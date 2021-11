LDA: Chi è la mamma? L’ex moglie di Gigi D’Alessio è bellissima | FOTO

By

Tra i concorrenti di Amici quest’anno c’è anche LDA, figlio del ben più noto Gigi D’Alessio: uno dei più noti cantautori di origini napoletane, famoso in Italia e all’estero, e anche produttore discografico. Più di recente abbiamo visto il cantante sperimentare anche altri ruoli, come il conduttore a Made in Sud. Ma di certo quello che fa più parlare di Gigi sono le sue storie d’amore e i suoi numerosi figli.

Artista completo a 360 gradi dal successo internazionale, Gigi D’Alessio vanta nella sua carriera più di 26 milioni di dischi venduti. Ha avuto sempre belle donne al suo fianco, come ben tutti sappiamo, una di queste è la cantante showgirl Anna Tatangelo. Una storia d’amore durata quindici anni. I due si sono innamorati perdutamente, ed insieme hanno avuto un figlio, di nome Andrea fratello minore di LDA che avrà però ben presto un atro fratellino o una sorellina.

Dopo una lunga relazione, per svariati motivi, Gigi e Anna hanno deciso che la loro storia d’amore era giunta al termine, ma nell’ombra c’era sempre un’altra donna, che inizialmente scatenava la gelosia di Anna, la sua ex moglie Carmela, mamma del talento ad Amici.

LDA, avete mai visto la mamma? Ecco chi è

Luca D’Alessio in arte LDA è il figlio di Gigi D’Alessio, ha 18 anni ed è nato a Roma nel 2003. Oggi ha raggiunto la notorietà grazie al Talent Show Amici condotto da Maria De Filippi. Anche se figlio d’arte, LDA, all’interno del talent non ha il favore di tutti i prof.

In particolare, è ostacolato da Anna Pettinelli, nota prof di canto, che lo ha definito un Gigi D’Alessio 2.0, una copia malriuscita del suo papà. Ma in molti riconoscono il suo talento, la sua voce dalle tonalità calde.

Luca è nato dal matrimonio tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, che come abbiamo anticipato, è la prima moglie (e per il momento l’unica) del cantante.

Chi è Carmela Barbato?

Carmela Barbato è stata sposata per tanti anni con Gigi e dal matrimonio con il cantante sono nati ben 3 figli, Claudio, Ilaria e Luca. La loro relazione finì dopo che il noto cantautore la tradì con Anna Tatangelo, almeno secondo quanto rivelano i siti di gossip. Carmela, non prese affatto bene questo tradimento e quindi decise di divorziare dal marito.

Ma oggi lei ha cambiato totalmente vita, nonostante uscì dal matrimonio finito distrutta moralmente. Anche se per un lungo periodo il rapporto tra i due non era dei migliori, oggi però è tutto diverso: l’ex coppia ha riallacciato i contatti e questo soprattutto per il bene dei loro figli.

Di lei, Carmela, si sa ben poco, essendo molto riservata. Ciò che è certo è che non ama esporsi molto in pubblico anche se appoggia a partecipazione del figlio LDA al noto talent show. Del suo piccolo Luca va molto fiera.