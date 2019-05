Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri – Jambo: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Leggi il testo (firmato da Federica Abbate, Cheope, Omar Samuel Pasley & Clifton Dillon) di Jambo e ascolta l’audio del singolo inedito di Takagi & Ketra, con voci di Giusy Ferreri e OMI, disponibile dappertutto da venerdì 24 maggio 2019 via Columbia Records.

Dopo il grandissimo successo di La luna e la gatta feat. Tommaso Paradiso, Jovanotti & Calcutta, gli hit maker è tornata con quest’altro gradevole brano decisamente adatto all’estate ormai alle porte, proponendosi come uno dei tormentoni delle prossime settimane.

In quest’occasione il duo si avvale del cantante giamaicano, quello della hit mondiale Cheerleader per intenderci, e della cantante palermitana, voce insieme a Sean Kingston del tormentone dell’estate 2018 Amore e Capoeira.

E questa hit Afro Beat ” Jambo”, che significa “ciao”, è senza ombra di dubbio una sorta di remake di Amore e Capoeira, che sarà comunque un successo che ci farà ballare tutta l’estate e non solo.

Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri – Jambo Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[OMI]

We can do all we want

we don’t need to be wild, wild

we make the rules and laws

we can do no wrong

You told me you’re ready

[?]

you’re my heaven, 24/7

I need your honey, I need your lemon

I don’t need another reason

you’re enough for me

let’s make some memories.

Possiamo fare tutto ciò che vogliamo

non abbiamo bisogno di essere selvaggi, selvaggi

stabiliamo le regole e le leggi

andrà tutto a meraviglia

mi hai detto di essere pronta

[?]

tu sei il mio paradiso, 24 ore su 24

ho bisogno del tuo amore, ho bisogno del tuo limone

non mi serve un’altra ragione

tu sei abbastanza per me

costruiamoci dei ricordi.





[Giusy Ferreri]

E non c’è bisogno di niente ahi ahi ahi ahi

quando la notte ti prende ahi ahi ahi ahi

tra il cielo e la savana

tutto girava

Jambo Bwana

dicevi tu guardando me

guardando me.

[G.F.]

Segui il fiume all’orizzonte

dove l’estate non cambia colore

dai è più vicino anche il sole

sopra alla linea dell’equatore

tu dimmi che vuoi restare

con me se il mare è blu

voglio andarci con te.

[G.F.]

E non c’è bisogno di niente ahi ahi ahi ahi

quando la notte ti prende ahi ahi ahi ahi

tra il cielo e la savana

tutto girava

Jambo Bwana

dicevi tu guardando me

guardando me.

[OMI – (coro)]

We’re on top of the world

(continua a ballare)

beautiful around us

(fino a quando ti pare)

you and me

(come un’onda che sale)

ohoh

(ohohoh)

e chi tace

(tu continua a cantare)

[?] as you want

(fino a che il tempo non scade)

(finchè il mondo non cade).





Siamo in cima al mondo

(continua a ballare)

bellissimo che ci circonda

(fino a quando ti pare)

io e te

(come un’onda che sale)

ohoh

(Ohohoh)

e chi tace

(tu continua a cantare)

[?] come vuoi

(fino a che il tempo non scade)

(finchè il mondo non cade).

[G.F.]

E non c’è bisogno di niente ahi ahi ahi ahi

quando la notte ti prende ahi ahi ahi ahi

tra il cielo e la savana

tutto girava

Jambo Bwana

dicevi tu guardando me

guardando me.





Ascolta su: