Fedez: che lavoro fanno i genitori del rapper? Non ci crederete mai

Fedez è un famoso cantante italiano che sta riscuotendo negli ultimi anni un notevole successo sia nel campo musicale che nei mass media. Ma vi siete mai chiesti che lavoro fanno i loro genitori? Non ve lo aspettereste mai.

Fedez è uno dei personaggi più influenti della scena musicale italiana. Nel corso degli anni ha collezionato un notevole prestigio grazie all’affetto del pubblico che lo segue e nel corso degli anni lo ha consacrato come uno dei cantautori più importanti della nuova generazione.

Fedez: ecco cosa fanno i genitori

Federico Leonardo Lucia, cresce a Buccinasco nell’hinterland milanese, ma è nato nel capoluogo Lombardo nel 1989. Dopo essersi iscritto al liceo artistico decide di abbandonare gli studi per intraprendere un percorso nel campo musicale.

Nel 2007 pubblica il suo primo Ep e nel 2010 il suo primo mixtape a cui prende parte anche Emis Killa. Il successo però arriva nel 2011 quando esce il suo primo album in studio Penisola che non c’è seguito poco tempo dopo dal suo secondo album Il mio primo disco da venduto che vede la partecipazione di molti artisti della scena rap come J-Ax, Gue Pequeno e Jake La Furia.

Nel 2013 decide di pubblicare una serie di tre video su Youtube condividendo con i suoi fan momenti di vita e annunciando l’uscita del terzo album Sig.Brainwash – L’arte di accontentare che riceve ben 4 nomination agli MTV Hip Hop Awards.

Dopo una marea di successi, con i singoli tratti dal suo quarto album Poop-Hoolista come Cigno Nero in duetto con Francesca Michielin o Amore Eternit con la cantante Noemi, prende parte come giudice al talent show X Factor ricoprendone il ruolo e vincendo un’edizione grazie al trionfo di Lorenzo Fragola.

Dopo una collaborazione con J-Ax, con cui fonda l’etichetta discografica Newtopia, finita per via di alcune divergenze, nel 2018 sposa l’influencer Chiara Ferragni. Dal loro amore nascono due figli: Leone e Vittoria.

La coppia sarà protagonista della serie-reality The Ferragnez che verrà pubblicata a dicembre su Prime Video.

Chi sono e cosa fanno Franco Lucia e Tatiana genitori del cantante?

Fedez è molto legato alla sua famiglia, come si può notare dai social. Ma non tutti sanno che suo padre Franco prima di lavorare come magazziniere ha svolto la professione di orafo.

Sua madre, invece, Annamaria Berrinzaghi, chiamata da tutti Tatiana, è sempre stata al fianco di suo figlio ed ha sempre creduto in lui. Infatti, la donna sin dal primo momento ha scovato i brand per le collaborazioni e contattato le case discografiche per far emergere Federico. Attualmente è nel team del cantante come sua manager.

