi hanno sparato, cornuto e mazziato

ma prima o poi tornerò sconfinato

della donna straniera non ti devi fidare

la storia la fai se sei il primo a sparare

da Borbone a barbone il passo è breve

lo spara ora di striscio per fortuna lieve

ora so di cultura si può anche crepare

meglio l’ignoranza per tira’ a campare

i poteri forti, il salotto buono

ridevano di me quando ero lì sul trono

chi vuole il sovranismo prenda anche il sovrano

nel mio regno in futuro sarò io che tramo

mi riprenderò il paese che amo

sono Cetto Borbone Canò Babbiano

non ci sono scuse lo sai perché

il popolo italiano ha scelto me

[A. Albanese]

Io sono il re (sha la la la)

Dio salvi me

Perché di meglio in giro proprio non ce n’è

Io sono il re (sha la la la)

Dio salvi me

Oppuramente io mi salverò da me

(Sei proprio il re) sì sono il re

(Dio salvi te), faro per tre

(A guardar bene al mondo meglio non ce n’è)

(Sei proprio il re) sì sono il re

(Dio salvi te), faro per tre

(Oppuramente io mi salverò da me)





[Albanese]

Il popolo è con me, contro l’élite

loro dalle stalle, io dalle suite

mando a gambe all’aria anche lo stivale

perché nel mio reame ogni scempio vale

[Guè Pequeno]

Dio salverà il re, lo vedi anche te

che meglio in giro proprio non ce n’è

l’Italia che ti spetta è tutta da cambiare

appena avrai lo scettro saprai cosa fare

la gente non apprezza la democrazia

li troveranno bene con la monarchia

forse non lo sanno, stanno già aspettando

che ritorni il re, uomo solo al comando

dalle Alpi fino alle Piramidi, dal Manzanares al Nilo

del regno di Cetto, si ne sono certo, che spenderà sempre un pilo

non ci sono scuse, lo sai perché

il popolo italiano ha scelto te

non ci sono scuse, lo sai perché

[Albanese]

il popolo italiano ha scelto me

[Gue Pequeno]

Io sono Guè (sha la la la)

Dio salvi me

Perché di meglio proprio in giro non ce n’è





[Albanese]

Io sono il re (sha la la la)

Dio salvi me

Oppuramente io mi salverò da me

(Sei proprio il re) sì sono il re

(Dio salvi te), faro per tre

(A guardar bene al mondo meglio non ce n’è)

(Sei proprio il re) sì sono il re

(Dio salvi te), faro per tre

(Oppuramente io mi salverò da me)

[Albanese]

Dio salvi me

ma non il rap

Sarà certamente una mia lacuna

Ma il rap purtroppamente ha strumatu i cugghiuna





Ascolta su: