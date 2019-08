Gaten Matarazzo & Gabriella Pizzolo e Never Ending Story per la serie Netflix “Stranger Things 3”: video, testo e traduzione

Nella colonna sonora di Stranger Things 3, trasmessa su Netflix dal 4 luglio 2019, c’è la contagiosa Never Ending Story, di Gaten Matarazzo (nella serie Dustin Henderson) e Gabriella Pizzolo, cover dell’intramontabile The NeverEnding Story (1984) del britannico Limahl ft. Beth Anderson, un meraviglioso pezzo scritto da Keith Forsey e prodotto da Giorgio Moroder, che a sua volta fece parte della colonna sonora dell’omonimo film del 1984, meglio conosciuto in Italia come La storia infinita. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video di un pezzetto dell’ottavo episodio, dove viene cantato questo brano.

Nella soundtrack, disponibile negli store e nelle piattaforme streaming dal 5 luglio, c’è questa bella nonché sedicesima ed ultima traccia, nella quale Dustin e la sua fidanzata di lunga data, Suzie, cantano il loro amore reciproco, il tutto in una scena alquanto caotica.

Never Ending Story testo e traduzione — Gaten Matarazzo & Gabriella Pizzolo (Stranger Things 3)

[Skit]

Gabriella Pizzolo: I want to hear it

Gaten Matarazzo: Not right now

Gabriella Pizzolo: Yes, now, Dusty Bun

Gaten Matarazzo: Oh, shit

Voglio sentirlo

Non adesso

Sì, ora, Dusty Bun

Oh mer*a

[Verse 1: Gaten Matarazzo]

Turn around

Look at what you see

In her face

The mirror of your dream

Voltati

Ammira ciò che vedi

Nella sua faccia

Lo specchio del tuo sogno

[Chorus: Gaten Matarazzo & Gabriella Pizzolo]

Make believe I’m everywhere

Given in the light

Written on the pages is

The answer to our never ending story, ah





Fai credere che io sono ovunque

Riportato nella luce

È scritta sulle pagine

La risposta alla nostra storia infinita, ah

[Verse 2: Gaten Matarazzo & Gabriella Pizzolo]

Reach the stars

Fly a fantasy

Dream a dream

And what you see will be

Raggiungi le stelle

Pilota una fantasia

Sogna un sogno

E ciò che vedrai saranno

[Chorus: Gaten Matarazzo & Gabriella Pizzolo]

Rhymes that keep their secrets will

Unfold behind the clouds

And there upon a rainbow is

The answer to our never ending story, ah

Story, ah

Rime che mantengono i loro segreti

Si manifesteranno dietro le nuvole

E lì su un arcobaleno

C’è la risposta alla nostra storia infinita, ah

Storia, ah





[Skit]

Gaten Matarazzo: You just saved the world

Gabriella Pizzolo: Gosh, I miss you, Dusty Bun

Gaten Matarazzo: I miss you more, Suzie Poo

Gabriella Pizzolo: I miss you more multiplied by all the stars in our galaxy

Gaten Matarazzo: No, I miss you

Priah Fergueson: Enough!

Hai appena salvato il mondo

Accidenti, mi manchi, Dusty Bun

Mi manchi di più, Suzie Poo

Mi manchi più, moltiplicato per tutte le stelle nella nostra galassia

No, mi manchi

Abbastanza!





Ascolta su: