Laura Pausini, con chi è sposata? Il marito è un noto musicista | Bellissimo

Un’artista, Laura Pausini, che ci invidia tutto il mondo. Bravissima cantante ma anche donna dello spettacolo: ha dimostrato più volte la sua versatilità nelle arti del piccolo schermo. Oggi vi sveleremo un po’ della sua vita privata. Vi siete mai chiesti chi è il marito della grande artista italiana? Lui è il fratello di un famoso cantante.

Un’energia esplosiva quella di Laura Pausini. La sua forza nella voce si traduce in intensità emozionale: capita spesso di emozionarsi sentendo alcune delle sue più celebri canzoni.

Non a caso, Laura è una delle poche artiste italiane che è riuscita ad avere un grande successo anche all’estero e ha tradotto più volte le sue canzoni anche nelle lingue più parlate al mondo, come l’inglese e lo spagnolo.

LEGGI ANCHE –> Laura Pausini Io sì (Seen): ascolta il brano ed EP per la colonna sonora di La vita davanti a sé (testo)

Laura Pausini, chi è suo marito? Un noto musicista

La celebre cantante ha sempre avuto un seguito enorme anche all’estero, Laura Pausini, infatti appare talvolta anche sui libri di scuola in cui si parla dell’Italia nel mondo e dei suoi più celebri artisti.

LEGGI ANCHE –> Laura Pausini Bebe – Verdades a medias: video, testo e traduzione della nuova versione della canzone

La cantante ha sempre cercato di proteggere la sua privacy, la sua vita privata, dal clamore mediatico che purtroppo spesso e volentieri tende a disgregare e a creare problemi di coppia.

Per fortuna, il matrimonio di Laura gode di ottima salute! La cantante è sposata ormai da molti anni con il musicista Paolo Carta.

Chi è Paolo Carta?

Qualcuno troverà familiare il nome del marito della cantante. Paolo è infatti spesso associato – per il cognome- a Marco Carta. Qualcuno ha scritto che i due sono fratelli, ma in realtà i due sono solo buoni amici e spesso hanno collaborato insieme artisticamente.

Paolo ha alle spalle un altro matrimonio, quello avuto con Rebecca Galli. I due si sono però separati nel lontano 2012. Dal suo primo matrimonio sono nati ben 3 figli: Jader, Joseph e Jacopo.

Dall’unione con la cantante, invece, è nata solo una bimba che i due hanno deciso di chiamare Paola.

Padre e figlia sono molto legati ma lo stesso non si può dire sul rapporto con gli altri figli. La sua ex infatti ha più volte criticato il fatto che Paolo sia assente nella loro vita per via della carriera della cantante (Paolo è il suo chitarrista oltre che suo marito).

Il loro amore è nato nel 2005 a Parigi: città nella quale avevano fatto un concerto insieme. La complicità sul palco ha portato i due a collaborare ancora e ad instaurare un legame sempre più profondo.