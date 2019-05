Jay Santos & Ivana Spagna in duetto sulle note del nuovo singolo Cartagena: audio, video, testo e traduzione

Jay Santos & Ivana Spagna duettano nel nuovo singolo Cartagena, disponibile dal 10 maggio 2019 via Tuned Turtle Management, con distribuzione by Artist First. Leggi il testo scritto insieme a Valenzuela Garzon German Felipe e il fratello Giorgio Spagna, la traduzione in italiano e ascolta l’audio del brano prodotto da Mike Marino.

Molto carina e radio friendly la nuova canzone, che sarà inclusa nel nuovo album della cantautrice veneta, successore di Four (gennaio 2012).

Nel nuovo allegro singolo, caratterizzato da sonorità latine e reggaeton tutte da ballare, c’è molta sintonia tra la cantante classe 1954 e il collega colombiano, che raccontano un amore estivo scoppiato appunto a Cartagena.

L’armonia che c’è tra loro, la si vede anche nell’allegro e spensierato video ufficiale disponibile dal 14 maggio in esclusiva su Tgcom24 e dal giorno successivo anche su Youtube. Per vederlo cliccate sull’immagine sotto.

Cartagena testo – Ivana Spagna & Jay Santos

[Jay Santos]

Recordando tu sonrisa

me desperté esta mañana

me hicieron falta tus besos

todo mi cuerpo te extraña

yeee

todo mi cuerpo te extraña

[Ivana Spagna]

Vamos, rota su Cartagena

tequila e luna piena

dimmelo adesso, dime “te quiero a ti”

allora vieni, seguimi fino in fondo

dove si sveglia il mondo

dimmelo ancora, dime “te quiero a ti”

[Santos]

Me acuerdo aquella noche en Cartagena

cuando nos besamos junto a la luna llena

estabas tan linda mami como una sirena

no perdimos tiempo y acabamos en la arena

yeye

y no se que será

lo que me pasa a mi

cuando te tengo aquí

y me miras así

parece que el tiempo se para

solo dime sí

yo quiero estar siempre contigo

pa’ hacerte feliz

[I. Spagna]

Vamos, rota su Cartagena

tequila e luna piena

dimmelo adesso, dime “te quiero a ti”

allora vieni, seguimi fino in fondo

dove si sveglia il mondo

dimmelo ancora, dime “te quiero a ti”





[I. Spagna]

Era una notte a Cartagena

Un anno fa (ah ah)

La luna sulla pelle

Brillavamo come stelle

Stessa spiaggia, stella luna piena

Che guarda giù (uh uh)

Un’altra notte folle

Dammi solo cose belle

Vamos, rota su Cartagena

tequila e luna piena

dimmelo adesso, dime “te quiero a ti”

allora vieni, seguimi fino in fondo

dove si sveglia il mondo

dimmelo ancora, dime “te quiero a ti”





Jay Santos & Ivana Spagna Cartagena traduzione

[Jay Santos]

Ricordando il tuo sorriso

Mi sono svegliato stamattina

Avevo bisogno dei tuoi baci

tutto il mio corpo sente la tua mancanza

yeee

tutto il mio corpo sente la tua mancanza

[Ivana Spagna]

Andiamo, rotta su Cartagena

tequila e luna piena

dimmelo adesso, dimmi “ti amo”

allora vieni, seguimi fino in fondo

dove si sveglia il mondo

dimmelo ancora, dimmi “ti amo”





[Santos]

Ricordo quella notte a Cartagena

quando ci siamo baciati sotto la luna piena

eri così carina, tesoro, come una sirena

non perdemmo tempo e siamo finiti in spiaggia

yeye

e non so cosa sarà

cosa succede a me

quando sto con te

e mi guardi così

sembra che il tempo si fermi

dimmi solo si

voglio stare sempre con te

per renderti felice

[I. Spagna]

Andiamo, rotta su Cartagena

tequila e luna piena

dimmelo adesso, dimmi “ti amo”

allora vieni, seguimi fino in fondo

dove si sveglia il mondo

dimmelo ancora, dimmi “ti amo”

[I. Spagna]

Era una notte a Cartagena

Un anno fa (ah ah)

La luna sulla pelle

Brillavamo come stelle

Stessa spiaggia, stella luna piena

Che guarda giù (uh uh)

Un’altra notte folle

Dammi solo cose belle

Andiamo, rotta su Cartagena

tequila e luna piena

dimmelo adesso, dimmi “ti amo”

allora vieni, seguimi fino in fondo

dove si sveglia il mondo

dimmelo ancora, dimmi “ti amo”

