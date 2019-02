John Mayer – I Guess I Just Feel Like: lyric video, testo e traduzione

I Guess I Just Feel Like è il nuovo singolo del cantautore e chitarrista statunitense John Mayer, rilasciato il 22 febbraio 2019.

Scritto e prodotto dall’interprete, in questo rilassante e gradevole brano, nella cui cover è presente il messaggio “no frills” (ovvero niente fronzoli, indicherà un nuovo progetto discografico?), ascoltiamo un Mayer che vede un futuro grigio ma che allo stesso tempo sembra essere ottimista ad eccezione del finale dove canta la volontà di arrendersi, di mollare.

Complessivamente è a parer mio niente male questo pezzo, ma giudicate voi ascoltandolo. Potete farlo anche tramite il sempliccissimo lyric video cliccando sull’immagine.

I Guess I Just Feel Like – John Mayer – Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Strofa 1]

Credo di avere la sensazione

Mi sembra di avere la sensazione che

Nessuno sia onesto, nessuno sia sincero

Tutti mentono per farcela

Credo di essere così anch’io

[Interludio]

Ooh-ooh, ooh-ooh

[Strofa 2]

Mi sembra di avere la sensazione che le cose belle (o “le buone azioni”) siano sparite

E il peso delle mie preoccupazioni è troppo da sopportare

Credo di ricordare il sogno che ho fatto

Quello in cui l’amore ci salverà da un mondo impazzito

Credo di avere la sensazione

Cosa gli è successo?

[Break strumentale]

[Strofa 3]

Mi sembra di avere la sensazione che la cosa divertente sia invecchiare

E che il futuro stia svanendo e il passato sia sospeso

Ma so di essere pronto e libero

E spererò sempre ovunque io sarò

E se brancolerò nel buio, troverei comunque la mia strada

Credo di aver voglia di arrendermi oggi





[Conclusione]

Mmm, si, si

John Mayer – I Guess I Just Feel Like testo

[Verse 1]

I guess I just feel like

I guess I just feel like

Nobody’s honest, nobody’s true

Everyone’s lying to make it on through

I guess I just feel like I’m the same way too

[Interlude]

Ooh-ooh, ooh-ooh

[Verse 2]

I guess I just feel like good things are gone

And the weight of my worries is too much to take on

I think I remember the dream that I had

That love’s gonna save us from a world that’s gone mad

I guess I just feel like

What happened to that?

[Instrumental Break]

[Verse 3]

I guess I just feel like the joke’s getting old

And the future is fading and the past is on hold

But I know that I’m open and I know that I’m free

And I’ll always let hope in wherever I’ll be

And if I go blind, I’d still find my way

I guess I just felt like giving up today

[Outro]

Mmm, yeah, yeah





Ascolta su: