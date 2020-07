KAROL G – Ay DiOs Mío!: audio, video, testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Ay DiOs Mío!, singolo della cantautrice colombiana Karol G, rilasciato il 10 giugno 2020 su Universal Music Latino come anticipo del futuro terzo album in studio.

Ascolta e guarda il video che accompagna la nuova gradevole canzone, scritta con la collaborazione di Danny Ocean & Ovy On The Drums, che ha anche curato la produzione.

Il brano, il primo solista rilasciato nel 2020, arriva a 8 mesi da Tusa (con Nicki Minaj) e a oltre un anno dalla hit Ocean, title track del secondo album in studio omonimo.

La canzone, che originariamente doveva essere rilasciata ad aprile, release posticipata a causa del Covid-19, racconta l’inizio della sua relazione amorosa con Anuel AA, con il quale sta insieme da 2 anni. Tutto ebbe inizio quando un giorno Emmanuel Gazmey Santiago, aka Anuel AA, le scrisse un DM su Instagram e dopo diverse chiacchierate tramite internet si incontrarono e iniziarono a frequentarsi e ad oggi sono una coppia felice.

Karol G Ay DiOs Mío testo

[Intro]

Ovy On The Drums

[1a Strofa]

Yo no te estaba buscando, babe

Pero cuando coincidimos, bebé

Fue una cosa que yo no sé

Tú fuiste conquistándome

Y en tus ojos yo lo noté

Que tú querías y yo también

Entre botellas de Rosé

Nos fuimos calentando

[Ritornello]

Emma me escribió (Oh), y me dijo a mí (A mí)

Que le gustaban toda’ mis cancione’ (Eh, eh)

Y yo le dije: “Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío”

Luego me dijo (Oh) que le gusté yo (-té yo)

Que conmigo quiere tener relaciones, eh

Y yo le dije: “Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío”

[Post-Ritornello]

“Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío” (Mmm)

“Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío” (Yeh)

“Ay, Dios mío, qué rico” (Qué rico)

“Ay, Dios mío, qué rico” (Qué rico)

[2a Strofa]

Él me jaló y me dijo: “Ven pa’cá” (Oh; ah)

Yo le dije “lento”, y me hizo tra-tra

Yo sé que lo notó y no pude evitar

Dejar de mirarlo (Ah), y me hizo (Y me hizo, ay)

Él me invitó a salir a bailar (Ah-ah)

Un perreíto de eso’ bien anormal (Mmm-mmm)

Cuando me fui él me mandó a buscar (Oh)

Y yo no pude, no (No), decirle que no

[Ritornello]

Emma me escribió (Oh), y me dijo a mí (A mí)

Que le gustaban toda’ mis cancione’ (Eh, eh)

Y yo le dije: “Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío”

Luego me dijo (Oh) que le gusté yo (-té yo)

Que conmigo quiere tener relaciones, eh (Eh, eh, ah)

Y yo le dije: “Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío”

[Post-Ritornello]

“Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío” (Mmm)

“Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío” (Yeh)

“Ay, Dios mío, qué rico” (Qué rico)

“Ay, Dios mío, qué rico” (Qué rico)

[Ponte]

Él me invitó a salir a bailar (Ah-ah)

Un perreíto de eso’ bien anormal (Mmm-mmm)

Cuando me fui él me mandó a buscar (Oh)

Y yo no pude, no (No), decirle que no

No pude, no (No), decirle que no

No pude, no, decirle que no (No)

Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío





[Ritornello]

Emma me escribió (Oh), y me dijo a mí (A mí)

Que le gustaban toda’ mis cancione’ (Eh, eh)

Y yo le dije: “Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío”

Luego me dijo (Oh) que le gusté yo (-té yo)

Que conmigo quiere tener relaciones, eh (Eh)

Y yo le dije: “Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío” (Ah)

[Outro]

Y yo le dije: “Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío”

“Ay, Dios mío, qué rico”





Ay DiOs Mío traduzione Karol G

[Intro]

Ovy On The Drums

[1a Strofa]

Io non ti stavo cercando, piccolo

Ma quando siamo d’accordo, piccolo

E’ stata una cosa che non conoscevo

Mi stavi conquistando

E nei tuoi occhi ho notato

Che lo volevamo entrambi

Tra bottiglie di rosato

Ci siamo scaldati

[Ritornello]

Manu mi ha scritto (oh) e mi ha detto (a me)

Che gli piacevano tutte le mie canzoni (Eh, eh)

E gli ho detto: “Oh, mio Dio, che bello, mio Dio”

Poi ha detto (Oh) che gli piacevo

Che vuole vuole fare sesso con me, eh

E gli ho detto: “Oh, mio Dio, che bello, mio Dio”

[Post-Ritornello]

“Oh, mio Dio, che bello, mio Dio” (Mmm)

“Oh, mio Dio, che bello, mio Dio” (Yeh)

“Oh mio Dio, che bello” (Che bello)

“Oh mio Dio, che bello” (Che bello)

[2a Strofa]

Mi ha trascinata e mi ha detto: “Vieni qui” (Oh; ah)

Gli ho detto “lento”, e mi ha fatto tra-tra

So che l’ha notato e non ho potuto evitarlo

Smetti di guardarlo (Ah) e mi ha fatto (E mi ha fatto, ay)

Mi ha invitato a ballare (Ah-ah)

Uno di quei cagnolini anormali (Mmm-mmm)

Quando me ne sono andata mi è corso dietro (Oh)

E non potevo, no (No), dire di no





[Ritornello]

Manu mi ha scritto (oh) e mi ha detto (a me)

Che gli piacevano tutte le mie canzoni (Eh, eh)

E gli ho detto: “Oh, mio Dio, che bello, mio Dio”

Poi ha detto (Oh) che gli piacevo

Che vuole vuole fare sesso con me, eh (Eh, eh, ah)

E gli ho detto: “Oh, mio Dio, che bello, mio Dio”

[Post-Ritornello]

“Oh, mio Dio, che bello, mio Dio” (Mmm)

“Oh, mio Dio, che bello, mio Dio” (Yeh)

“Oh mio Dio, che bello” (Che bello)

“Oh mio Dio, che bello” (Che bello)

[Ponte]

Mi ha invitato a ballare (Ah-ah)

Uno di quei cagnolini anormali (Mmm-mmm)

Quando me ne sono andata mi è corso dietro (Oh)

E non potevo, no (No), dire di no

Non potevo, no (No), dirgli di no

Non potevo, no, dirgli di no (No)

Oh mio Dio, quanto è bello, mio Dio

[Ritornello]

Manu mi ha scritto (oh) e mi ha detto (a me)

Che gli piacevano tutte le mie canzoni (Eh, eh)

E gli ho detto: “Oh, mio Dio, che bello, mio Dio”

Poi ha detto (Oh) che gli piacevo

Che vuole vuole fare sesso con me, eh (Eh)

E gli ho detto: “Oh, mio Dio, che bello, mio Dio” (Ah)

[Outro]

E gli ho detto: “Oh, mio Dio, che bello, mio Dio”

“Oh mio Dio, che bello”

Il Video

