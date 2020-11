Ascolta e leggi il testo e la traduzione di Pov di Ariana Grande

In Pov, quattordicesima ed ultima traccia inserita nel quinto album in studio Positions, Ariana Grande riserva bellissime parole alla persona che ama e che la fa stare bene: ascolta leggi il testo e la traduzione in italiano di questo brano, uno dei più apprezzati proposti nella quinta era discografica della cantautrice statunitense, disponibile dal 30 ottobre 2020.

Che significa Pov? Di cosa parla la canzone?

Pov è l’acronimo di point of view (punto di vista), perché qui la cantante dice al partner che le piacerebbe vedere se stessa come lui vede lei, dal suo punto di vista insomma, per capire il perché la ami così tanto e per quello che, nonostante i suoi pregi e i suoi difetti.

In questa canzone prodotta da Oliver Frid, TBHits & Mr. Franks, la protagonista mostra molto chiaramente le sue insicurezze e una certa fragilità, e non è stato semplice tentare di aprirsi ad una nuova relazione. Del resto sono ben noti i suoi disturbi d’ansia, che in passato l’hanno portata a troncare le relazioni, ma sembra che da questo “punto di vista” Ariana stia facendo progressi e questa persona la aiuta molto in tal senso. La cantante vuole amare e accettare se stessa come fa il partner, una persona che riesce a farla star bene e a capirla, dimostrandosi molto compassionevole, gentile e solidale nel suo percorso di guarigione.

Testo Pov – Ariana Grande

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[1a Strofa]

It’s like you got superpowers

Turn my minutes into hours

You got more than 20/20, babe

Made of glass, the way you see through me

You know me better than I do

Can’t seem to keep nothing from you

How you touch my soul from the outside

Permeate my ego and my pride

[Rit.]

I wanna love me (Ooh)

The way that you love me (Ooh)

Ooh, for all of my pretty and all of my ugly too

I’d love to see me from your point of view

I wanna trust me (Trust me)

The way that you trust me (Trust me)

Ooh, ’cause nobody ever loved me like you do

I’d love to see me from your point of view

[2a Strofa]

I’m getting used to receiving

Still getting good at not leaving

I’ma love you even though I’m scared (Oh, scared)

Learnin’ to be grateful for myself (Oh, oh, oh)

You love my lips ’cause they say the

Things we’ve always been afraid of

I can feel it startin’ to subside

Learnin’ to believe in what is mine

[Rit.]

I wanna love me (Ooh)

The way that you love me (Ooh)

Ooh, for all of my pretty and all of my ugly too

I’d love to see me from your point of view

I wanna trust me (Trust me)

The way that you trust me (Trust me)

Ooh, ’cause nobody ever loved me like you do

I’d love to see me from your point of view





[Ponte]

I couldn’t believe it or see it for myself

Know I be impatient

But now I’m out here, fallin’, fallin’

Frozen, slowly thawing, got me right

I won’t keep you waitin’, waitin’

All my baggage fadin’ safely (My baggage fadin’)

And if my eyes deceive me

Won’t let them stray too far away

[Rit.]

I wanna love me (Ooh)

The way that you love me (Ooh)

Ooh, for all of my pretty and all of my ugly too

I’d love to see me from your point of view

I wanna trust me, ooh (Trust me)

The way that you trust me, baby (Trust me)

‘Cause nobody ever loved me like you do

I’d love to see me from your point of view (Oh)

Yeah

Autori: Tayla Parx, Mr. Franks, Ariana Grande, Nija, London on da Track, TBHits, Oliver Frid.





Pov Ariana Grande Traduzione

È come se tu avessi dei superpoteri

Trasforma i miei minuti in ore

Hai una vista più che perfetta, tesoro

Vedi dentro di me come se fossi fatta di vetro

Mi conosci meglio di quanto io stessa conosca me

Sembra che non riesca a nasconderti nulla

Come tocchi la mia anima dall’esterno

Impregni il mio ego e il mio orgoglio





Voglio amare me stessa (ooh)

Nel modo in cui mi ami tu (Ooh)

Ooh, con tutti i miei pregi e difetti

Mi piacerebbe vedermi dal tuo punto di vista

Voglio fidarmi di me (ti fidi di me)

Nel modo in cui ti fidi di me (ti fidi di me)

Ooh, perché nessuno mi ha mai amata come te

Mi piacerebbe vedermi dal tuo punto di vista

Mi sto abituando a ricevere

Sto facendo progressi a non andarmene

Ti amerò anche se ho paura (Oh, paura)

Imparando ad essere grata (Oh, oh, oh)

Ami le mie labbra perché dicono le

Cose di cui abbiamo sempre avuto paura

Sento che sta iniziando a placarsi

Imparando a credere in ciò che è mio

Voglio amare me stessa (ooh)

Nel modo in cui mi ami tu (Ooh)

Ooh, con tutti i miei pregi e difetti

Mi piacerebbe vedermi dal tuo punto di vista

Voglio fidarmi di me (ti fidi di me)

Nel modo in cui ti fidi di me (ti fidi di me)

Ooh, perché nessuno mi ha mai amata come te

Mi piacerebbe vedermi dal tuo punto di vista

Non potevo crederci o vederlo coi miei occhi

So di essere impaziente

Ma ora sono qui fuori, innamorata, innamorata

Congelata, mi sto scongelando lentamente, mi hai preso proprio

Non ti farò aspettare, ad aspettare

Tutti i miei bagagli svaniscono tranquillamente (I miei bagagli svaniscono)

E se i miei occhi mi inganneranno

Non li lascerò allontanare troppo

Voglio amare me stessa (ooh)

Nel modo in cui mi ami tu (Ooh)

Ooh, con tutti i miei pregi e difetti

Mi piacerebbe vedermi dal tuo punto di vista

Voglio fidarmi di me, ooh (ti fidi di me)

Nel modo in cui ti fidi di me (ti fidi di me)

Ooh, perché nessuno mi ha mai amata come te

Mi piacerebbe vedermi dal tuo punto di vista

Si