J. Balvin – Rosa: audio, testo e traduzione del brano

Nella canzone Rosa, prodotta da Diplo, quarta traccia facente parte dell’album Colores, pubblicato il 20 marzo 2020, il cantante reggaeton colombiano J. Balvin vuole divertirsi con una ragazza che gli piace molto e che con una certa sfrontatezza, invita a far sesso.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questo bel pezzo, scritto da Balvin con la collaborazione di Ronald El Killa, Sky Rompiendo, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Alvaro, Diplo, Bull Nene e Will Grands.

Si tratta di una gradevole track, che l’artista ha così commentato su Apple Music: “Questo brano è stato prodotto da Diplo. Ci siamo divertiti moltissimo a creare la canzone, che ha un’atmosfera molto sensuale.”.

Rosa J Balvin testo e traduzione

[Intro]

Colores

[Pre-Coro]

Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo (Leggo)

Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos

El efecto que causas (Come on), el no verte defectos (Come on)

Nada te cambiaría, quiero hacerte mía en este momento

[Coro]

Nadie se compara, como tú, ¿dime quién? (¿Dime quién?)

Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel (Wuh)

Nadie se compara, como tú, ¿dime quién? (¿Dime quién?)

Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel (Yeah)

[Verso 1]

Es definitivo, tú eres otra cosa (Eh)

Yo me vuelvo loco cuando tú me rozas (Wuh)

Y ya no quiero esperar más, no sé qué sucederá

Pero algo tiene que pasar

Hoy no te vas, si yo te tengo (Wuh)

Me va a gustar, te lo sostengo

Baby, no mires la hora, no te me acobardes

Que esto va hasta tarde, ma’ (Come on)

Y sin compromiso, ya no tengo prisa (Wuh)

Le damo’ hasta el piso, que el golpe avisa (Ajá)

Yo hago lo que sea, por esa sonrisa (Ajá)

Empezamo’ aquí y terminamos en Ibiza

[Coro]

Nadie se compara, como tú, ¿dime quién? (¿Dime quién?)

Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel (Wuh)

Nadie se compara, como tú, ¿dime quién? (Okay, okay)

Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel (Nivel, nivel)

[Verso 2]

Incomparable, así eres tú

Deseo insaciable, apaga la lu’ (Lu’)

Me pone inestable con esa actitud (-tud)

Por ti yo me voy a la guerra como Mambrú

Y nos matamo’, en la pista bien duro nos perreamo’ (Cu-cu)

Par de tragos, así nos calentamo’ (Ah, ah, ah)

Antes que acabe la noche nos vamo’ y le damo’ y le damo’

Y nos matamo’ (Matamo’), en la pista bien duro nos perreamo’ (No’ perreamo’)

Par de tragos así nos calentamo’ (-amo’)

Antes que acabe la noche nos vamo’ y le damo’ (Y le damo’)

[Pre-Coro]

Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo

Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos

El efecto que causas, el no verte defectos

Nada te cambiaría quiero hacerte mía en este momento (Come on, come on; leggo)

[Coro]

Nadie se compara, como tú, ¿dime quién? (¿Dime quién?)

Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel (Wuh)

Nadie se compara, como tú, ¿dime quién? (¿Dime quién?)

Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel





[Outro]

Yeah, yeah, yeah, yeah

Diplo

J Balvin, man

Yeah





Traduzione

[Intro]

colori

[Pre-Rit.]

Non so che mi prende, quando ti ho vicina (Forza)

Ma rischierei la vita per un paio di baci

L’effetto che mi fa (Andiamo), non vederti difetti (Andiamo)

Niente ti cambierebbe, voglio renderti mia in questo momento

[Rit.]

Nessuno è paragonabile a te, dimmi chi? (Chi?)

Per me tu sei la più bella, sei di un altro livello (Wuh)

Nessuno è paragonabile a te, dimmi chi? (Chi?)

Per me tu sei la più bella, sei di un altro livello (Sì)

[Str. 1]

È definitivo, tu sei qualcosa di diverso (Eh)

Divento matto quando mi sfiori (Wuh)

E non voglio più aspettare, non so cosa succederà

Ma qualcosa deve pur succedere

Oggi non te ne vai, se ti acchiappo (Wuh)

Mi piacerà, ti tratterrò

Tesoro, non guardare l’ora, non fare la timida

Che faremo tardi, ma ‘(dai)

E senza impegno, io non ho più fretta (Wuh)

Lo facciamo sul pavimento, che la botta chiama (Aha)

Faccio qualsiasi cosa, per quel sorriso (Aha)

Iniziamo qui e finiamo a Ibiza





[Rit.]

Nessuno è paragonabile a te, dimmi chi? (Chi?)

Per me tu sei la più bella, sei di un altro livello (Wuh)

Nessuno è paragonabile a te, dimmi chi? (Ok, ok)

Per me tu sei la più bella, sei di un altro livello (Livello, livello)

[Str. 2]

Incomparabile, è quello che sei

Insaziabile desiderio, spegni la luce (Luce)

Mi rendi instabile con quell’atteggiamento

Per te vado in guerra come Mambrú

E ci uccidiamo, in pista twerkiamo molto forte (Cu-cu)

Un paio di drink, ci scaldiamo così (Ah, ah, ah)

Prima che la notte finisca andremo a fare sesso

E ci uccidiamo (uccidiamo), in pista twerkiamo molto forte (twerkiamo)

Un paio di drink così ci scaldiamo (-amo)

Prima che la notte finisca andremo a fare sesso

[Pre-Rit.]

Non so che mi prende,ti ho vicina

Ma rischierei la vita per un paio di baci

L’effetto che mi causa, non vederti difetti

Niente ti cambierebbe, voglio renderti mia in questo momento (Dai, dai; forza

[Rit.]

Nessuno è paragonabile a te, dimmi chi? (Chi?)

Per me tu sei la più bella, sei di un altro livello (Wuh)

Nessuno è paragonabile a te, dimmi chi? (Dimmi chi è?)

Per me tu sei la più bella, sei di un altro livello

[Outro]

Sì, sì, sì, sì

Diplo

J Balvin, amico

