Dani Faiv – Machete MOB feat. Lazza, Nitro, Hell Raton & Jack The Smoker: audio e testo della nuova canzone

In Machete Mob, sesta e penultima traccia dell’album Scusate, Dani Faiv, Lazza, Nitro, Jack The Smoker e Hell Raton hanno unito le forze per dare vita a un brano a dir poco scoppiettante e virale. Il testo, l’audio di questa canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Lorenzo Paolo Spinosa, meglio conosciuto come Low Kidd.

Ricordo che nel nuovo disco di Faiv, uscito quasi a sorpresa, un mese prima di “Scusate se esistiamo”, un secondo album forse più atteso, sono presenti sette inediti, tra i quali Cioilflow, rilasciato il 24 aprile e ad oggi ancora molto in voga.

Machete MOB testo

Download su: Amazon – iTunes

[Nitro]

Con Machete ho fatto un cuore a metà

Ero una nullità, però oggi no

Tu parla e fammi pubblicità

Che c’avrai di smart a parte il phone?

C’è una cosa che so

È che sto bene con il Mob

E Machete è la mia home

Machete Mob

[Dani F.]

Zero dubbi

Rimi poco

Se mi chiudi

Dici dopo

Stili crudi, pinzimonio

‘Sti rapper sono duri di comprendonio

Jack Black nella giacca

Sì, un blunt grosso come Jack Black nella giacca

Leva il Mac e ringrazia

Se sei grande non puoi correre se perdi le staffe

Ce la metto tutta come quando ho due canne mini

Niente canne e lean, solo cannellini

Non ci sei, non esulti

Se sto a tutti sul caxxo metto il caxxo su tutti

[Lazza]

Zzala la fa al volo se Dani ha fretta

Prendo tutta la torta, non la mia fetta

Metto le palle in bocca a questa scena

Come una passeggiata all’aria aperta

Le piace nella gafi ma non nel cu*o

La faccio andare a casa, fra’, come Bugo

Babe, ci credo poco che sei un’oca

Zzoca dentro la bocca, sembra la moka

Vuole solo fare un tiro dalla narice

Fa quello che dico, è Pino La Lavatrice

Dacci un taglio Sweeny Todd

Senza battute di spirito

Ho amici di ogni tipo ma gli sbirri no

[Nitro]

Ho fatto tutto ma non ho mai messo un fra’

Dopo di una hoe, per me c’è solo la gang

Da dieci anni siamo noi la novità

Mi spiace per te che non sei nel Mob

[Nitro]

Con Machete ho fatto un cuore a metà

Ero una nullità, però oggi no

Tu parla e fammi pubblicità

Che c’avrai di smart a parte il phone?

C’è una cosa che so

È che sto bene con il Mob

E Machete è la mia home

Machete Mob





[Jack The Smoker]

La sala è piena

Donna in gravidanza

Rap, fai pena

Te la cavi in danza

Fai un tiro solo

Crisi gravi d’ansia

Senti “Gameboy Color” e poi chiami la finanza (Uh-uh)

Fumo una torre, mi distrae, sembro parigino

Scavallo i soldi della Siae, smeezy pari Gino

Qua trovi solo infami con i cerchi in lega

Come trovi solo infami quando cerchi in Lega

Ti hanno visto tutti come il goal di Sulley

Sono venuto a mettere i puntini sulle “i”

Ti schifo come se mi viene fuori un herpes

Non sto giocando come questi buoni per PES

[Hell Raton] (traduzione in italiano)

Asesino

Son diez años que los mato con el rap mas fino

Con tu rap cretino

Yo no me lastimo

Comparto pan y vino solo con mi tios

Para que los tengo baja tiro

Nani graba pequeño Kidd me llama

Y vuelo sobre el cielo de Atacama

Phili de marijuana, exploit el cardiograma

La gente nos aclama, los haters nos separan

No me creen cuando les digo que mi crew es lo mejor que ofrece el panorama

Hoy tuve un dejavú, no eres tu quien levanta la copa de quien gana

(De quien gana, gana)

[Nitro]

Ah, con due Rivotril canti tipo Cee Lo Green

Col tuo socio Lilo & Snitch (Ah-ah)

Non parlare del mio team, divisione Fringe

Sì, mi sa che tu sei il king ma in versione cringe

Questo vuole fare il savage

Apre la bocca e crolla tutto, sembra il 9/11

Con la mer*a in testa 24.7

Sembri il figlio del prete, la tua vita è seventh heaven

M’han detto: “Prendi la scena” e fa reset

Poi mi dicono: “Shit happens”

Te lo puoi ficcare nel cu*o quel pass

Che se il disco va male farò sesso orale col tubo del gas

Non sei nel Mob

Con Machete ho fatto il cuore a metà

Ero una nullità, però oggi no

Tu parla e fammi pubblicità

Che c’avrai di smart a parte il phone?

C’è una cosa che so è che sto bene con il Mob

E Machete è la mia home, Machete Mob





Traduzione

Torna al testo

Assassino

Sono dieci anni che li uccido con il miglior rap

Con il tuo rap cretino

Non mi faccio male

Condivido pane e vino solo con i miei zii

Perché li ho colpiti in basso

Nani registra che il piccolo Kidd mi chiama

E volo sopra il cielo di Atacama

Phili di marijuana ha fatto esplodere il cardiogramma

La gente ci rallegra, gli odiatori ci separano

Non mi credono quando dico loro che la mia crew è la migliore che il panorama abbia da offrire

Oggi ho avuto un dejavú, non sei tu che alzi il bicchiere di chi vince

(Chi vince, vince)

Ascolta su: