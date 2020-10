KAROL G – BICHOTA: video, testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano e guarda il video che accompagna Bichota, singolo di Karol G rilasciato il 23 ottobre 2020 per Universal Music Latino. Il filmato è stato diretto da Colin Tilley.

Dopo il successo di Ay DiOs Mío!, la cantautrice colombiana classe ’91 torna con questa scoppiettante canzone, scritta con la collaborazione di Justin Quiles, Lenny Tavárez, The KristoMan & Ovy On The Drums, con quest’ultimo che l’ha anche prodotta.

Che significa Bichota?

La parola “bichota”, che è “bichote” al femminile, veniva usato per riferirsi a un boss della droga. Tuttavia, oggi è una parola spesso utilizzata nel genere urban, per mostrare o dimostrare il potere e l’influenza che si possiede. In questo caso, può essere utilizzata per indicare il potere delle donne, tema ricorrente nei brani della cantante.

KAROL G BICHOTA testo

[Pre-Ritornello]

Salgo acicalá’ de pie’ a tope

Porque puede ser que con el culo mío te topes (Oh)

Me siento bichota sin salir del bloque (Ah)

To’s me quieren partir y no tienen con qué

[Ritornello]

Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum

Y si hay alguien que me rompa

Porque no pueden con mi pum-pum

Con mi pum-pum, con mi pum-pum

[1a Strofa]

Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete

No’ dimo’ par de botella’ y ahora estamo’ al garete

Yo también tengo una jeepeta

La tengo fuleteá’ con to’a mi’ shortys

Dejamo’ el miedo en la gaveta, ah-ah

Cuida’o con lo que sube pal Story

Y adivina quién viene por ahí

Viene Juana, viene Mari

To’a la’ babie’ quieren party

Un comentary fuera ‘e lugari

Y te vamo’ a romper, yeah-yeah-yeah-yeah

[Pre-Ritornello]

Salgo acicalá’ de pie’ a tope (Ey)

Porque puede ser que con el culo mío te topes (Eh)

Me siento bichota sin salir del bloque (Ah)

To’ me quieren partir y no tienen con qué

[Ritornello]

Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum

Y si hay alguien que me rompa

Porque no pueden con mi pum-pum

Con mi pum-pum, con mi pum-pum

Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum

Y si hay alguien que me rompa

Porque no pueden con mi pum-pum

Con mi pum-pum, con mi pum-pum

[2a Strofa]

Perreando duro, les gusta mi culo

Hace tiempo te ‘toy esperando

No sé tú, pero yo aquí pensando (Ah)

No hace’ na’ pa’ lo que está’ roncando (Oh)

Tú pa’ darme like en el Insta ere’ veloz (Eh)

Pero se rumora por ahí que ere’ preco’

Por má’ que me tiren, no cojo lucha

La que me fronteó de aquí no se escucha (Ja)

[Pre-Ritornello]

Salgo acicalá’ de pie’ a tope (Ey)

Porque puede ser que con el culo mío te topes (Eh)

Me siento bichota sin salir del bloque (Ah)

To’ me quieren partir y no tienen con qué





[Ritornello]

Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum

Y si hay alguien que me rompa

Porque no pueden con mi pum-pum

Con mi pum-pum, con mi pum-pum

Roncan (Perreando)

[Outro]

Tra, tra (Ah)

Papi, papi

O-O-Ovy On The Drums

Papi, papi





BICHOTA traduzione Karol G

[Pre-Ritornello]

Sto uscendo curata, dalla testa ai piedi

Perché potrebbe capitare che ti incrocerai con il mio cu*o

Mi sento una capobanda senza uscire dall’isolato

Vogliono tutti lasciarmi e non hanno con chi

[Ritornello]

Russano, ma non possono con il mio bum-bum, con il mio bum-bum

E se c’è qualcuno che mi rompa

Perché non possono con il mio bum-bum

Con il mio bum-bum, con il mio bum-bum

[1a Strofa]

Si vede che sono ubriaca, ubriaca

Ci siamo fatte un paio di bottiglie e ora siamo” consumate

Ho anche un fuoristrada

Ce l’ho fuleteá con tutte le mie amiche

Lasciamo la paura nel cassetto, ah-ah

Fai attenzione a cosa succede nella storia

E indovina chi sta arrivando

Sta arrivando Juana, sta arrivando Mari

Tutte le ragazze vogliono fare festa

Un commento fuori luogo

E ti abbatteremo, yeah-yeah-yeah-yeah





[Pre-Ritornello]

Sto uscendo curata, dalla testa ai piedi

Perché potrebbe capitare che ti incrocerai con il mio cu*o

Mi sento una capobanda senza uscire dall’isolato

Vogliono tutti lasciarmi e non hanno con chi

[Ritornello]

Russano, ma non possono con il mio bum-bum, con il mio bum-bum

E se c’è qualcuno che mi rompa

Perché non possono con il mio bum-bum

Con il mio bum-bum, con il mio bum-bum

Russano, ma non possono con il mio bum-bum, con il mio bum-bum

E se c’è qualcuno che mi rompa

Perché non possono con il mio bum-bum

Con il mio bum-bum, con il mio bum-bum

[2a Strofa]

Twerkando forte, gli piace il mio cu*o

Ti sto aspettando da tempo

Non so tu, ma sono qui a pensare (Ah)

Non fani niente a quello che sta russando (Oh)

A dare i like su Instagram sei veloce (Eh)

Ma gira voce che sei precoce

Non importa quanto cerchino di farmi del male io non la butto in caciara

Quella che mi ha affrontato da qui non si sente (Ha)

[Pre-Ritornello]

Sto uscendo curata, dalla testa ai piedi

Perché potrebbe capitare che ti incrocerai con il mio cu*o

Mi sento una capobanda senza uscire dall’isolato

Vogliono tutti lasciarmi e non hanno con chi

[Ritornello]

Russano, ma non possono con il mio bum-bum, con il mio bum-bum

E se c’è qualcuno che mi rompa

Perché non possono con il mio bum-bum

Con il mio bum-bum, con il mio bum-bum

Russano (Twerkando)

