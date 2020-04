Andrea Sannino – E’ Gioia: audio, video e testo della meravigliosa canzone

E’ dedicato alla figlia Gioia il nuovo bellissimo singolo del cantautore Andrea Sannino, scritto a quattro mani con il compositore Mauro Spenillo e rilasciato il 28 aprile 2020 via Uànema Record. Il testo e la traduzione in italiano, il video e l’audio.

Dopo il clamoroso successo nazionale ed internazionale di Abbracciame, il trentacinquenne artista è tornato come meglio non poteva con questo solare pezzo che, come detto in apertura, è dedicato alla primogenita che da pochi giorni ha compiuto un anno, alla sua vita, alla sua luce e alla sua felicità.

Questa è sicuramente una di quelle canzoni che va dritta al cuore di tutti, perché profonda, piena d’amore e ricca di bellissime parole. Tramite essa, questo grande artista esprime l’immensa “gioia” di essere padre, un padre letteralmente innamorato della sua creatura.

Il delicato ed emozionante brano, è stato registrato presso gli studi S. M. Project di Napoli ed è frutto della stessa coppia di autori di “Abbracciame”: lui e Mauro Spenillo, che ne ha curato l’arrangiamento e la programmazione, oltre ad aver suonato le tastiere. Alla registrazione han preso parte anche il chitarrista Pippo Seno e il bassista Roberto D’Aquino. Sannino, Spenillo e l’interprete israeliana Yasmina Ajram, hanno poi contribuito ai cori.

Il video di E’ Gioia

Il filmato animato è stato creato da Ired produzioni. “Ringrazio mia moglie Marinella, la mia vita, la mamma della nostra Gioia per le riprese effettuate in casa in tempo di quarantena” ha condiviso l’artista.

Andrea Sannino – E’ Gioia testo

Chissà che vorrei scrivere

Se stasera parlo di te

Rido se ti vedo ridere

Se hai bisogno di me

Negli occhi tuoi

Io sono qua

E se fossi una parola

Gioia, che non mi passerà

E se fossi una canzone

Bella come te

Forse non esiste

Vita mia, anima

Sei un amore, così amore

Che, non si può resistere

Ma che mi fa esistere

Come l’aria che si respira

Mai, per tutte le cose vere che mi dai

Tu non mi basti mai

Se, se pure tu un giorno te ne andrai

Io senza di te sarò sempre noi…sempre noi

Tu sei una buona fortuna

Una giornata da raccontare

Sei l’odore della domenica

Tutti i sogni tuoi

Sono anche miei





Vita mia, anima

Sei un amore, così amore

Che, non si può resistere

Ma che mi fa esistere

Come l’aria che si respira

Mai, per tutte le cose vere che mi dai

Tu non mi basti mai

Se, volessi un’altra vita per capire

Per vivere così

Mai, non sentirti mai sola perché lo sai

Che io non ti lascerò mai

Se, se pure tu un giorno te ne andrai

Io senza di te sarò sempre noi…sempre noi

È Gioia il sole che incendia il cielo

È Gioia una mamma che ride, un vecchio che crede

Gioia è una preghiera, gioia è una preghiera

Gioia che cambia i pensieri

Gioia, gioia, gioia davvero

Gioia che non muore

Che resta e non se ne va

Gioia, gioia

Gioia siamo noi

Siamo noi, gioia, gioia





E’ Gioia traduzione Andrea Sannino

Torna al testo

Chisa’ che vulesse scrivere,

si stasera parlo ‘e te

ride si te veco e ridere

si hai bisogno e me

dinte all’uocchie tuoie

io sto cca

e si fusse ‘na parola

Gioia, ca nun me passarrà

E si fusse ‘na canzone

Bella comme ‘a te

Forse nun ce sta





Vita mia,anema

Si n’ ammore accussi ammore

ca, nun se po’resistere

ma che me fa esistere

comme l’aria ‘a respirà

Mai, pe’ tutte e cose overo ca me dai

tu nun m’abbaste mai

si, si pure tu nu juorne te ne vai

Io senza e te so’ sempe nuie ….sempe nuie

Tu si ‘na bona furtuna

Na jurnate ‘a raccuntà

Si l’addore da dummeneca

Tutte e suonne tuoie

Songo ‘pure ‘e mie

Vita mia,anema

Si n’ ammore accussi ammore

ca, nun se po’resistere

ma che me fa esistere

comme ‘o mare ‘e sta città

Mai, pe’ tutte e cose overo ca me dai

tu nun m’abbaste mai

si, vulesso ‘nata vita pe’ capi

pe’ vivere ‘accussi

Mai nun te senti mai sola pecchè ‘ossaje

ca io nun te lasse mai

si, si pure tu nu juorne te ne vai

Io senza e te so’ sempe nuie ….sempe nuie

È Gioia ‘o sole ca appiccia ‘o cielo

È Gioia ‘na mamma che ride, nu viecchio che crede

Gioia è ‘na preghiera, gioia è ‘na preghiera

Gioia che cagne ‘e pensieri

Gioia, gioia. gioia overo

Gioia can un more

Ca resta e nun se ne fuie

Gioia, Gioia,

Gioia simme nuie

Simme nuie, Gioia

Gioia

