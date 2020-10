Meduza: ascolta il nuovo singolo Paradise ft. Dermot Kennedy (con testo e traduzione)

I Meduza, trio EMD delle meraviglie, ha arruolato il cantautore irlandese Dermot Kennedy per il nuovo atteso singolo Paradise, on air, nei digital store e nelle piattaforme streaming da venerdì 30 ottobre 2020 su Island Records.

Il testo, l’audio e la traduzione in italiano della nuova ballabile canzone, che arriva dopo i grandi successi di Lose Control e Piece of Your Heart. Dopo queste due hit, fu la volta di Born To Love, rilasciato a febbraio 2020, che non ha tuttavia lasciato il segno come le due precedenti release, che hanno consentito al trio nato a Milano e composto da Mattia Vitale (Matt), Simone Giani (Simon) e Luca de Gregorio (Lucas), di farsi un nome a livello mondiale.

Ad impreziosire questa produzione, la calda voce di Dermot Kennedy, artista nominato ai BRIT Awards nel 2020 per il debut album Without Fear, che esordì al primo posto nella classifica inglese.

Atmosfere cariche di energia, vibrazioni positive e trascinante e coinvolgente ritornello, sono le caratteristiche di questo pezzo, pronto a contagiare il mondo intero!

Paradise Meduza Testo

Mmm-mmm-mmm-mmm

[1a Strofa]

In the fading light, hearts collide

Shadows dance in the distance

Something just ain’t right, I’m cold inside

Help me find what I’m missin’

[Pre-Ritornello]

We’re all scared to fly, still we try

Learn to be brave, see the other side

Won’t you leave me there? Have no fear

Close your eyes, find the paradise

[Ritornello]

Oh my, my, my

There’s a thousand miles between you and I

Oh my, my, my (My, my, my)

Just a thousand miles between me and paradise

Oh my, my, my (My, my, my)

There’s a thousand miles between you and I

Oh my, my, my (My, my, my)

Just a thousand miles between me and paradise

[Post-Ritornello]

Oh, paradise

Oh, my, my, my

Oh, paradise

Oh, my, my, my

Oh, paradise

Oh, my, my, my

Just a thousand miles between me and paradise

[2a Strofa]

When the dark has gone, the morning’s warm

We’re gonna feel something different

It will set you free, if you just tell me

Every secret, I’ll listen





[Pre-Ritornello]

We’re all scared to fly, still we try

Learn to be brave, see the other side

Won’t you leave me there? Have no fear

Close your eyes, find the paradise

Paradise, paradise

Close your eyes, find the paradise

Paradise, paradise

Close your eyes, find the para-

[Ritornello]

Oh my, my, my

There’s a thousand miles between you and I

Oh, my, my, my (My, my, my)

Just a thousand miles between me and paradise

[Post-Ritornello]

Oh, ah, oh my, my, my

Oh, ah, oh my, my, my

Oh, ah, oh my, my, my

Just a thousand miles between me and paradise

Autori: Connor Manning, Wayne Hector, Dermot Kennedy, Joshua Grimmett, Gez O’Connell, Dan Caplen, Luca De Gregorio, Simon de Jano & Mattia Vitale.





Traduzione Paradise dei Meduza

Nella luce che si affievolisce, i cuori si scontrano

Le ombre danzano in lontananza

C’è qualcosa che non va, sono freddo dentro

Aiutami a trovare quello che mi manca

Tutti abbiamo paura di volare, eppure ci proviamo

Impara ad essere coraggioso, guarda dall’altra parte

Non vuoi lasciarmi lì? Non avere paura

Chiudi gli occhi, trova il Paradiso





Oh Dio mio, mio, mio

Ci sono migliaia di chilometri tra te e me

Oh Dio mio, mio, mio ​​(mio, mio, mio)

Solo migliaia di chilometri tra me e il Paradiso

Oh Dio mio, mio, mio ​​(mio, mio, mio)

Ci sono migliaia di chilometri tra te e me

Oh Dio mio, mio, mio ​​(mio, mio, mio)

Solo migliaia di chilometri tra me e il Paradiso

Oh, Paradiso

Oh Dio mio, mio, mio

Oh, Paradiso

Oh Dio mio, mio, mio

Oh, Paradiso

Oh Dio mio, mio, mio

Solo mille miglia tra me e il Paradiso

Quando il buio sarà sparito, il mattino sarà caloroso

Sentiremo qualcosa di diverso

Ti renderà libero, se mi confiderai

Ogni segreto, ascolterò

Tutti abbiamo paura di volare, eppure ci proviamo

Impara ad essere coraggioso, guarda dall’altra parte

Non vuoi lasciarmi lì? Non avere paura

Chiudi gli occhi, trova il Paradiso

Paradiso, Paradiso

Chiudi gli occhi, trova il Paradiso

Paradiso, Paradiso

Chiudi gli occhi, trova il para

Oh Dio mio, mio, mio

Ci sono migliaia di chilometri tra te e me

Oh Dio mio, mio, mio ​​(mio, mio, mio)

Solo migliaia di chilometri tra me e il Paradiso

Oh, ah, oh Dio mio, mio, mio

Oh, ah, oh Dio mio, mio, mio

Oh, ah, oh Dio mio, mio, mio

Solo migliaia di chilometri tra me e il Paradiso