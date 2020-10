Tish – Rido Male: ascolta il nuovo contagioso singolo inedito in italiano (testo)

Rido Male è un simpatica, coinvolgente e contagioso singolo della cantante Tijana Boric, meglio conosciuta come Tich, disponibile da venerdì 23 ottobre 2020. Il testo e l’audio del primo brano inedito in italiano dell’ex allieva ad Amici 18, importante esperienza per la giovane artista di origini serbe, a seguito della quale vinse il premio Tim e una borsa di studio Banca5.

Nonostante Tijana sia una cantante e musicista poliglotta (parla la bellezza di 6 lingue), la talentuosa ventenne, che sa suonare la chitarra, il violino, l’ukulele, il pianoforte e la viola, non aveva infatti ancora rilasciato una canzone in italiano.

Si tratta di un brano irriverente e giocoso, scritto da Matteo Buzzanca insieme a Le Ore e prodotto da Daddy Joke, caratterizzato da una base allegra e spensierata, perfetta per un testo rivolto in chiave ironica a quelle persone che camuffano le proprie insicurezze dietro ad una immotivata arroganza e che si danno delle arie, ma che come si sente nella traccia e come affermato dalla cantante, nel concreto hanno poca sostanza: profumo e niente arrosto. “In ‘Rido Male’, mi diverto a prendere in giro questo tipo di comportamento, il brano è volutamente scherzoso come spesso nei miei pezzi, è una caratteristica che mi appartiene” ha affermato l’artista.

Testo Rido Male, Tish

(Tararararara)

(tarararara)

(tararararara)

Mmh, tarararararara

(tarararara)

Non sai quanta voglia, no, no

tu bevi drink da donna però

per quanta notte resta, I don’t know

se buttarla nel cesso o no





(Tararararara)

Il gioco dell’uva, giochiamo col fuoco

(tarararara)

ho fatto un tiro, tocca a te

(tararararara)

sa pure di fumo ma è un gioco di ruolo

(tarararara)

profumo niente arrosto

Quando parli tu

rido male

rido male

non ti offendere

questa notte solo le tue pare

le tue pare dormono con me

Il gioco dell’uva giochiamo col fuoco

ho fatto un tiro, tocca a te

sa pure di fumo ma è un gioco di ruolo

profumo niente arrosto

Non metto mai la sveglia però

per te son troppo sveglia, lo so

la testa nella festa, oh no

all’alba cosa resta? tu no





(Tararararara)

Il gioco dell’uva, giochiamo col fuoco

(tarararara)

ho fatto un tiro, tocca a te

(tararararara)

sa pure di fumo ma è un gioco di ruolo

(tarararara)

profumo niente arrosto

Quando parli tu

rido male

rido male

non t’offendere

questa notte solo le tue pare

le tue pare dormono con me

(Tararararara)

Il gioco dell’uva giochiamo col fuoco

(tarararara)

ho fatto un tiro, tocca a te

(tararararara)

sa pure di fumo ma è un gioco di ruolo

(tarararara)

profumo niente arrosto

(tararararara)

profumo niente arrosto

(tarararara)

rido male

rido male

questa notte

le tue pare

le tue pare

solo le tue pare

rido male

rido male

profumo niente arrosto