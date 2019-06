J. Balvin, Bad Bunny – Que Pretendes: video ufficiale, testo e traduzione

Que Pretendes è il nuovo singolo di J. Balvin e Bad Bunny, primo estratto dall’album collaborativo Oasis, uscito il 28 giugno 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone, firmata dagli interpreti con la collaborazione di Daniel Esteban Taborda Valencia e Sky Rompiendo, che ha anche curato la produzione.

Qui il cantante portoricano e il collega colombiano, parlano di una relazione finita, tuttavia questa ragazza insiste nel voler ricominciare. Il duo cerca in tutti i modi di farle capire che è ormai troppo tardi e che insistere è totalmente inutile.

Il video ufficiale è stato diretto da Colin Tilley ed è possibile vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

Que Pretendes testo e traduzione – J Balvin e Bad Bunny

[Balvin]

Uah, uh-uh

Uah

Yeah, yeah, yeah, yeah (Uh-uh)

[J Balvin]

Ahora quieres volver (Ahora quieres volver, yeah)

Por qué razón? Dime para qué (Para qué, para qué)

Ya no te presto atención (Ninguna)

Desde hace tiempo le puse punto final (Sí)

Ora vuoi tornare indietro (ora vuoi tornare, si)

Per quale motivo? Dimmi perché (perché, perché)

Non ti dedico nessuna attenzione (Nessuna)

Da tempo ho messo un punto conclusivo (Sì)

[Balvin]

¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? (Yeah, hora)

Esa actitud la conozco ya (Yeah-yeah-yeah)

Sabes qué hacer muy bien para envolverme (Envolverme)

Pero esta vez es muy tarde ya (Uah, oh-oh-oh)

Cosa pretendi chiamandomi a quest’ora? (Sì, ora)

Questo tuo modo di fare ormai lo conosco (Sì-sì-sì)

Sai molto bene cosa fare per sedurmi (sedurmi)

Ma questa volta è ormai troppo tardi (Uah, oh-oh-oh)

[Bad Bunny]

Estas no son horas de llamar (No)

Al menos que me lo quieras mamar

Que quieras prender, que quieras quemar (Uh-huh)

Hablando claro ya tú me cae’ hasta mal (Ja)

Por ti me metí pastillas y me fui de overflow Lamar (Woh)

Pero tú no eres una Kardashian (No)

Contigo no me tiro, porque si no las retro se me embachan

De Snapchat te borré, de Facebook te borré

De Instagram te borré, de mi vida te borré (¡Plo!)

Questa non è l’ora adatta per le visite (No)

A meno che tu non voglia succhiarmelo

Accendere, fumare (Uh-huh)

Ad essere franco, tu non mi piaci per niente (Ja)

E’ grazie a te che ho assunto pillole e sono andato in overdose come Lamar (Woh)

Ma tu non sei una Kardashian (No)

Con te non scopo, perché per me sei spazzatura

Da Snapchat ti ho cancellata, da Facebook ti ho cancellato

Da Instagram ti ho cancellata, dalla mia vita ti ho cancellata

[Bunny]

Y ahora quieres volver (¡Nah!)

Nah, tú lo que quieres e’ joder (¡Wuh!)

Pero no se va a poder (Fuck you)

Me vas a ver con otra y te vas a morder (Uh)

Y ahora quieres volver

Nah, tú lo que quieres e’ joder

Pero no se va a poder

Me vas a ver con otra y te vas a morder (¡Nah!)





Ora vuoi tornare (Nah!)

Nah, quello che vuoi è fare sesso (Wuh!)

Ma non se ne fa niente (vai a farti fo**ere)

Mi vedrai con un’altra e roderai (Uh)

E ora vuoi tornare

Nah, quello che vuoi è fare sesso

Ma non se ne fa niente

Mi vedrai con un’altra e roderai (Nah!)

[Bunny]

¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? (Ey)

Esa actitud la conozco ya

Sabes qué hacer muy bien para envolverme

Pero esta vez es muy tarde ya

Yea-yea-yea-yea-yea-yea

Cosa pretendi chiamandomi a quest’ora? (Ey)

Questo tuo modo di fare ormai lo conosco

Sai molto bene cosa fare per sedurmi

Ma questa volta è ormai troppo tardi

Sì-sì-sì-sì-sì-sì

[Balvin]

Intentas hacerlo todo para que yo vuelva

Las cosas no son iguales, ¿para qué insistir?

Evita molestias y tu tiempo no pierdas

Conmigo no encuentras nada

A escondidas vives chequeando las fotos

Investigando mi perfil

No lo niegues, bien te conozco

Stai cercando di fare qualsiasi cosa per riavermi

Le cose non sono più come prima, perché insistere?

Evita di infastidirmi e non perdere tempo

Da me non otterrai più nulla

Te la passi a controllare di nascosto le mie foto

Il mio profilo

Non negarlo, ti conosco bene

[J Balvin]

Todo lo que tú hiciste conmigo

Quieres repetirlo

Andas buscando más

Y a mí eso me da igual

Todo lo que tú hiciste conmigo

Quieres repetirlo

Andas buscando más

Y a mí eso me da igual

Tutto quello che hai fatto con me

Vorresti rifarlo

Stai cercando altro

E io non sono interessato

Tutto quello che hai fatto con me

Vorresti rifarlo

Stai cercando altro

E non sono interessato

[J Balvin ]

¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? (Yeah, hora)

Esa actitud la conozco ya (Yeah-yeah-yeah)

Sabes qué hacer muy bien para envolverme (Envolverme)

Pero esta vez es muy tarde ya (Uah, oh-oh-oh)





Cosa pretendi chiamandomi a quest’ora? (Sì, ora)

Questo tuo modo di fare ormai lo conosco (Sì-sì-sì)

Sai molto bene cosa fare per sedurmi (sedurmi)

Ma questa volta è ormai troppo tardi (Uah, oh-oh-oh)

[Bunny]

¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? (Ey)

Esa actitud la conozco ya

Sabes qué hacer muy bien para envolverme

Pero esta vez es muy tarde ya

Yea-yea-yea-yea-yea-yea

Cosa pretendi chiamandomi a quest’ora? (Sì, ora)

Questo tuo modo di fare ormai lo conosco (Sì-sì-sì)

Sai molto bene cosa fare per sedurmi (sedurmi)

Ma questa volta è ormai troppo tardi (Uah, oh-oh-oh)

Sì-sì-sì-sì-sì-sì

Sky Rompiendo

Yea, yea, yea, yea

Rompiendo el Bajo

Bad Bunny, baby-be-be-bebé-bebé, bebé

J Balvin

Leggo’

J Balvin

Vibras

Bad Bunny

Oasis

Oasis, baby

Esto vibra pa’ ti





