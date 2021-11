Elettra Lamborghini in lutto: la cantante è distrutta | la tragedia

By

Non è un bel periodo questo per la bella ereditiera. Elettra Lamborghini deve fare i conti con una terribile e improvvisa perdita. I fan della cantante si sono stretti al suo dolore, sui social ma anche con gesti d’affetto tangibili.

Elettra Lamborghini ha subito una grave perdita. La cantante è stata costretta a dire addio ad una persona molto importante per lei, artisticamente e umanamente. Una perdita improvvisa che sconvolto tutti i fan dell’artista italiana.

Elettra Lamborghini, terribile lutto improvviso

La notizia del terribile lutto è arrivata poche ore fa: Elettra Lamborghini ha perso una persona che le è stata molto vicina, un’amica e collega del mondo dello spettacolo che conosceva molto bene.

Un momento che Elettra supererà anche grazie al supporto delle persone a lei più care e ai fan che non la lasciano mai sola.

Stiamo parlando di Marilia Mendonça, cantante brasiliana deceduta a soli 26 anni nel pieno della sua scalata per il successo nel campo della musica.

L’artista, cantante ma anche cantautrice aveva già registrato e pubblicato ben 6 album. La prima canzone è stata pubblicata nel lontano 2014 anno in cui il pubblico ha iniziato a conoscerla e amarla. Grazie al suo talento, nel 2017 ha persino vinto un Latin Grammy.

Il terribile incidente

Il 5 novembre scorso, purtroppo, la vita della cantante ha avuto fine a seguito di un drammatico incidente aereo. L’incidente è avvenuto nello stato del Minas Gerais, nello specifico a Caratinga, in Brasile.

Purtroppo, con la sua morte la cantante lascia solo un figlio nato solo due anni fa.

La cantante è stata colpita nel profonda dalla notizia ed è per questo che ha voluto fare un gesto per ricordarla e onorare la sua memoria. Elettra ha condiviso la foto della cantante sul suo account in alcune storie IG.

Un gesto speciale che sicuramente avrà fatto molto piacere ai fan della cantante deceduta e alla sua famiglia.