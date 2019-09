Post Malone – Hollywood’s Bleeding: audio, testo e traduzione della title track del nuovo album

Il testo e la traduzione in italiano di Hollywood’s Bleeding, title track del terzo album in studio del rapper statunitense Post Malone, uscito il 6 settembre 2019 via Republic Records, a poco meno di un anno e mezzo di distanza dal fortunatissimo e pluripremiato Beerbongs & Bentleys.

Scritta dall’interprete con la collaborazione di Carter Lang, Billy Walsh, Brian Lee & Louis Bell, con produzione degli ultimi due, la nuova canzone è una riflessione sulla tossicità dello stile di vita di Hollywood e su sembri che ti succhi la vita, un po’ come fanno i vampiri con il sangue. Ascolta questo brano.

Post Malone – Hollywood’s Bleeding Testo e Traduzione

[Intro]

Hollywood’s bleeding, vampires feedin’

Darkness turns to dust

Everyone’s gone, but no one’s leavin’

Nobody left but us

Tryna chase a feelin’, but we’ll never feel it

Ridin’ on the last train home

Dyin’ in our sleep, we’re livin’ out a dream

We only make it out alone

Hollywood sta sanguinando, i vampiri si nutrono

L’oscurità diventa polvere

Se ne sono andati tutti, ma non esce nessuno

Siamo rimasti solo noi

Cercando di inseguire un sentimento, ma non lo proveremo mai

Viaggiando sull’ultimo treno per casa

Morendo nel sonno, stiamo vivendo un sogno

Ne usciremo da soli

[Chorus]

I just keep on hopin’ that you call me

You say you wanna see me, but you can’t right now

You never took the time to get to know me

Was scared of losin’ somethin’ that we never found

We’re running out of reasons, but we can’t let go

Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home





Continuo a sperare che tu mi chiami

Dici di volermi vedere, ma adesso non puoi

Non hai mai avuto il tempo di conoscermi

Avevo paura di perdere qualcosa che non abbiamo mai trovato

Stiamo esaurendo le ragioni, ma non possiamo mollare

Sì, Hollywood sta sanguinando, ma la chiamiamo casa

[Verse]

Outside, the winter sky turnin’ grey

City up in smoke, it’s only ash when it rains

Howl at the moon and go to sleep in the day

Love for everybody ’til the drugs fade away

In the mornin’, blocking out the sun with the shades

She gotta check her pulse and tell herself that she okay

It seem like dying young is an honor

But who’d be at my funeral? I wonder

I go out, and all they eyes on me

I show out, do you like what you see?

And now they closin’ in on me

Let ’em sharpen all they teeth

This is more than I can handle

Blood in my Lambo’

Wish I could go, oh, I’m losin’ ho-ope

I light a candle, some Palo Santo

For all these demons, wish I could just go on

Fuori, il cielo invernale diventa grigio

Città in fumo, è solo cenere quando piove

Ululare alla luna e andare a dormire di giorno

L’amore per tutti finché le droghe non svaniranno

Al mattino, facendo da scudo al sole con le tende

Lei deve controllare i battiti del suo polso e dire a se stessa che sta bene

Sembra che morire giovani sia un onore

Ma chi potrebbe mai esserci al mio funerale? mi chiedo

Esco e tutti mi guardano

Do spettacolo, ti piace quello che vedi?

E ora si stanno avvicinando a me

Lascio che affilino tutti i denti

Questo è più di quanto possa fare

Sangue nella mia Lamborghini

Vorrei potermene andare, oh, sto perdendo la speranza

Accendo una candela, un po ‘di Palo Santo (Nota: incenso naturale, che significa letteralmente “legno santo” o “legno dei santi”. E’ stato dato questo nome perché si ritiene che una volta bruciato, purifichi gli ambienti e aiuti a sbarazzarsi degli spiriti malvagi)

Per tutti questi demoni, vorrei poter continuare





[Chorus]

I just keep on hopin’ that you call me

You say you wanna see me, but you can’t right now

You never took the time to get to know me

Was scared of losin’ somethin’ that we never found

We’re running out of reasons, but we can’t let go

Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home

Continuo a sperare che mi chiami

Dici di volermi vedere, ma adesso non puoi

Non hai mai avuto il tempo di conoscermi

Avevo paura di perdere qualcosa che non abbiamo mai trovato

Stiamo esaurendo le ragioni, ma non possiamo mollare

Sì, Hollywood sta sanguinando, ma la chiamiamo casa





