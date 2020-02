Kidd Keo – Loco feat. Dark Polo Gang: audio, testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta Loco, singolo del rapper spagnolo Kidd Keo, con la collaborazione della Dark Polo Gang, disponibile da venerdì 28 febbraio 2020 via Warner Music Latina.

Kidd Keo, al secolo Padova Keoma Salas Sánchez, è un emergente rapper classe 1999, che ha vissuto per un periodo in Canada, dove ha imparato l’inglese. Conoscendo queste due lingue e utilizzandole nelle sue canzoni, è in grado di ottenere tracce veramente uniche e molto interessanti, come quella in oggetto, che per ovvi motivi presenta anche il nostro italiano.

La coinvolgente e contagiosa canzone è stata scritta da Dark Pyrex, Wayne Santana, Tony Effe, Kidd Keo & Sick Luke e prodotta da quest’ultimo, che quindi dopo aver spopolato nella penisola divenendo uno dei producer più richiesti, sta iniziando a farsi un nome anche all’estero.

Loco testo e traduzione — Kidd Keo • Dark Polo Gang

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Tony Effe & Kidd Keo]

Soy loco, ey, ey (Soy loco; skrt, skrt)

Muy loco, ey, ey (Pew, pew; skrt, skrt)

¿Okey? ¿Okey? (Gang; ah; prr)

Sick Luke, Sick Luke

[Coro: Tony Effe & Kidd Keo]

Entro con la gang nel locale e vado loco (Okey)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Sí)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Okey, okey, okey, sí; wow)

Entro con el coro en el party como loco (Hoy, hoy, oh, oh)

Weeda con el homie, mi case que flipa de coco (Pew, pew, pew)

En el VIP con má’ malandro’ que con chocho (Ey, ey)

Si alguno se pasa, lo abatí como bizcocho (Prr, prr)

[Pos-Coro: Tony Effe & Kidd Keo]

Spendo 5000 con lei quando entro da Coco (Skrt, skrt, skrt)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Wuh, wuh)

‘Tamo’ to’ de party, no nos importa la popo (Fuck)

Bitch, I’m on the party with mi ganga como loco’ (Ey, ey, ey)

[Verso 1: Kidd Keo]

For the money are my big bags (Wuh, wuh)

Catch me in the Rarri, fucking bitches on my flip flops

Droga’ y alcohol en la’ tripas (¡Ah!)

Armas pa’ la clica, mi movie está que flipas

I’m a trapper, so I do my trap shit (Eh)

And I do my trap dance (Eh), so I fuck my trap shit (Eh)

I’ma hitter when I hit a bad bitch (Ey)

‘Toy follándomela duro con el tema en repeat (Ey, ey; ey, ey)

En el club bebo FEFE (¡Wuh!), no jodo con snitches (Ah)

I’m winning, get money, yo me río ‘e to’as tus bitches

Keo now is poppin’, Keo, Keo goin’ richie (Brr, hm, hm)

Got all my homies, all my gang movin’ on krippy (Brr)

[Coro: Tony Effe & Kidd Keo]

Entro con la gang nel locale e vado loco (Okey)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Sí)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Okey, okey, okey, sí; wow)

Entro con el coro en el party como loco (Hoy, hoy, oh, oh)

Weeda con el homie, mi case que flipa de coco (Pew, pew, pew)

En el VIP con má’ malandro’ que con chocho (Ey, ey)

Si alguno se pasa, lo abatí como bizcocho (Prr, prr)

[Pos-Coro: Tony Effe & Kidd Keo]

Spendo 5000 con lei quando entro da Coco (Skrt, skrt, skrt)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Wuh, wuh)

‘Tamo’ to’ de party, no nos importa la popo (Fuck)

Bitch, I’m on the party with mi ganga como loco’ (Ey, ey, ey)

[Verso 2: Dark Pyrex]

Sto ballando sul tuo block-ock

Sono crazy, crazy, loco (Loco)

Caldo come il Marocco

Pyrex baby, toro loco (Toro)

Sono snaught, ti snobbo

Mezzo uomo, mezzo topo

Vado sempre di fretta, ti richiamo tra poco

Triplosette sulla catena (Gang)

Sick Luke sul beat ti fa fare la Macarena

Sudando sulla base come fosse un’altalena (Swing)

Se si tratta di me, il flow è gigante, balena

Tu spingi a malapena

DPG x Kidd Keo, le tipe fanno il perreo

Baby chiamami Romeo, principe del Colosseo

Sei mezzo deficiente, dovresti fare il liceo

Ogni anno è nostro, bro 20-20

[Verso 3: Wayne]

Entriamo dentro al party, baby andiamo loco (Loco)

Guardo la tua tipa, dice che sono loco (Loco)

Quando vedi me, dici che sono loco (Loco)

Siamo locos (Loco)

Sono il tipico italiano che la scopa sul divano (Tipico cabrón)

Se si tratta di dinero, baby, sé que lo hacemo’

Sono loco, sono un perro (Wuh, huh)

Mi mette in bocca un ferro (Pew, pew)

Need For Speed, veloce come Venom (Wuh, huh)

Pensavi fossi morto, sto toccando il cielo

Balenciaga Triple S ti schiaccio come un insetto (Uh-uh)

Dark Gang in Italia, porta rispetto (Ah-ah)

Non sono un assassino, ho sempre un dito sul grilletto

[Coro: Tony Effe & Kidd Keo]

Entro con la gang nel locale e vado loco (Okey)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Sí)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Okey, okey, okey, sí; wow)

Entro con el coro en el party como loco (Hoy, hoy, oh, oh)

Weeda con el homie, mi case que flipa de coco (Pew, pew, pew)

