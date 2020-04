Jack Savoretti canta in italiano nell’inno di incoraggiamento Andrà tutto bene: video e testo del singolo benefico

Il cantautore britannico Jack Savoretti canta in perfetto italiano nel singolo benefico Andrà tutto bene, dedicato all’Italia e agli italiani reclusi in casa per via dell’emergenza Coronavirus.

Il testo, l’audio e il video che accompagna questa bella canzone, i cui proventi delle vendite verranno interamente devoluti all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, una delle città più colpite dall’epidemia. Vi invito quindi a scaricare questo brano! Sarà inoltre possibile effettuare una donazione diretta all’Ospedale tramite bonifico bancario indicando i seguenti estremi:

INTESTAZIONE: IRCCS Ospedale Policlinico San Martino

IBAN: IT02Y0617501594000002390480

Causale: Andrà tutto bene #genovapersanmartino

Codice SWIFT per donazioni dall’estero: CRGEITGG

Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti, meglio conosciuto come Jack Savoretti, è un cantante inglese classe 1983, di origini anglo-italiane, ma fino ad oggi, non avevamo mai avuto il piacere di sentirlo cantare nella nostra lingua. Eccolo ora qui a deliziarci sulle note di questo inno d’incoraggiamento, le cui parole, come si evince dal filmato, sono state suggerite da diverse persone.

Il padre Guido, lasciò Genova per trasferirsi in Inghilterra, al fine di evitare ritorsioni dopo essere stato testimone di una rapina. Nella metà degli anni ’70, prese anche parte a due film di Duccio Tessari: Zorro e La madama. Savoretti ha quindi in parte sangue genovese e non poteva dimenticarsi della città della Lanterna, dove è solito effettuare concerti ma anche recarsi allo stadio per assistere alle partite della sua squadra del cuore: il Genoa.

Jack Savoretti Andrà tutto bene Testo

Download su: Amazon – iTunes

In questa notte buia

Sento solo il mio cuore che batte

Ascoltando il respiro che si perde nel cielo

Sta cambiando il mondo

Ma a me non va di cambiarlo

La città sembra vuota

Ma è piena d’amore





Andrà tutto bene

Non sentiamoci divisi

C’è ancora tempo per amare

Andrà tutto bene

Siamo distanti ma uniti

Dal desiderio di tornare

Tornare liberi

Quando finirà tutto

Ci troveremo davanti a un tramonto

Sentiremo più forte la magia di un momento

Tra i colori del mare

Ed un ponte che ci porta altrove

Troveremo le parole,

Romperemo il silenzio

Andrà tutto bene

Non sentiamoci divisi

C’è ancora tempo per amare

Andrà tutto bene

Siamo distanti ma uniti

Dal desiderio di tornare, wooooh





Quando arriva la primavera

Sbocceremo come un fiore

Torneremo a cantare

Andrà tutto bene

Non sentiamoci divisi

C’è ancora tempo per amare

Andrà tutto bene

Siamo distanti ma uniti

Dal desiderio di tornare

Tornare liberi

Tornare liberi





