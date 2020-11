Paolo Palumbo e Achille Lauro duettano sulle note di Quella Notte Non Cadrà: audio e testo della bella canzone

Quella Notte Non Cadrà è un meraviglioso singolo di Paolo Palumbo, impreziosito dalla voce di Achille Lauro: ne vien fuori un duetto veramente sorprendente, emozionante e gradevole, disponibile ovunque, anche on air, dal 27 novembre 2020.

Ascolta e leggi il testo della poetica canzone di questo artista classe 1997 di Nuoro, che commosse l’Italia al Festival di Sanremo 2020 con “Io sono Paolo” e la sua battaglia contro la SLA. Il brano, che anticipa anticipa un album ricco di collaborazioni, che uscirà nel 2021, è stato scritto a quattro mani dai due interpreti, mentre musica e produzione sono opera di Enrico Melozzi.

Quella Notte Non Cadrà nasce da un incontro tra due artisti appartenenti a mondi apparentemente lontanissimi, che insieme cantano l’importanza di prendersi cura di se stessi e di non mollare mai.

Testo Quella Notte Non Cadrà di Paolo Palumbo e Achille Lauro

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[A. Lauro]

E vorrei tornar bambino

a volte basta immaginarlo ma

poi cresciamo, è destino

e quel destino poi ci cambierà

equilibrista bambino

in equilibrio sopra un filo ma

è un gioco di prestigio

è l’illusione che non si cadrà

[Paolo P.]

Coloro il cielo di nuovo

verde come la speranza

non so come si faccia ma almeno ci provo

mi serve una scala

che detto in sostanza

sia molte volte i muri di questa stanza

per salirci e farci un tuffo bianco

di nuvole lilla

spettinato, io sono ciuffo

controvento ma sono ancora qua

e vorrei tornar bambino e qualche volta lo divento

altre volte invece accade che purtroppo vince il vento

e mi prenderò il rischio di parlare sul fischio

di dormire con la tigre se me lo permetterà

e la prenderò bene, che male non conviene

o magari se ci provo un’altra volta, un altro giorno, un’altra notte

se ci provo un’altra notte passerà

[Achille L.]

Quella notte non cadrà, no-no, no.no

quella notte non cadrà, oh no-no

quella notte non cadrà, oh no, no-no

ma il bambino su quel filo quella notte non cadrà





[P. Palumbo]

Quella notte non cadrà

[A. Lauro]

E vorrei tornar bambino

a volte basta immaginarlo ma

poi cresciamo, è destino

e quel destino poi ci cambierà

equilibrista bambino

in equilibrio sopra un filo ma

è un gioco di prestigio

[Insieme]

e sarà come un circo

ed io mi prenderò il rischio

di dormire con la tigre se me lo permetterà

e imparerò anche a soffrire

sopra un filo sottile

ma il bambino su quel filo quella notte non cadrà

[Achille L.]

Quella notte non cadrà, no-no, no.no

quella notte non cadrà, oh no-no

quella notte non cadrà, oh no, no-no

ma il bambino su quel filo quella notte non cadrà

non cadrà

[Paolo P.]

o magari se ci provo un’altra volta, un altro giorno, un’altra notte

se ci provo un’altra notte passerà





(no, no, no, no)

[Paolo P.]

se ci provo un’altra notte passerà

un’altra notte passerà

(no, no, no, no)

[Paolo P.]

Non è per me stesso ma è per gli altri che lo faccio

e magari se ci provo un altro giorno, un’altra notte passerà

quella notte non cadrà