En el VIP con má’ malandro’ que con chocho (Ey, ey)

Si alguno se pasa, lo abatí como bizcocho (Prr, prr)





[Pos-Coro: Tony Effe & Kidd Keo]

Spendo 5000 con lei quando entro da Coco (Skrt, skrt, skrt)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Wuh, wuh)

‘Tamo’ to’ de party, no nos importa la popo (Fuck)

Bitch, I’m on the party with mi ganga como loco’ (Ey, ey, ey)

[Outro: Kidd Keo]

With mi ganga como loco’ (Ey, ey, ey)





Sono pazzo, ehi, ehi (sono pazzo; skrt, skrt)

Molto pazzo, ehi, ehi (Pew, pew; skrt, skrt)

Va bene? Va bene? (Gang; ah; prr)

Sick Luke, Sick Luke

Entro con la gang nel locale e vado loco (Ok)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Sí)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Ok, ok, ok, sí; wow)

Entro con il gruppo alla festa come un matto (oggi, oggi, oh, oh)

Erba con l’amico, il mio case che sniffa di cocaina (Pew, pew, pew)

Nella sala VIP con più malandrini che fi*a (Ehi, ehi)

Se qualcuno passa, lo farò a pezzi come un biscotto (Prr, prr)

Spendo 5000 con lei quando entro da Coco (Skrt, skrt, skrt)

Entro con la gang nel locale e vado fuori di testa (Wuh, wuh)

Facciamo tutti festa, non ci importa della polizia

Tro*a, sono alla festa con la mia gang impazzita (Ehi, ehi, ehi)

Per i soldi ci sono i miei grandi sacchi (Wuh, wuh)

Mi potete trovare nella Ferrari, fo**ute pu**ane sulle mie infradito

Droghe e alcool nello stomaco (Ah!)

Armi per la gang, il mio film è dare di matto

Sono un trapper, quindi faccio trap shit (Eh)

E faccio la mia trap dance (Eh), quindi mi faccio la mia trap shit (Eh)

Sono un sicario quando colpisco una brutta pu**ana (Ey)

Me la s*opo duramente e a ripetizione (Ehi, ehi; ehi, ehi)

Nel locale bevo FEFE (Wuh!), non sco*o con le spie (Ah)

Vinco, ottengo soldi, rido di tutte le tue pu**ane

Keo ora è famoso, Keo, Keo sta diventado ricco (Brr, hm, hm)

Ho tutti i miei amici, tutta la mia gand fuma erba di alta qualità (Brr)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Ok)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Sí)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Ok, ok, ok, sí; wow)

Entro con il gruppo alla festa come un matto (oggi, oggi, oh, oh)

Erba con l’amico, il mio case che sniffa di cocaina (Pew, pew, pew)

Nella sala VIP con più malandrini che fi*a (Ehi, ehi)

Se qualcuno passa, lo farò a pezzi come un biscotto (Prr, prr)





Spendo 5000 con lei quando entro da Coco (Skrt, skrt, skrt)

Entro con la gang nel locale e vado fuori di testa (Wuh, wuh)

Facciamo tutti festa, non ci importa della polizia

Tro*a, sono alla festa con la mia gang impazzita (Ehi, ehi, ehi)

Sto ballando sul tuo block-ock

Sono pazzo, pazzo, pazzo (pazzo)

Caldo come il Marocco

Pyrex baby, toro impazzito (Toro)

Sono snaught, ti snobbo

Mezzo uomo, mezzo topo

Vado sempre di fretta, ti richiamo tra poco

Triplosette sulla catena (Gang)

Sick Luke sul beat ti fa fare la Macarena

Sudando sulla base come fosse un’altalena (Swing)

Se si tratta di me, il flow è gigante, balena

Tu spingi a malapena

DPG x Kidd Keo, le tipe fanno il twerking

Baby chiamami Romeo, principe del Colosseo

Sei mezzo deficiente, dovresti fare il liceo

Ogni anno è nostro, bro 20-20

Siamo entrati nella festa, piccola diamoci alla pazza gioia

Guardo la tua tipa, dice che sono pazzo (pazzo)

Quando vedi me, dici che sono azzo (pazzo)

Siamo pazzi (pazzo)

Sono il tipico italiano che la scopa sul divano (típico stron*o)

Se si tratta di soldi, baby, so che li facciamo

Sono pazzo, sono un mastino (Wuh, huh)

Mi mette in bocca un ferro (Pew, pew)

Need For Speed, veloce come Venom (Wuh, huh)

Pensavi fossi morto, sto toccando il cielo

Balenciaga Triple S ti schiaccio come un insetto (Uh-uh)

Dark Gang in Italia, porta rispetto (Ah-ah)

Non sono un assassino, ho sempre un dito sul grilletto

Entro con la gang nel locale e vado loco (Ok)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Sí)

Entro con la gang nel locale e vado loco (Ok, ok, ok, sí; wow)

Entro con il gruppo alla festa come un matto (oggi, oggi, oh, oh)

Erba con l’amico, il mio case che sniffa di cocaina (Pew, pew, pew)

Nella sala VIP con più malandrini che fi*a (Ehi, ehi)

Se qualcuno passa, lo farò a pezzi come un biscotto (Prr, prr)

Spendo 5000 con lei quando entro da Coco (Skrt, skrt, skrt)

Entro con la gang nel locale e vado fuori di testa (Wuh, wuh)

Facciamo tutti festa, non ci importa della polizia

Tro*a, sono alla festa con la mia gang impazzita (Ehi, ehi, ehi)

Con la mia gang impazzita (Ehi, ehi, ehi)

Ascolta su: