Il mondo della musica in lutto: famosa cantante muore a soli 26 anni

By

Una tragica notizia ha sconvolto non solo il nostro paese, ma tutto il mondo. La cantante ha purtroppo perso la vita in un tragico incidente aereo e aveva solo 26 anni. Una giovane vita e una carriera stroncati da un destino malvagio. Un lutto che la musica non dimenticherà mai.

L’artista non immaginava minimamente che sarebbe andata incontro alla morte. A soli 26 ha lasciato questo mondo, in un lutto tremendo che ha fatto commuovere anche molti altri artisti nostrani e non.

Lutto nella musica: muore a 26 anni l’amatissima cantante

La giovane cantante ha perso la vita in seguito ad un incidente aereo. L’artista aveva solo 26 anni. Stiamo parlando, ovviamente di Marilia Mendonca, stella della musica brasiliana. Era molto popolare nel suo paese Marilia, aveva creato ben 15 dischi di diamante e due di platino.

Tanti suoi connazionali famosi hanno voluto dare un ultimo addio speciale, da Da Neymar a Bolsonaro.

Chi era la Mendonca

La 26enne lascia purtroppo anche un bimbo molto piccolo, avuto appena un anno fa.

La cantante era molto amata: era una giovane esponente del genere “sertanejo”, molto vicino, come genere, al country statunitense.



Le sue canzoni erano molto ascoltate in Brasile. La sua morte violenta ha lasciato il vuoto nei cuori di tutti. La ragazza ha perso la vita in seguito allo schianto di un aerotaxi nello Stato del Minas Gerais. Nell’incidente Marilia non è stata l’unica a morire: sono purtroppo deceduti anche il suo produttore, lo zio e i due piloti dell’aereo. La causa dell’incidente, secondo gli inquirentei, potrebbe essere la fatale collisione con un’antenna.

Poche ore prima dell’impatto, l’artista aveva pubblicato sui social network un video del suo aerotaxi e del pasto che stava consumando sul mezzo, annunciando «un weekend di spettacoli». La cantante si stava preparando, infatti, per l’esibizione nella città di Caratinga, poco lontano dal luogo del disastro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)



Una morte che in tanti faticheranno ad accettare e dimenticare. La stessa Elettra Lamborghini che la apprezzava molto come artista, si è detta sconvolta dalla tragica notizia.