J. Balvin – Gris: audio, testo e traduzione del brano

Il testo e la traduzione in italiano di Gris, ottava traccia inserita in Colores, sesto album solista di J Balvin, pubblicato il 20 marzo 2020 via Universal Music Latino.

Ascolta questa nuova interessante canzone, scritta dal cantante colombiano con la collaborazione di Bull Nene, Justin Quiles, Michael Brun e Sky Rompiendo, con produzione di quest’ultimo.

Il grigio è uno di quei colori che solitamente non promette nulla di buono e infatti in questo pezzo Balvin racconta la sua turbolenta relazione con una ragazza: nonostante egli cerchi di essere una persona migliore per la sua partner, lei non vede alcun valore in quel che fa e non smette mai di giudicarlo, probabilmente a causa degli errori commessi in passato.

J. Balvin Gris testo

[Intro]

Colores

(Leggo, Colores, yah)

[Pre-Estribillo]

El mismo cuento de no acabar (Ajá)

Siempre hay algo que aclarar (Yeah)

Si miro a otra no soy leal

Quisiera avanzar, pero no lo supera’

¿Acaso eres perfecta pa’ juzgar? (Eso parece)

Por más que lo hago bien tú lo ves mal (Leggo, leggo)

[Estribillo]

Dime ma’, dímelo que (-lo que)

Yo hago lo que toque (Wuh)

Pa’ que, pa’ que no te choque’ (Alright)

Tú mi sensación del bloque

Dime ma’ (Yah), dímelo que (-lo que)

Yo hago lo que toque (Oh-oh)

Pa’ que, pa’ que no te choque’ (Yah)

Tú mi sensación del bloque (Prr)

[Verso 1]

Dime ma’, yo hago lo que toque (Ya)

Pa’ que lo bueno me note’ (Ah)

Siempre me tiene en un trote, yah (¿Cómo?, ah)

Va’ a causar que me agote

Yo no sé si mañana me bote’ (Yeah)

Puede ser que la vida te rote (Ah)

Puede ser que yo me alborote (Nah)

Baby, a ti no hay quien te derrote

[Estribillo]

Y dime ma’, dímelo que (-lo que)

Yo hago lo que toque

Pa’ que, pa’ que no te choque’ (No-no)

Tú mi sensación del bloque

Dime ma’, dímelo que (Qué lo qué)

Yo hago lo que toque

Pa’ que, pa’ que no te choque’ (Uh)

Tú mi sensación del bloque

[Verso 2]

Por más que busque la manera (Ey)

De que no se enoje, siempre me cela (Wuh)

Lo de nosotros es caso aparte (Yah)

La pelea que no gana es empate, eh (Yah)

Y por más que busco la manera (Manera)

De que no se enoje, siempre me cela (Wuh)

Lo de nosotros es caso aparte (Ah)

La pelea que no gana es empate (Empate)

[Pre-Estribillo]

El mismo cuento de no acabar (Ajá)

Siempre hay algo que aclarar (Yeah)

Si miro a otra no soy leal

Quisiera avanzar, pero no lo supera’

¿Acaso eres perfecta pa’ juzgar? (Eso parece)

Por más que lo hago bien tú lo ves mal (Leggo, leggo)





[Estribillo]

Dime ma’, dímelo que (-lo que)

Yo hago lo que toque (Wuh)

Pa’ que, pa’ que no te choque’ (Alright)

Tú mi sensación del bloque

Dime ma’, dímelo que (-lo que)

Yo hago lo que toque (Oh-oh)

Pa’ que, pa’ que no te choque’ (Yah)

Tú mi sensación del bloque (Prr)

[Outro]

Sky Rompiendo, jah

Seguimo’ y seguimo’ rompiendo

Yeah, Michael Brun

Leggo

J Balvin, man

Colores

Ey, yo’, Juan

I know you dance to this one

Yah, leggo





Gris Traduzione J Balvin

[Invio]

Colori

(Forza, Colori, yah)

[Pre-Rit.]

La stessa storia che non finisce (Aha)

C’è sempre qualcosa da chiarire (Sì)

Se guardo un’altra non sono fedele

Vorrei andare avanti, ma non la fai finita

Forse sei perfetta per giudicare? (sembrerebbe di si)

Per quanto io mi comporti bene, tu ci vedi sempre qualcosa di sbagliato (Forza, andiamo)

[Rit.] (da rivedere)

Dimmi di più, dimmi che (che)

Faccio quel che tocco (Wuh)

In modo da non scioccarti (ok)

Sei la mia sensazione di blocco

Dimmi di più, (Yah), dimmi che (-che)

Faccio quello che tocco (oh-oh)

In modo da non scioccarti (Yah)

Sei la mia sensazione di blocco (Prr)





[Str. 1]

Dimmi di più, faccio quello che tocco (Ya)

In modo che noti le cose buone (Ah)

Mi fai sempre fare una vita frenetica, yah (come? Ah)

Mi farai esaurire

Non so se domani mi mollerai (Sì)

Potrebbe essere che la vita ti abbia trasformata (Ah)

Potrebbe essere che mi sono infastidito (Nah)

Tesoro, non ti batte nessuno

[Rit.]

Dimmi di più, dimmi che (che)

Faccio quel che tocco

In modo da non scioccarti (No-no)

Sei la mia sensazione di blocco

Dimmi di più, dimmi che (che)

Faccio quello che tocco

In modo da non scioccarti (Uh)

Sei la mia sensazione di blocco

[Str. 2]

Per quanto cerchi un modo (Ehi)

Per non farla arrabbiare, mi tiene sempre d’occhio (Wuh)

La nostra relazione è un caso a parte (Yah)

Il litigio in cui non ci sono vincitori è un pareggio, eh (Yah)

E per quanto cerchi un modo (modo)

Per non farla arrabbiare, mi tiene sempre d’occhio (Wuh)

La nostra relazione è un caso a parte (Ah)

Il litigio in cui non ci sono vincitori è un pareggio (pareggio)

[Pre-Rit.]

La stessa storia che non finisce (Aha)

C’è sempre qualcosa da chiarire (Sì)

Se guardo un’altra non sono fedele

Vorrei andare avanti, ma non la fai finita

Forse sei perfetta per giudicare? (sembrerebbe di si)

Per quanto io mi comporti bene, tu ci vedi sempre qualcosa di sbagliato (Forza, andiamo)

[Rit.]

Dimmi di più, dimmi che (che)

Faccio quel che tocco (Wuh)

In modo da non scioccarti (ok)

Sei la mia sensazione di blocco

Dimmi di più, dimmi che (che)

Faccio quello che tocco (oh-oh)

In modo da non scioccarti (Yah)

Sei la mia sensazione di blocco (Prr)

