The Weeknd – Too Late: audio, testo e traduzione della canzone

In Too Late, seconda traccia inserita nel quarto album in studio After Hours, The Weeknd canta il senso di colpa chiede perdono alla persona che ama. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio.

Nel coinvolgente brano, scritto e composto insieme a Noah Sammak, Ricky Reed, Illangelo & DaHeala, Abel ammette tutti i suoi errori e chiede alla sua amante di accompagnarlo in una vita piena di peccati. Devo ammettere che ascoltare una canzone brutta di quest’artista è cosa assai rara.

The Weeknd Too Late Testo e Traduzione

[Intro]

No-no, no-no, no-no-no

[Verse 1]

I let you down, I led you on

I never thought I’d be here without you

Don’t let me drown inside your arms

Bad thoughts inside my mind

When the darkness comes, you’re my light, baby

My light, baby, my light when it’s dark, yeah

I’m too high, baby, too high, baby

‘Cause I know right now, that I lost it (Hey)

[Chorus]

It’s way too late to save our souls, baby (Oh, oh, yeah)

It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)

I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)

It’s way too late to save my—

[Verse 2]

I can’t trust (I can’t trust) where I live (Where I live) anymore (Anymore, anymore, anymore)

Sources say that we’re done, how would they know?

We’re in Hell, it’s disguised as a paradise with flashing lights

I just wanna believe there’s so much more (Hey, hey, hey)

[Chorus]

It’s way too late to save our souls, baby (Oh, oh, yeah)

It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)

I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)

It’s way too late to save my—

[Bridge]

And, ooh, I tell myself I should get over you

I said ooh, I know I’d rather be all over you

I’m trying, trying, but I, I just want your body

Riding slow on top of me, girl, on top of me

I want you, babe, ooh-ooh





[Chorus]

It’s way too late (Late) to save our souls, baby (Souls, baby, oh, oh, yeah)

It’s way too late, we’re on our own (Baby, on my own)

I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)

It’s way too late to save my—





Traduzione

[Intro]

No no no no no no no

[Verso 1]

Ti ho delusa, ti ho ingannata

Non avrei mai pensato di essere qui senza te

Non lasciarmi annegare tra le tue braccia

Brutti pensieri nella mia testa

Quando cala l’oscurità, tu sei la mia luce, piccola

La mia luce, baby, la mia luce quando è buio, sì

Sono troppo fatto, baby, troppo fatto, baby,

Perché so che adesso l’ho perso (Hey)

[Coro]

È troppo tardi per salvare le nostre anime, baby (oh, oh, sì)

È troppo tardi, siamo soli (Baby, da solo)

Ho fatto degli errori, ti ho fatto un torto, baby (oh, oh, sì)

È troppo tardi per salvare la mia—





[Verso 2]

Non posso fidarmi (non posso fidarmi) di casa mia (di casa mia) più (più, più, più)

Le fonti dicono che abbiamo chiuso, come fanno a saperlo?

Siamo all’inferno, è camuffato da paradiso con luci lampeggianti

Voglio solo credere che ci sia molto di più (Ehi, ehi, ehi)

[Coro]

È troppo tardi per salvare le nostre anime, baby (oh, oh, sì)

È troppo tardi, siamo soli (Baby, da solo)

Ho fatto degli errori, ti ho fatto un torto, baby (oh, oh, sì)

È troppo tardi per salvare la mia—

[Ponte]

E, ooh, dico a me stesso che dovrei dimenticarti

Ho detto ooh, so che preferirei starti addosso

Ci sto provando, provando, ma io, io voglio solo il tuo corpo

Cavalcare lentamente addosso a me, ragazza, addosso di me

Ti voglio, baby, ooh-ooh

[Coro]

È troppo tardi (tardi) per salvare le nostre anime, piccola (anime, baby, oh, oh, sì)

È troppo tardi, siamo soli (Baby, da solo)

Ho fatto degli errori, ti ho fatto un torto, baby (oh, oh, sì)

È troppo tardi per salvare la mia—

