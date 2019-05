Irama – Arrogante: audio e testo del nuovo singolo

Il cantautore toscano Filippo Maria Fanti, in arte Irama, è tornato con il nuovo singolo Arrogante, disponibile ovunque dal 24 maggio 2019 via Warner Music Italia. Leggi il testo e ascolta l’audio della nuova canzone.

Dopo la vittoria ad Amici di Maria de Filippi, la partecipazione alla scorsa edizione di Sanremo con “La ragazza del cuore di latta” (ottenendo un dignitoso settimo posto) e il terzo album in studio “Giovani per sempre”, riedizione del precedente disco pubblicata 19 ottobre 2018, il cantante di Carrara classe ’95 ci stupisce ancora con questo delizioso, fresco e orecchiabile pezzo scritto di suo pugno e assolutamente adatto all’estate.

Irama Arrogante Testo

Ye ye ye

Irama

Sono stato troppo crudo

Come un taglio con il sale

Ma la voglia che ho di prenderti e farti mia non mi fa ragionare

E mi hai detto: “Con me hai chiuso”

Sono stanco di aspettare

Ma se la bocca è fatta per tradire il cuore, per restare.





E sono un arrogante

E non mi importa se non sei più dalla mia parte

Non è importante

E sono un arrogante

Tutte le volte che eri qui e ti ho messo da parte

Non è importante

Balla lentamente oh-eh-oh

Senza dire niente oh-eh-oh

Con la faccia al sole

La tua pelle che sa di sale oh-eh-oh

Fallo lentamente oh-eh-oh

Come fossimo io il giorno, tu la notte

Il tuo viso pulito, il mio pieno di botte

Io e te.

Come un cabaret

Sembri un cabaret e tu

Sembra quasi che non vuoi scherzare

Io sopra di te, uh

Tu sopra di me, tu

Calma, calma

Ehi, come Monnalisa, ma con la mia camicia

Mi ricordo la tua amica, sembra una calamita

Ora allaccia la cintura che entriamo nella mia vita

Ti riporto a casa do-po che ti ho servita

Dai vieni più vicino, si muove quel bacino

La mano tra i capelli, sì, ancora ancora

Dai vieni più vicino, sul collo il tuo respiro

La mano tra i capelli, ma l’altra dove va

E lo so

La bocca è per tradire, ma il cuore no, yo yo.

E sono un arrogante

E non mi importa se non sei più dalla mia parte

Non è importante

E sono un arrogante

Tutte le volte che eri qui e ti ho messo da parte

Non è importante

Balla lentamente oh-eh-oh

Senza dire niente oh-eh-oh

Con la faccia al sole

La tua pelle che sa di sale oh-eh-oh

Fallo lentamente oh-eh-oh

Come fossimo io il giorno, tu la notte

Il tuo viso pulito, il mio pieno di botte

Io e te.

Ora ho capito per te

Che sei importante.





E sono un arrogante

E non mi importa se non sei più dalla mia parte

Non è importante

E sono un arrogante

Tutte le volte che eri qui e ti ho messo da parte

Non è importante

Balla lentamente oh-eh-oh

Senza dire niente oh-eh-oh

Con la faccia al sole

La tua pelle che sa di sale oh-eh-oh

Fallo lentamente oh-eh-oh

Come fossimo io il giorno, tu la notte

Il tuo viso pulito, il mio pieno di botte

Io e te.





