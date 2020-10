Laura Pausini – Io sì (Seen): ascolta il brano ed EP per la colonna sonora di “La vita davanti a sé” (testo)

Laura Pausini – Io sì Testo

[1a Strofa]

Quando tu… finisci le parole

sto qui

sto qui

forse a te… ne servono due sole

sto qui

sto qui

[Pre-Ritornello]

Quando impari a sopravvivere

e accetti l’impossibile

nessuno ci crede

io sì

[Ritornello]

Non lo so… io

che destino è il tuo

ma se vuoi

se mi vuoi

sono qui

nessuno ti sente

ma io sì

[2a Strofa]

Quando tu… non sai più dove andare

sto qui

sto qui

scappi via o alzi le barriere

sto qui

sto qui

[Pre-Ritornello]

Quando essere invisibile

è peggio che non vivere

nessuno ti vede

io sì





[Ritornello]

Non lo so… io

che destino è il tuo

ma se vuoi

se mi vuoi

sono qui

nessuno ti vede

ma io sì

[Ponte]

Chi si ama lo sa

serve incanto e realtà

a volte basta quello che c’è

la vita davanti… a sé

[Ritornello]

Non lo so… io

che destino è il tuo

ma se vuoi

se mi vuoi

sono qui

nessuno ti vede

io sì

nessuno ci crede

ma io sì





Informazioni sulla canzone e sull’EP di Laura Pausini, “Io sì (Seen)”, per la colonna sonora di La vita davanti a sé (The Life Ahead)

La cantautrice emiliana Laura Pausini, ha inciso l’EP Io sì (Seen), rilasciato venerdì 23 ottobre 2020 su Atlantic/Warner Music, per la colonna sonora di The Life Ahead (in italiano La vita davanti a sé), film diretto da Edoardo Ponti, che vede il ritorno della mitica Sophia Loren. La pellicola, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 1975 scritto da Romain Gary, verrà distribuita nelle sale il 3, 4 e 5 novembre 2020 e a partire dal successivo 13 novembre in esclusiva sulla piattaforma Netflix, dalla quale si legge la trame: “Una superstite dell’Olocausto (la premio Oscar Sophia Loren) che si prende cura di bambini in difficoltà, accoglie in casa sua a Bari anche un dodicenne che l’ha derubata.”.

Nell’Extended Play sono presenti cinque versioni della canzone, scritta da Diane Warren, ma in tutto il mondo si avrà modo di ascoltare quella in italiano, scritta a quattro mani con Niccolò Agliardi. Le altre versioni del brano sono state incise in spagnolo, inglese, portoghese e francese.

Si tratta di un brano molto lento e gradevole, nel quale Laura rassicura qualcuno dicendogli che in ogni caso lei ci sarà sempre.