JuanFran – Como llora: leggi il testo e la traduzione in italiano

Como llora è un singolo del giovanissimo canarino JuanFran, rilasciato il 7 febbraio 2020 per DN7 Music. Leggi il testo e la traduzione in italiano.

La canzone (ascoltala e guarda il video) è un progetto che unisce le Isole Canarie e Porto Rico, in quanto i testi sono stati scritti da Juanfran e Justin Quiles, mentre la produzione è opera del famoso Dj Luian & Mambo Kingz.

A soli 15 anni, questo giovane artista rivelazione, è riuscito a posizionarsi nelle classifiche con il suo singolo “Mi Morena”, rilasciato il 26 aprile 2019, che raggiunse la prima posizione nella classifica Spotify “Viral 50” Spagna. Con il brano in oggetto, è addirittura riuscito a raggiungere l’ottava piazza nella “Viral 50” globale Spotify. Se il buongiorno si vede dal mattino, in futuro sentiremo parlare di questo ragazzo e della sua musica.

Testo e Traduzione Como llora JuanFran

La vi cuando llora un corazón se ahoga

Lágrimas que no pararan

Cada una de ellas guardan un misterio

De seguro le doleran

La vi cuando llora

La dejaste sola

Mi pana te lo dije

Que por andar con zorras

La vi cuando llora

La dejaste sola

Mi pana te lo dije

Que por andar con zorras

La vi como llora

La vi como sufre

Como se deteriora

Entre tanto en embuste

Te a cojido mensaje

Te a cojido llamada

Te saque un dm

Caíste en la carnada

Un par de veces he sido yo quien la cuidado

Junto a las sábanas también la he calentao

Los ojos son los que la han vigilado

Pa’ tus amenazas tengo un peine aquí guardado

La vi cuando llora

La dejaste sola

Mi pana te lo dije

Que por andar con zorras

Nena acuérdate en esa noche en ese hotel

Recuerda que las penas fui yo quien te las saque

Desde que lo empezamos te habías olvidado de él

Y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel

Este juego, hace tiempo que se le acabó

Si me quedo confía en mí solo por favor

Porque siento que en mi solo no sientes dolor

Cuántas veces te ha fallado y todavía tienes amor

De lo bueno que me entere y de algo que a mi me cuesta creer

Que en su direct te metiste y tu le dijiste que

Que como yo te cuidaba él no lo hacía muy bien

Y que cuando te beso loca viajas a un mundo sin ver

La vi como llora

La vi como sufre

Como se deteriora

Entre tanto en embuste

La vi cuando llora

La dejaste sola

Mi pana te lo dije

Que por andar con zorras

La vi cuando llora

La dejaste sola

Mi pana te lo dije

Que por andar con zorras

Al 69 llamame que esta noche se pasa muy bien

De aquí ya salen las penas y me lo vas agradecer

Cuantas cosas que me han dicho y a malas las soporte

Ahora toca decirte que de ti me enamoré

Que yo de ti me enamoré

Que nadie a ti te va a igualar

Mas na, mas na





Dímelo Luian

Dímelo Luian

Ma Ma Mambo Kingz

Justin Quiles yeah

Dn7 Music

La Movie Baby

JuanFran comandando

Ya tu sabes

Ha ha





La traduzione di Como llora

L’ho vista quando piange un cuore annega in

Lacrime che non finiranno

Ciascuna di esse hanno un mistero

Sicuramente faranno male

L’ho vista quando piange

L’hai lasciata sola

Amico mio, te l’avevo detto

Che uscendo con le pu**ane

L’ho vista quando piange

L’hai lasciata sola

Amico mio, te l’avevo detto

Che uscendo con le pu**ane

Ho visto come piange

Ho visto come soffre

Come peggiora

Intanto nell’inganno

Ti ho beccato un messaggio

Ti ho beccato a chiamare

Ti ho beccato un direct message

Hai abboccato all’amo

Un paio di volte sono stato io a prendermi cura di lei

L’ho anche riscaldata sotto alle lenzuola

Gli occhi sono quelli che l’hanno protetta

Per le tue minacce ho un’arma conservata qui

L’ho vista quando piange

L’hai lasciata sola

Amico mio, te l’avevo detto

Che uscendo con le pu**ane





Piccola, ricordati quella notte in quell’hotel

Ricorda il dolore che provavi, sono stato io a togliertelo di dosso

Da quando abbiamo iniziato ti sei dimenticata di lui

E ora che stiamo insieme ti dicono che non sono fedele

Questo giochetto è finito da tempo

Se resto fidati soltanto di me, per favore

Perché sento che solo con me non provi dolore

Quante volte ti ha delusa e provi ancora amore

Di quanto sia bello vederti e che stento a credere

E glielo hai detto via messaggio

Che lui non si prendeva cura di te come faccio io

E che quando ti bacio ti faccio viaggiare in un mondo che non avevi mai visto

Ho visto come piange

Ho visto come soffre

Come peggiora

Intanto nell’inganno

L’ho vista quando piange

L’hai lasciata sola

Amico mio, te l’avevo detto

Che uscendo con le pu**ane

L’ho vista quando piange

L’hai lasciata sola

Amico mio, te l’avevo detto

Che uscendo con le pu**ane

Chiamami al 69 che stasera andrà molto bene

Da qui finiranno i dolori e mi ringrazierai

Quante cose che mi sono state dette e non riesco a sopportare

Ora è il momento di dirti che mi sono innamorato di te

Che mi sono innamorato di te

Che nessuno ti eguaglierà

Nulla, nulla

