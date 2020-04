Karol G & Anuel AA – Follow: video, audio, testo e traduzione del singolo

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video di Follow, singolo che vede duettare la colombiana Karol G e il portoricano Anuel AA, disponibile dal 2 aprile 2020.

Scritta dagli interpreti e prodotta da Ovy On The Drums, la canzone segna la quarta collaborazione tra questi due artisti, dopo “Secreto”, “Culpables” e “Dices Que Te Vas”. Le ultime due hanno fatto parte di Ocean, secondo album in studio della colombiana, rilasciato il 3 maggio 2019.

Per quel che concerne il significato, nel brano due persone provano amore, o per meglio dire, passione, l’uno per l’altra, anche se sui social network, nella fattispecie Instagram, i due si comportano in maniera differente, ma per ulteriori informazioni vi rimando al testo tradotto.

Follow Testo e Traduzione — Karol G • Anuel AA

[Intro]

O-O-Ovy On The Drums

[Pre-Coro: KAROL G & Anuel AA, Ambos]

Pasa’ como que no me ha’ visto (No)

Yo me hago el loco, yo no insisto (Eh)

Pero te como cuando necesito

Tú sabe’ que tengo el truquito (El truquito)

Da risa cómo disimulas (-mulas)

Porque ya te vi desnuda

Un secreto entre secreto con Dios

Nadie se imagina todo lo que sé yo, yeh

[Coro: Anuel AA & KAROL G]

No sé de dónde saliste, pero tú ere’ un descaro

Y to’ lo que tú te pone’ e’ caro (Caro)

Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me da’ follow (No, no)

No sé de dónde saliste, pero tú ere’ un descaro

Y to’ lo que tú te pones es caro (Es caro, caro)

Pero tú sigue’ mil mujere’, por eso no te doy follow

[Verso 1: Anuel AA]

Me paso viendo to’a las foto’ de tu Insta

Te quiero solo para mí (Para mí), soy egoísta

Y no creo en abstinencia, yo no soy evangelista (No, no)

Por eso te parto como parto esta pista (Uy)

[Refrán: Anuel AA]

Atrévete-te-te, como Calle 13 (13)

Yo sé que se te humedece (Eh-eh)

Tú solo envía el location

Que yo te caigo y te doy penetration, yeh

Siempre estoy en tu backstory, me sé to’ tu repertory (Repertory)

Suelta como gabete, como Glory

Y fumamo’ marihuana (Marihuana)

Pa’l carajo la mente sana, baby (Baby)

[Coro: Anuel AA & KAROL G]

No sé de dónde saliste, pero tú ere’ un descaro

Y to’ lo que tú te pone’ e’ caro (Caro)

Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me da’ follow (No, no)

No sé de dónde saliste, pero tú ere’ un descaro

Y to’ lo que tú te pones es caro (Es caro, caro)

Pero tú sigue’ mil mujere'(Ey) , por eso no te doy follow

[Verso 2: KAROL G]

To’ el día sale en mi Explorer (Explorer)

Que tengo novio son rumore’ (Rumore’)

Papi, perreando hasta abajo tengo honore’ (Ah)

Mi cuerpo bien cabrón, que ya yo salí de mayore’ (Mayore’)

Posteo foto y siempre le da’ like (Like)

Chiquita, pero grandota, soy de tu type

En el gym apretá’, sport con la’ Nike

Haciendo los squats pa’ ti en el live (Live)

[Refrán: KAROL G & Anuel AA]

Atrévete-te-te, como Calle 13 (Hey)

Ya han pasa’o un par de meses (Oh, oh)

Yo te mando el location

Prende conmigo, olvida tu probation

Bebecita (Uah)





[Pre-Coro: Anuel & KAROL G, Ambos]

Hace’ como que no me ha’ visto (No)

Yo me hago el loco, yo no insisto (Insisto)

Pero te como cuando necesito

Tú sabe’ que tengo el truquito (El truquito)

Da risa cómo disimulas (Disimula’, eh)

Porque ya te vi desnuda

Un secreto entre secreto con Dios (Con Dio’)

Y nadie se imagina todo lo que sé yo (Yo), yeh

[Coro: Anuel AA & KAROL G]

No sé de dónde saliste, pero tú ere’ un descaro (Descaro)

Y to’ lo que tú te pone’ e’ caro (E’ caro)

Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me da’ follow (No, no)

No sé de dónde saliste, pero tú ere’ un descaro

Y to’ lo que tú te pones es caro (Es caro, caro)

Pero tú sigue’ mil mujere’, por eso no te doy follow





Traduzione

[Pre-Rit. 1]

Fai finta di non avermi visto (No)

Io faccio il tonto, non insisto (Eh)

Ma ti divoro quando ne ho bisogno

Sai che ho il trucchetto (Il trucchetto)

Fa ridere come ti nascondi (-ondi)

Perché ti ho già visto nuda

Un segreto tra i segreti di Dio

Nessuno immagina tutto quello che io so, eh

[Rit.]

