Raffaella Carrà: come mai non ha mai avuto figli? La verità che in pochi sanno

Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto nel mondo della televisione italiana e nel cuore dei suoi fan. La donna, nonostante fosse molto amata, non ha mai avuto figli. Ecco il perché.

Raffaella Carrà, nome d’arte di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è stata una vera e propria icona nel mondo della televisione italiana.

Amatissima anche in Spagna, la donna ha cambiato modo di fare televisione grazie alle sue esibizioni e al suo modo elegante e mai volgare di essere provocatoria e innovativa.

Raffaella Carrà: i motivi per il quale non è stata mai madre

Scomparsa lo scorso 5 luglio, in seguito ad una malattia che l’aveva colpita da tempo, la regina della televisione italiana se n’è andata in modo silenzioso, nello stesso modo elegante e raffinato con cui era solita condurre le sue trasmissioni.

Sulla sua malattia non aveva fatto cenno a nessuno, per non far rattristire i suoi fan facendo mantenere loro un ricordo di una donna vivace e piena di pailettes e non quello di una donna malata.

Il suo riserbo è stato rispetto da tutti quelli che gli sono stati vicini in un momento molto difficile per la sua vita.

Un primo segnale però l’aveva dato quando la conduttrice Milly Carlucci l’aveva invitata come ospite alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato e non aveva ricevuto risposta.

La conduttrice dello show, ha dichiarato che la non risposta aveva fatto pensare che Raffaella fosse all’estero, dato che anche per un rifiuto non si è mai degnata di non rispondere, invece nessuno pensava che la verità fosse più tragica di quanto previsto.

A seguito della sua dipartita, la stessa Carlucci ha più volte proposto alla Rai di rinominare l’Auditorium Rai di Piazza de Boris, situato a Roma, come Auditorium Raffaella Carrà per omaggiare questa grande donna che ha fatto la storia della televisione italiana.

In Spagna, oltre ad aver realizzato un film musical sulle sue canzoni, nelle quali appare in un cameo, uscito poco prima della sua morte, le sono stati dedicati vari murales ed una piazza.

I suoi amori

Raffaella Carrà non ha mai avuto figli, nonostante sia stata legata sia con Gianni Boncompagni che con Sergio Japino.

Con il primo non ha mai avuto intenzione di mettere su famiglia, si presume per via degli impegni lavorativi, mentre con il secondo, non è mai riuscita ad ottenere un figlio.

Rifiutandosi di portare avanti le cure ormonali per rimanere incinta, decise assieme a Japino di adottare un figlio, ma la richiesta fu rifiutata per via del fatto che la coppia non fosse sposata.