Renato Zero: leggi il testo e ascolta la meravigliosa “Il linguaggio della terra”

Il linguaggio della terra di Renato Zero, è la meravigliosa traccia che apre il terzo volume di Zerosettanta, album del cantautore, negli scaffali dei negozi dal 30 settembre 2020, a un anno dall’ultima fortunata fatica discografica Zero il folle.

Dopo avervi parlato del primo singolo L’angelo ferito, è il momento di questa canzone in pieno stile Zero (il testo), che apre in maniera degnissima questo VolumeTre, perché è da qui che questo grande artista ha deciso di iniziare la nuova era discografica, suddivisa in tre volumi.

I dodici inediti racchiusi in questo lavoro, ma anche gli altri che saranno racchiusi nei futuri due volumi, sono stati prodotti da Numa Phil e Palmer. Adesso mettete le cuffie e ascoltate questa gradevolissima canzone del cantautore romano.

Il linguaggio della terra Renato Zero Testo

[Strofa 1]

Per questa eterna bellezza che c’è e ci sarà da vedere

Esiste un senso segreto che a noi non è dato sapere

E’ un meccanismo complesso di logiche in contraddizione

Un susseguirsi di amore e violenza ed ancora di amore





[Pre-Ritornello 1]

E come in cielo, così in terra

Come l’istinto e la ragione

Il verbo saggio del profeta

Il sangue caldo d’animale

E come in pace, così in guerra

E’ un equilibrio naturale

Questo è il linguaggio della terra

Lungo la linea di confine

Tra l’odio e l’amore

[Ritornello 1]

Chissà cosa porta a partire per poi ritornare

Cos’è che ci spinge a dividere il bene dal male

Forse queste parole

Tutte queste parole

Solamente parole

[Strofa 2]

Tu sei durissima vita e bellissima da ricordare

Hai gli occhi grandi del mio primo amore e il talento del mare

E sai insegnare le assenze, la calma, il perdono e la rabbia

La liturgia immacolata dei baci a saziare le labbra





[Pre-Ritornello 2]

E come in cielo, così in terra

E prima il grano e dopo il pane

Siamo l’inchiostro del poeta

E il sacrificio sull’altare

E come in pace, così in guerra

Ed abbracciarsi e poi ferire

Questo è il linguaggio della Terra

Lungo la linea di confine

Tra l’odio e l’amore

[Ritornello 2]

Chissà cosa porta a partire per poi ritornare

Cos’è che ci spinge a dividere il bene dal male

Forse queste parole

Solo queste parole

Solamente parole

Che sanno ferire, salvare

Che sanno inventare

E noi con il naso all’insù rimaniamo a guardare

Tra la pace e il rancore

Tra la gloria e l’errore

Tra vergogna e stupore!

[Conclusione]

E come in cielo, così in terra

E’ come vivere e morire

Questo è il linguaggio della terra

E non c’è niente da capire