Laura Pausini & Bebe – Verdades a medias: video, testo e traduzione della nuova versione della canzone

Laura Pausini e la cantautrice spagnola María Nieves Rebolledo Vila, alias Bebe, duettano nella nuova versione di Verdades a medias, disponibile dal 4 settembre 2020. Il testo, la traduzione e il video diretto da Gaetano Morbioli.

Originariamente racchiusa in Hazte sentir, versione in spagnolo di Fatti sentire, ultima fatica discografica della cantautrice romagnola, la meravigliosa canzone pop-rock, versione in spagnolo di Frasi a Metà, è ora disponibile in questo emozionante duetto.

La release arriva in attesa della nuova stagione de ‘La Voz’, che vedrà nuovamente Laura nelle vesti di coach in Spagna. Nel brano di parla di un cuore esausto e arreso dopo aver vanamente cercato delle risposte: “Scrivere Verdades a medias mi ha aiutato a capire che a volte non vale la pena proseguire un rapporto di amicizia con chi non lo merita” ha affermato la cantante di Faenza.

Testo e traduzione di Verdades a medias

[Insieme, Bebe, L. Pausini]

Pide disculpas por lo que tú has destruido

No se te ocurra volver a mí nunca más

Cuando renuncio a estar frente a ti de rodillas

Tú eres quien dice que el suelo frío no está

Y eso me lleva a echar hoy por tierra el dolor

Hoy por tierra el dolor

No había un sitio mejor

Scusati per quello che hai distrutto

Non ti azzardare a tornare mai più da me

Quando rinuncio a stare di fronte a te in ginocchio

Sei tu quello che dice che il terreno freddo non lo è

E questo mi porta oggi a distruggere il dolore

Oggi a distruggere il dolore

Non c’era un posto migliore

[Laura P., Bebe]

Será que la amistad se ahogó en tu sangre fría

Que tu fidelidad se refugió en la mía

No te acompaño ya porque no hay más razones

Pobres verdades a medias, son media verdad

Son media verdad

Sarà che l’amicizia sia annegata nel tuo sangue freddo

Che la tua fedeltà si rifugiò nella mia

Non ti seguo più perché non c’è più motivo

Povere mezze verità, sono vere a metà

Sono vere a metà

[Insieme, Bebe, L. Pausini]

Mi corazón agotado me ha dado el aviso

Siempre obstinado, siempre así mismo fiel

Te has convertido en el viento helado de Octubre

El viento helado de Octubre

Mejor aliado no tuve





Il mio cuore sfinito mi ha messa in guardia

Sempre cocciuto, sempre così fedele

Sei diventato il vento freddo di ottobre

Il vento freddo di ottobre

Non avevo un miglior alleato

[Insieme, Laura P., Bebe]

Será que la amistad se ahogó en tu sangre fría

Que tu fidelidad se refugió en la mía

No te acompaño ya porque no hay más razones

Pobres verdades a medias, son media verdad

Y mueren las frases a medias por no ser verdad

Ah ah ah

Sarà che l’amicizia sia annegata nel tuo sangue freddo

Che la tua fedeltà si rifugiò nella mia

Non ti seguo più perché non c’è più motivo

Povere mezze verità, sono vere a metà

E le mezze frasi muoiono perché non sono vere

Ah ah ah

[Laura P., Bebe]

Tirémoslo todo, deprisa que poco te importa

Incluso la rabia se ha ido

Al ver que no es nada lo poco que queda

Buttiamo tutto, velocemente che tanto non ti interessa

Persino la rabbia non c’è più

Visto che quel poco che resta non è niente





[Bebe, Insieme]

Cuánta violencia usaste al decirme te quiero

Fue inútil como un disparo

Quanta violenza hai usato per dirmi “ti amo”

E’ stato inutile come uno sparo

[Laura P., Bebe]

Será que la amistad se ahogó en tu sangre fría

Que tu fidelidad se refugió en la mía

Ya no querré cambiar todas tus convicciones

Y mueren las frases a medias por ser la mitad

Sarà che l’amicizia sia annegata nel tuo sangue freddo

Che la tua fedeltà si rifugiò nella mia

Non voglio più cambiare tutte le tue convinzioni

E le mezze frasi muoiono perché sono la metà