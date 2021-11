Amici rifiuta un ragazzo, ora è uno dei più famosi cantanti italiani | Pazzesco

Il programma di Maria De Filippi ha sempre catturato l’attenzione di tantissimi telespettatori. Sono nati tanti talenti ad Amici, ma qualche volta il talent ha mandato a casa cantanti di grande valore. Uno è proprio quello che vi sveleremo oggi.

Non bisogna mai arrendersi alle porte in faccia. A volte semplicemente non è il momento giusto. Alcuni talenti, infatti, hanno solo bisogno di maturare, di venir fuori nella loro natura. Il talento di questa artista ad Amici non è stato riconosciuto.

Tant’è che i giudici del tempo lo hanno rispedito a casa. Volete sapere di chi si tratta? Non riuscirete a crederci.

Amici, rifiutato dai giudici oggi è un famoso cantante

Stiamo parlando di uno dei più grandi artisti attuali della musica italiana. E non si è limitato ad Amici ma ha anche tentato la fortuna in un altro talent, X-Factor. Quando era poco più che un adolescente, tra i 16 e i 18 anni, ha provato il successo attraverso i più noti talent, ma non è mai andato molto lontano nei casting, in certi casi non ha superato nemmeno le prime selezioni.

Lui si chiama Niccolò ma in arte usa un altro nome. L’artista romano si è convinto che probabilmente se non è arrivato il successo con il talent è semplicemente perché non era quello il suo momento.

Secondo l’artista nei talent purtroppo si dà uno spazio troppo ampio all’interpretazione, lasciando da parte il lato autoriale. In genere, infatti, i ragazzi fanno perlopiù cover e solo raramente degli inediti.

Il cantante scartato è Ultimo

L’artista che ha raccontato del suo insuccesso nei talent è il giovane cantante romano Ultimo. Secondo lui, è possibile che non abbia mai impressionato i giudici perché ha sempre dato più importanza ai testi che alla voce.

Non avendo un timbro speciale, forse non è riuscito mai ad impressionare sufficientemente chi doveva decidere del suo futuro artistico.

Per fortuna, Ultimo è riuscito a trovare chi scommettesse su di lui. E’ con un po’ di sacrifici anche lui è riuscito ad agguantare il successo.

Le sue canzoni oggi sono considerati dei piccoli capolavori.