Non so da dove salti fuori, ma hai una gran faccia tosta

E quello che indossi è costoso (costoso)

E sono sempre nella tua pagina Instagram, ma tu non mi segui (No, no)

Non so da dove salti fuori, ma hai una gran faccia tosta

E tutto quello che indossi è costoso (è costoso, costoso)

Ma segui migliaia di donne, ecco perché non ti seguo

[Strofa 1]

Passo il tempo a guardare tutte le foto sul tuo Instagram

Ti voglio tutta per me (per me), sono egoista

E non credo nell’astinenza, non sono un evangelista (No, no)

Per questo ti spacco come questa traccia (oops) [Nota: l’artista esprime i suoi desideri sessuali dicendo di non credere nell’astinenza sessuale, che è una pratica svolta e raccomandata dalle sette religiose come nel caso della religione evangelica. quindi utilizza la parola “parto” che significa spacco, per far capire alla ragazza che è bravo sia a letto che a fare musica, in particolare il brano in questione, così bello che “spacca”]





[Refrán 1]

Atrévete-te-te, come i Calle 13 (13) [Nota: questo è un riferimento al ritornello di una delle canzoni più iconiche del gruppo portoricano Calle 13 intitolato “Atrévete-Te-Te”]

So che ti bagni (Eh-eh)

Devi solo inviare la posizione

Che ti affondo e penetro, eh

Sono sempre nella tua storia, conosco tutto il tuo repertorio (repertorio)

Suelta como gabete, come Glory [Nota: Anuel si riferisce alla canzone “Suelta Como Gabete” featuring Glory, inclusa nell’album di Don Omar del 2004 “The Last Don Live”.]

E fumiamo marijuana (Marijuana)

Pa’l carajo la mente sana, baby (Baby) [Nota: in queste due righe Anuel allude alla canzone “Pal ‘Carajo La Mente Sana” del duo Las Guanábanas, dall’album The Noise, Vol. 1, pubblicato nel 1993]

[Rit.]

Non so da dove salti fuori, ma hai una gran faccia tosta

E quello che indossi è costoso (costoso)

E sono sempre nella tua pagina Instagram, ma tu non mi segui (No, no)

Non so da dove salti fuori, ma hai una gran faccia tosta

E quello che indossi è costoso (è costoso, costoso)

Ma segui migliaia di donne (Ehi), ecco perché non ti seguo

[Str. 2]

Tutto il giorno finiscono nel mio Explorer (Explorer)

Voci che ho un fidanzato

Bello, twerkando fino in fondo ho l’onore (Ah)

Il mio corpo è ok, stron*o, non provo a eccellere

Pubblico una foto e ti piace sempre

Piccola, ma con le curve giuste, sono il tuo tipo

La migliore in palestra, faccio sport con le Nike

Faccio squat per te su Instagram live

[Refrán 2]

Atrévete-te-te, come i Calle 13 (Hey)

Sono passati un paio di mesi (oh, oh)

Ti mando la posizione

Fumi con me, dimentica la tua libertà vigilata

Piccola (Uah)

[Pre-Rit. 2]

Fai finta di non avermi visto (No)

Io faccio il tonto, non insisto (insisto)

Ma ti divoro quando ne ho bisogno

Sai che ho il trucchetto (Il trucchetto)

Fa ridere come ti nascondi (nascondi, eh)

Perché ti ho già visto nuda

Un segreto tra i segreti di Dio

Nessuno immagina tutto quello che io so (Yo), eh

[Rit.]

Non so da dove salti fuori, ma hai una gran faccia tosta (faccia tosta)

E quello che indossi è costoso (è costoso)

E sono sempre nella tua pagina Instagram, ma tu non mi segui (No, no)

Non so da dove salti fuori, ma hai una gran faccia tosta

E tutto quello che indossi è costoso (è costoso, costoso)

Ma segui migliaia di donne, ecco perché non ti seguo

