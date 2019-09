John Mayer – Carry Me Away: lyric video e audio del nuovo singolo (testo e traduzione)

Rilasciato il 6 settembre 2019, Carry Me Away è un singolo del cantautore e chitarrista statunitense John Mayer, che sarà incluso nel futuro ottavo album in studio: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video.

A parecchi mesi di distanza da “New Light” e “I Guess I Just Feel Like“, l’artista è tornato con questa interessante canzone, da lui scritta e prodotta, una traccia groovy che suona in maniera decisamente differente dai suoi precedenti brani.

Per quel che concerne il significato, qui John canta la volontà di iniziare una nuova relazione perché si sente annoiato: il lavoro lo tiene sempre impegnato e non ha mai il tempo di vivere la sua vita in maniera più spensierata e normale, così cerca un modo per sfuggire ai riflettori e godersi qualche attimo di divertimento e riposo.

John Mayer – Carry Me Away Testo e Traduzione

[Verse 1]

I’m such a bore, I’m such a bummer

There must be more behind the summer

I want someone to make some trouble

Been way too safe inside my bubble, oh

Take me out and keep me up all night

Let me live on the wilder side of the light

Sono così annoiato, sono così scocciato

Dev’esserci qualcosa di più dietro l’estate

Voglio qualcuno che mi crei problemi

Sono stato sin troppo al sicuro nella mia bolla, oh

Portami fuori e tienimi sveglio tutta la notte

Fammi vivere nella parte più selvaggia della luce





[Chorus]

Carry me away

Carry me away

Carry me away

Carry me away

Carry me away

Carry me away

Portami via

[Verse 2]

You carnivore, you loose cannon

Can I have some more? I can’t understand it

You fast car, you foolish spender

You know you are, and I surrender

So come on over and wake me up

Put some of your tequila in my coffee cup

You know I need ya, and that’s for sure

You’re just the kind of crazy I’ve been looking for





Sei carnivoro, una scheggia impazzita

Posso averne ancora? Non riesco a capire

Sei una macchina veloce, uno stupido spendaccione

Sai che lo sei e mi arrendo

Quindi vieni qui e svegliami

Metti un po’ della tua tequila nella mia tazza di caffè

Sai che ho bisogno di te e questo è poco ma sicuro

Sei proprio il tipo di pazzoide che stavo cercando

[Chorus]

Carry me away

Carry me away

Carry me away

Where the sun hits my face all different Dove il sole colpisce il mio viso in modo diverso

Carry me away

Carry me away





