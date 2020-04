Aron Piper – Sigo feat. Moonkey: audio, testo e traduzione del singolo

Rilasciato il 3 aprile 2020, Sigo è il singolo d’esordio dell’attore spagnolo Arón Piper. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questo brano, inciso con la collaborazione del trapper spagnolo Ignacio Ruiz, aka Moonkey.

Classe 1997, Arón Julio Manuel Piper Barber è nato a Berlino ma da tempo vive in Spagna ed è noto principalmente per il ruolo di Ander Muñoz nella serie televisiva Élite, disponibile su Netflix.

Questa è la prima di una serie di canzoni, nelle quali rivela tutte le sue preoccupazioni ed esperienze negli ultimi anni, storie piene di eccessi, successi e fallimenti. Il gradevole brano è stato scritto dagli interpreti e prodotto da Mygal X.

Aron Sigo Testo

Download su: Amazon – iTunes

Passa alla traduzione in italiano

[Intro]

Skrrt, skrrt, skrrt

Skrrt, skrrt, skrrt

Dímelo, Mygal

[Estribillo: Arón]

Sigo buscándola, eh (Skrrt)

Sigo buscándome a mí mismo a ver si doy con esa shorty (Prr, prr)

Sigo matándome, yeh

Sigo buscando las maneras de tenerte y no sufrirte

Sigo llamándola, eh (Ah, ah, ah)

Sigo dejándote mensajes esperando tu respuesta

Sigo muriéndome, yeh (Ah)

Porque no sé qué hacer, porque no sé qué hacer (Ah)

[Verso 1: Arón]

Sigo matando el beat, voy a hacerme otro hit (Uh)

Ya no te tengo miedo, ya no sigo tu juego

Voy a coger tu clip, voy comerme tu ego

Todo por la nariz, hasta tocar el cielo

Hasta caer al suelo, ¿qué quieres de mí?

Ya no quiere’ más de mí

Ya no tengo que hacer malabares pa’ sobrevivir

Ya no tengo que hacerme más trucos para conseguir

Todo ese money, ahora es clean, clean money

Ahora solo me hace “ring ring” el phone

She’s on my dick, eh

Ahora contamos los E’s de to’s los colores

Me baila tu ex (Ex), champán y flores

[Puente: Arón]

Sigo buscándola, eh (Ah, ah, ah)

Sigo matándome, yeh (Skrrt)

[Estribillo: Arón, (Moonkey)]

Sigo buscándola, eh

Sigo buscándome a mí mismo a ver si doy con esa shorty

Sigo matándome, yeh

Sigo buscando las maneras de tenerte y no sufrirte

Sigo llamándola, eh

Sigo dejándote mensajes esperando tu respuesta

Sigo muriéndome, yeh

Porque no sé qué hacer, porque no sé qué hacer (Yeah)

[Verso 2: Moonkey]

Cada día más triste, más lejos de ti

En mi cama a 200, Need for Speed

Me quitan enamorado y cansado de esta shit

No, vivo en el estudio, todavía quedan hits

You know, baby, pienso y no sé si esto me mata

Me gusta tu culo, tremenda sata

Tirando billetadas y en el party all day

Pero te quiero, y no lo quieres ver

Prendo uno, na’ más acostarme

Y pienso en humo na’ más levantarme

Y a veces sí estoy loco, pero por ti

A veces no lo pienso y lo hago por ti

[Pre-Estribillo: Arón]

Sigo buscándola, eh

Sigo buscándome a mí mismo a ver si doy con esa shorty

Sigo matándome, yeh (Woh, woh)

Sigo buscando las maneras de tenerte y no sufrirte





[Estribillo: Arón]

Sigo buscándola, eh

Sigo buscándome a mí mismo a ver si doy con esa shorty

Sigo matándome, yeh

Sigo buscando las maneras de tenerte y no sufrirte

Sigo llamándola, eh

Sigo dejándote mensajes esperando tu respuesta

Sigo muriéndome, yeh

Porque no sé qué hacer, porque no sé qué hacer

[Outro: Arón]

Sigo llamándola, eh, eh, eh

Sigo muriéndome, yeh, yeh, yeh

Sigo llamándola, eh, eh, eh

Sigo llamándola, yeh, yeh





Aron Piper Sigo traduzione

Vai al testo

[Ritornello]

Continuo a cercarla, eh (Skrrt)

Continuo a cercare me stesso per vedere se riesco a trovare quella piccoletta (Prr, prr)

Continuo a farmi del male, yeh

Sto ancora cercando il sistema per conquistarti e non soffrire per te

Continuo a chiamarla, eh (Ah, ah, ah)

Continuo a lasciarti messaggi aspettando una tua risposta

Continuo a fremere, yeh (Ah)

Perché non so che fare, perché non so cosa fare (Ah)

[Strofa 1]

Continuo a uccidere il ritmo, ho intenzione di fare un’altra hit (Uh)

Non ho più paura di te, non sto più al tuo gioco

Prenderò la tua clip, divorerò il tuo ego

Tutto con il naso, fino a toccare il cielo

Fino a cadere per terra, cosa vuoi da me?

Non vuole piu ‘più di me

Non devo più fare i salti mortali per sopravvivere

Non devo più fare trucchetti per ottenere

Tutti quei soldi, ora sono puliti, soldi puliti

Adesso mi squilla il telefono

Lei è sul mio caxxo, eh

Ora contiamo le E’s di tutti i colori

Il tuo ex balla per me, champagne e fiori

[Ponte]

Continuo a cercarla, eh (Ah, ah, ah)

Continuo a farmi del male, yeh (Skrrt)





[Ritornello]

Continuo a cercarla, eh

Continuo a cercare me stesso per vedere se riesco a trovare quella piccoletta (Prr, prr)

Continuo a farmi del male, yeh

Sto ancora cercando il sistema per conquistarti e non soffrire per te

Continuo a chiamarla, eh

Continuo a lasciarti messaggi aspettando una tua risposta

Continuo a fremere, eh

Perché non so che fare, perché non so cosa fare (Sì)

[Strofa 2]

Ogni giorno più triste, lontano da te

Nel mio letto a 200, Need for Speed

Mi portano via l’amore e sono stanco di questa mer*a

No, vivo in studio, ci sono ancora hit

Sai, piccola, penso e non so se questo mi ucciderà

Mi piace il tuo cu*o, tremenda sata

Lanciare bigliettoni e alla festa tutto il giorno

Ma io ti amo e non vuoi vederlo

Fumo qualcosa, basta andare a letto

E penso al fumo non appena mi alzo

E a volte sono pazzo, ma per te

A volte non ci penso e lo faccio per te

[Pre-Ritornello]

Continuo a cercarla, eh

Continuo a cercare me stesso per vedere se riesco a trovare quella piccoletta

Continuo a farmi del male, yeh (Woh, woh)

Sto ancora cercando il sistema per conquistarti e non soffrire per te

[Ritornello]

Continuo a cercarla, eh

Continuo a cercare me stesso per vedere se riesco a trovare quella piccoletta (Prr, prr)

Continuo a farmi del male, yeh

Sto ancora cercando il sistema per conquistarti e non soffrire per te

Continuo a chiamarla, eh

Continuo a lasciarti messaggi aspettando una tua risposta

Continuo a fremere, eh

Perché non so che fare, perché non so cosa fare

[Outro]

Continuo a chiamarla, ehm

Continuo a star male, sì, sì, sì

Continuo a chiamarla, ehm

Continuo a chiamarla, sì, sì

Ascolta su: