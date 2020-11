Niko Pandetta – Senza Di Te: video e testo della canzone

Un uomo ancora follemente innamorato soffre, letteralmente assillato dall’ormai ex dolce metà, con la quale la storia d’amore è purtroppo giunta al capolinea. Egli ripensa sia ai momenti piacevoli che a quelli meno belli trascorsi insieme alla sua ex e proprio non riesce a farsi forza e voltare pagina.

Guarda il video e leggi il testo di questa coinvolgente canzone, scritta da Vincenzo “Niko” Pandetta e prodotta da Giuseppe Giocondo, meglio conosciuto come TempoXso.

Nel filmato, vediamo un ragazzo vivere normali momenti insieme alla sua dolce metà, ma una rapina da lui effettuata, forse al fine di fuggire insieme a lei all’estero, gli costerà davvero cara…

Senza Di Te, Niko Pandetta – Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

(Chi può capirmi meglio di te?

Tu che hai già visto il peggio di me

Tu hai visto oltre la coltre di oscuro che mi avvolge

Il gelo quando è notte)

Ha provato a farmi male

Ho chiuso la porta e sei riuscita a entrare

Siamo bravi a litigare

Io che mi allontano e tu che dici “Amen”

E tu aspetti solo che ritorni

Io vorrei finisse i nostri giorni

Incubi di notte che cancellano i miei sogni

Buchi nelle porte e so che un po’ te ne vergogni

Ho distrutto più di una stanza

La noia e più l’ansia

Che battono cassa ma non è abbastanza

Fuma il dolore perché non mi passa

L’odio per ‘sta maledetta distanza





Mangio poco, sono sazio (sazio)

Il sole non riscalda marzo

Non ci sei, divento pazzo

Del resto, ti giuro, non me ne frega un ca*** (non me ne frega un ca***)

Chi può capirmi meglio di te? (meglio di te)

Tu che hai già visto il peggio di me (di me)

Tu hai visto oltre la coltre di oscuro che mi avvolge

Il gelo quando è notte

Ma to giur, sto turnann (vai alla parte tradotta)

tu non o saj quanto m manc

p me si tropp chiù important

se ferm o cor si te guard

senza di te

io non mi immagino più

senza di te

ij nun cia facc chiù, nennè (ij nun cia facc chiù, nennè)

ij nun cia facc chiù, nennè (ij nun cia facc chiù, nennè)

m manch assaje, ma pcché? (m manch assaje, ma pcché)

ij nun cia facc chiù, nennè (ij nun cia facc chiù, nennè)

m manch assaje, ma pcché? (m manch assaje, ma pcché)

E se ripenso a tutti quei chilometri

Su quei sedili quant’erano scomodi

Trema la voce, si, quando mi nomini

Quelle parole che sanno commuovermi

Tu non le dici:

“Giuro che ce ne andremo a Parigi”

Tu hai capito tutti i sacrifici

Al mio fianco contro i miei nemici

E mi aiuti a lottare coi demoni

So che puoi credermi

Dentro l’armadio ho i vestiti e gli scheletri

Io li ho nascosti solo per proteggerti

Ma la più grande paura è di perderti, yah

Quindi se ho sbagliato to chiedo perdono

Ma se starai male che ci sono

Perché è grazie a te che sono un uomo nuovo (nuovo)

Nun pozz sta luntan a te (vai alla parte tradotta)

m manch assaje, ma pcché?

t vogl ancor, ammore, nun servn e parole

t rong a man o cor





Vado giù, nun sto turnann

tu non o saj quanto m manc

p me si tropp chiù important

se ferm o cor si te guard

senza di te

io non mi immagino più

senza di te

ij nun cia facc chiù, nennè (ij nun cia facc chiù, nennè)

ij nun cia facc chiù, nennè (ij nun cia facc chiù, nennè)

m manch assaje, ma pcché? (m manch assaje, ma pcché)

ij nun cia facc chiù, nennè (ij nun cia facc chiù, nennè)

m manch assaje, ma pcché? (m manch assaje, ma pcché)

La traduzione delle parti in napoletano di Senza Di Te

Me te lo giuro, sto tornando

per me sei veramente più importante

si ferma il cuore se ti guardo

senza di te

io non mi immagino più

senza di te

non ce le faccio più, piccola (io non ce le faccio più, piccola)

non ce le faccio più, piccola (io non ce le faccio più, piccola)

mi manchi assai, ma perché? (mi manchi molto, ma perché)

non ce le faccio più, piccola (io non ce le faccio più, piccola)

mi manchi assai, ma perché? (mi manchi molto, ma perché)

Non posso stare lontano da te

mi manchi assai, ma perché?

ti voglio ancora, amore, non servono le parole

ti metto la mano al cuore

Me ti giuro, sto tornando

tu non sai quanto mi manchi

per me sei troppo importante

senza di te

io non mi immagino più

senza di te

non ce le faccio più, piccola (io non ce le faccio più, piccola)

non ce le faccio più, piccola (io non ce le faccio più, piccola)

mi manchi assai, ma perché? (mi manchi molto, ma perché)

non ce le faccio più, piccola (io non ce le faccio più, piccola)

mi manchi assai, ma perché? (mi manchi molto, ma perché)