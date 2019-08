Loredana feat. Mozzik – Eiskalt: video ufficiale e testo

Leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale di Eiskalt (gelida), nuovo singolo di Loredana Zefi, rapper e influencer Svizzera, con la collaborazione del rapper albanese Mozzik, disponibile dal 2 agosto 2019.

I due artisti hanno già avuto modo di collaborare, con una certa fortuna, in “Romeo & Juliet” (febbraio 2019) e in “Bonnie & Clyde” (settembre 2018). E secondo me anche questo pezzo, scritto dagli interpreti e prodotto da Miksu & Macloud, potrebbe far togliere non poche soddisfazioni ai due artisti. Intanto sta già divenendo virale.

Eiskalt testo — Loredana & Mozzik

[Mozzik]

King of Albania

Lookin’ for the queen

Miksu

Macloud

[Loredana]

Sei dir sicher, ich bleib’ eiskalt (eiskalt)

Alle machen Auge auf mein’ Lifestyle (Lifestyle)

Sie wollen reden aber nein, nein (nein, nein)

Ich habe keine Zeit

Nein auf kein’n Fall, auf kein’n Fall

Sei dir sicher, ich bleib’ eiskalt (eiskalt)

Alle machen Auge auf mein’ Lifestyle

Sie wollen reden aber nein, nein

Ich habe keine Zeit

Nein auf kein’n Fall, auf kein’n Fall

Sei dir sicher, ich bleib’ eiskalt





[Loredana]

Wie übernehm’n alles 100 pro

Die hater fallen wie bei Domino

30K für die Show

Wir machen Money Money sowieso

Bitte keine Fotos, pack dein Handy weg

Machst du bei mir welle, gibt es hier kein Happy-end

Einmal um den Globus, wir sind jetzt im Trend

Ja, ich ziele mit der Gun und alle Rapper rennen

Zum Glück läuft mein Business nach Plan

Sie reden und reden, doch ist mir egal

Schon ok, doch bitte geht mir alle aus dem Weg (haha)

[Loredana]

Sei dir sicher, ich bleib’ eiskalt (eiskalt)

Alle machen Auge auf mein’ Lifestyle (Lifestyle)

Sie wollen reden aber nein, nein (nein, nein)

Ich habe keine Zeit

Nein auf kein’n Fall, auf kein’n Fall

Sei dir sicher, ich bleib’ eiskalt (eiskalt)

Alle machen Auge auf mein’ Lifestyle

Sie wollen reden aber nein, nein

Ich habe keine Zeit

Nein auf kein’n Fall, auf kein’n Fall

Sei dir sicher, ich bleib’ eiskalt

[Mozzik]

Ahh schön das Auto, was ich fahre

G Klasse weiß wie Dieter Bohlen’s Haare (hehe)

Gib mir nur paar Tage

Hände voller Gold aber Kopf ist voller Narben (yeah)

Zikki Zikki ju met n fyt si kikiriki

E ju prishet tripi nese m’prekni mu te shpirti

E gjinin e nanes kurre nuk e koriti

E per baben tem nuk nalna, veq hite mas hiti

Interessant in Deutschland war ich früher Asylant

Aber heute in den Charts (oua) Gott sei Dank!

Ton jeten jom kon rrezikant se andrra shume e madhe elefant





[Loredana]

Sei dir sicher, ich bleib’ eiskalt (eiskalt)

Alle machen Auge auf mein’ Lifestyle (Lifestyle)

Sie wollen reden aber nein, nein (nein, nein)

Ich habe keine Zeit

Nein auf kein’n Fall, auf kein’n Fall

Sei dir sicher, ich bleib’ eiskalt (eiskalt)

Alle machen Auge auf mein’ Lifestyle

Sie wollen reden aber nein, nein

Ich habe keine Zeit

Nein auf kein’n Fall, auf kein’n Fall

Sei dir sicher, ich bleib’ eiskalt





