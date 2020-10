Sam Smith – Kids Again: guarda il video del nuovo singolo (con testo e traduzione)

Parallelamente all’uscita di Love Goes, terzo album in studio del cantautore inglese Sam Smith, è stato rilasciato il terzo singolo Kids Again, canzone che a detta dell’artista, è completamente diversa da tutto il resto del disco, disponibile dal 30 ottobre 2020.

Scritto con la collaborazione di Ali Tamposi, Ryan Tedder, Louis Bell & watt, e prodotto dagli ultimi due, il brano (testo e la traduzione in italiano) parla di quel momento in cui ti siedi e ripensi a tutto, in special modo a una importante e incancellabile relazione.

Il video che accompagna l’interessante traccia, la numero undici del progetto anticipato dai singoli “My Oasis” e “Diamonds“, ma anche da altri pezzi promozionali, è stato diretto da Alisdair McLellan.

Sam Smith – Kids Again Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Str. 1]

Can’t believe I still avoid east side

Even though I know that you don’t live there now

Lately you’re the only thing on my mind

And I can’t stop my self on driving by your house

[Pre-Rit.]

Ooh, every time I hear a song it kind of hurts me still

And, ooh, even after all this time, I kinda miss you still

I’m wondering

[Rit.]

Do you even think about it?

The way that we changed the world

And don’t it make you sad

That we’ll never be kids again?

No, we’ll never be kids again

Tell me how you live without it

Did somebody change your world

And now you don’t look back?

‘Cause we’ll never be kids again

No, we’ll never be kids again

No, we’ll never, never, ever, ever, ever, ever

[Str. 2]

Livin’ out of suitcases and hotels

Drinking way too much and talking through the night

Really wish I didn’t know you so well

Wouldn’t be so hard to leave the past behind

[Pre-Rit.]

Ooh, every time I hear a song it kind of hurts me still

And, ooh, even after all this time, I kinda miss you still

I’m wondering

[Rit.]

Do you even think about it?

The way that we changed the world

And don’t it make you sad

That we’ll never be kids again?

No, we’ll never be kids again

Tell me how you live without it

Did somebody change your world

And now you don’t look back?

‘Cause we’ll never be kids again

No, we’ll never be kids again

No, we’ll never, never, ever, ever, ever, ever





[Bridge]

Mm, mm

I, I, I, I

I’m, I’m

Mm, mm

[Rit.]

Do you even think about it?

The way that we changed the world

And don’t it make you sad

That we’ll never be kids again?

No, we’ll never be kids again

Tell me how you live without it

Did somebody change your world

And now you don’t look back

‘Cause we’ll never be kids again

No, we’ll never be kids again

No, we’ll never, never, ever, ever, ever, ever

Autori: Connor Manning, Wayne Hector, Dermot Kennedy, Joshua Grimmett, Gez O’Connell, Dan Caplen, Luca De Gregorio, Simon de Jano & Mattia Vitale.





Kids Again Sam Smith traduzione

Non posso credere di aver evitato ancora il lato est

Anche se so che ora non ci vivi più

Ultimamente sei il mio solo pensiero

E non riesco a trattenermi nel passare davanti a casa tua

Oh, tutte le volte che ascolto una canzone mi fa ancora un po’ male

E, ooh, anche dopo tutto questo tempo, mi manchi ancora un po’

Mi chiedevo





Almeno ci pensi?

Il modo in cui abbiamo cambiato il mondo

E non ti intristisce

Il fatto che non saremo mai più bambini?

No, non saremo mai più bambini

Dimmi come fai a vivere senza

Qualcuno che ha cambiato il tuo mondo

E ora non guardi indietro?

Perché non saremo mai più bambini

No, non saremo mai più bambini

No, mai, mai, mai, mai, mai, mai

Vivere con alberghi e valigie

Bere troppo e parlare tutta la notte

Vorrei davvero non conoscerti così bene

Non sarebbe così difficile lasciare il passato alle spalle

Oh, tutte le volte che ascolto una canzone mi fa ancora un po’ male

E, ooh, anche dopo tutto questo tempo, mi manchi ancora un po’

Mi chiedevo

Almeno ci pensi?

Il modo in cui abbiamo cambiato il mondo

E non ti intristisce

Il fatto che non saremo mai più bambini?

No, non saremo mai più bambini

Dimmi come fai a vivere senza

Qualcuno che ha cambiato il tuo mondo

E ora non guardi indietro?

Perché non saremo mai più bambini

No, non saremo mai più bambini

No, mai, mai, mai, mai, mai, mai

Mmmm

Io, io, io, io

Sono, sono

Mmmm

Almeno ci pensi?

Il modo in cui abbiamo cambiato il mondo

E non ti intristisce

Il fatto che non saremo mai più bambini?

No, non saremo mai più bambini

Dimmi come fai a vivere senza

Qualcuno che ha cambiato il tuo mondo

E ora non guardi indietro?

Perché non saremo mai più bambini

No, non saremo mai più bambini

No, mai, mai, mai, mai, mai, mai