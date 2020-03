The Weeknd – Hardest To Love: audio, testo e traduzione del brano

In Hardest To Love, traccia numero tre inserita nell’album After Hours, The Weeknd parla della relazione con la supermodella statunitense Bella Hadid, finita a causa degli errori commessi da Abel. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questa terza track facente parte della quarta era discografica del cantautore canadese.

In questa gradevole canzone, scritta e prodotta insieme a Max Martin e Oscar Holter, l’artista parla di questa relazione, anche se non è l’unico brano in cui lo fa, perché questo rapporto è stato importante e duraturo, sebbene negli anni, a partire dal 2015, quando i due si sono messi insieme, vi sono stati tanti tira e molla, principalmente per colpa di Abel, che ammette i suoi sbagli e non si capacita del fatto che nonostante tutto, lei voglia ancora stare insieme a lui.

Tra diverse rotture e riconciliazioni, qui Abel fa autocritica, rendendosi conto di essere stato difficile da amare, riuscendo a capirne i motivi.

The Weeknd Hardest To Love Testo e Traduzione

[Intro]

No, yeah

Oh, yeah

Oh, yeah

Yeah, uh

[Verse 1]

You try with me so many times, yeah

You’re cryin’ out behind the smiles

And I can see right through the lies

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

And what we had is dead inside, yeah

You’re actin’ like it’s still alive, ayy

And you still wanna make it right, yeah

I know

[Chorus]

But I’ve been the hardest to love

You’re tryna let me go, yeah

And I can see it, I can see it

I’ve been the hardest to love

It’s hard to let me go, yeah

And I can feel it, I can feel it (Oh, yeah)

[Verse 2]

I don’t feel it anymore (Yeah)

The house I bought is not a home (No)

Together we are so alone

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah (Oh)

Don’t regret the day we met (We met)

Don’t forget that time we spent (We spent)

Forget that we’re in different beds

I know

[Chorus]

‘Cause I’ve been the hardest to love

You’re tryna let me go, yeah

And I can see it, I can see it

I’ve been the hardest to love

It’s hard to let me go, yeah

And I can feel it, I can feel it





[Bridge]

I can’t, can’t believe you want me

After all the heart breaks, after all I’ve done, oh-oh-oh (Oh, oh, oh)

No, I can’t, can’t believe you trust me (Trust me)

After all the rough days, you still call me up (Me up, oh-oh-oh)

[Chorus]

‘Cause I’ve been the hardest to love

You’re tryna let me go, (Tryna let me go) yeah

And I can see it, I can see it (I can see it)

I’ve been the hardest to love (Love, baby)

You’re tryna let me go, yeah

And I can feel it, I can feel it





Traduzione

[Str. 1]

Ci provi con me così tante volte, sì

Stai piangendo dietro quei sorrisi

E riesco a vederlo attraverso le menzogne

Sì, sì, sì, sì, sì

E quello che c’è stato tra noi è morto dentro, sì

Ti comporti come se fosse ancora vivo, ayy

E vuoi ancora sistemare le cose, sì

lo so

[Rit.]

Ma sono stato il più difficile da amare

Stai provando a lasciarmi andare, sì

E riesco a vederlo, a capirlo

Sono stato il più difficile da amare

È dura lasciarmi andare, sì

E riesco sentirlo, lo sento (Oh, sì)





[Str. 2]

Non lo sento più (Sì)

La casa che ho comprato non ti fa sentire a casa (No)

Insieme siamo così soli

Sì, sì, sì, sì, sì (Oh)

Non rimpiangere il giorno in cui ci siamo conosciuti (ci siamo conosciuti)

Non dimenticare quel tempo che abbiamo trascorso insieme (abbiamo trascorso insieme)

Dimentica che siamo in letti separati

lo so

[Rit.]

Perché sono stato il più difficile da amare

Stai provando a lasciarmi andare, sì

E riesco a vederlo, a capirlo

Sono stato il più difficile da amare

È dura lasciarmi andare, sì

E riesco sentirlo, lo sento

[Ponte]

Non posso, non posso credere che tu mi voglia

Dopo tutte le sofferenze che ti ho fatto passare, dopo tutto quello che ho fatto, oh-oh-oh (Oh, oh, oh)

No, non posso, non posso credere che ti fidi di me (Fidi di me)

Dopo tutti i giorni difficili, mi chiami ancora (mi chiami ancora, oh-oh-oh)

[Rit.]

Perché sono stato il più difficile da amare

Stai provando a lasciarmi andare, sì (Provando a lasciarmi andare) sì

E riesco a vederlo, a capirlo (riesco a capirlo)

Sono stato il più difficile da amare (amore, piccola)

È dura lasciarmi andare, sì

E riesco sentirlo, lo sento

