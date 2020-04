Emanuele Aloia – Il bacio di Klimt: audio e testo della meravigliosa canzone

Rilasciato il 21 aprile 2020 via Sunflower / Artist First, Il bacio di Klimt è un singolo di Emanuele Aloia, una stupenda poesia caratterizzata da un testo significativo e veramente profondo e artistico, com’è solito fare questo ragazzo torinese nato il 16 dicembre del 1998, che ha una delicata l’arte nelle vene, un’arte che non manca mai nei suoi pezzi, che stanno facendo innamorare sempre più persone.

Reduce dal successo di Girasoli e Sempre, due hit che nonostante siano rispettivamente state rilasciate il 28 ottobre 2019 e il 18 febbraio 2020, sono ancora ascoltatissime e in voga, Emanuele ha reso disponibile quest’ennesima perla (l’audio), una canzone veramente coinvolgente e contagiosa, nella quale non mancano citazioni a importanti artisti, ma anche alla sua Girasoli.

Anche qui Aloia, rivolgendosi a una fanciulla, perde l’occasione di citare artisti del calibro di Paul Cézanne, grande pittore francese scomparso nel 1906, il collega francese Edgar Degas e il suo L’Assenzio (L’absinthe) dipinto a olio su tela databile al 1875-1876 e conservato al Museo d’Orsay di Parigi, e come da titolo, Gustav Klimt e il suo Il bacio (Der Kuss), dipinto a olio su tela realizzato nel 1907-08 e conservato nell’Österreichische Galerie Belvedere di Vienna.

In questo meraviglioso quadro, due amanti inginocchiati su un piccolo angolo erboso e fiorito, si stringono e si abbandonano ad un intenso bacio, con lei letteralmente estasiata e abbandonata nell’abbraccio di lui, che trasmettendo un certo senso di sicurezza alla sua amata, tiene la sua testa con una certa delicatezza. Celati da tuniche mosaicate, i corpi dei due protagonisti si trovano su uno sfondo di color marrone che, con un minimo di immaginazione, potrebbe sembrare il tronco di un grande albero o magari le mura di una stanza, quella stanza citata dal cantante nel post condiviso sui social network al momento della release di quest’altro piccolo capolavoro.

“Mai come in questo momento, l’amore è chiuso nel silenzio di una stanza, si è distanti, i ricordi sono lame mentre la solitudine, è diventata una vecchia amica a cui offri da bere assenzio come fosse un quadro di Degas.”. Emanuele Aloia.

Il bacio di Klimt Emanuele Aloia Testo

Download su: Amazon – iTunes

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia

E parlavamo dei tuoi esami all’università

Tu che eri come colore e forme per Cézanne

Anche se adesso fuori è buio un giorno smetterà

Con te diventava sole anche una lucciola

Di tutte quelle che ho incontrato tu sei l’unica

Che senza fare nulla mi ha rubato l’anima

Se vuoi tenerla, bene, ma un giorno riportala

Ti prego non farle del male, custodiscila

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia





Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare

Per te, giuro, ho sceso forse un milione di scale

Afferrami la mano prima di cadere

Tutti i girasoli adesso son fiori del male

Se vuoi da bere,

ti offro un drink

Rompi un bicchiere

sembrava un film

Tu vino bianco

io niente alcool

Cambi discorso

parliamo d’altro

Dimmi che ore sono da

dimmi che ora siamo noi

Siamo un’ora indietro sai

il resto lo vedremo poi

Siamo sentimento

ho un presentimento

Che il passato esiste

ma il futuro è incerto

Mentre perdi le parole

cerchi gocce dentro il mare

Come piogge di ricordi che non passerà

Cerchi dentro i tuoi sospiri

Ti senti sempre più sola

bere assenzio come fossi un quadro di Degas

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia

Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare

Per te, giuro, ho sceso forse un milione di scale

Afferrami la mano prima di cadere

Tutti i girasoli adesso son fiori del male





Ci siamo persi per riprenderci

Ci siamo scelti per non sceglierci

Ma anche tra mille anni sarò ancora qui

Siamo eterni come il bacio di Klimt

Dimmi cosa sei venuta a fare

Se vuoi restare oppure andare via

Ma quanto pesa la malinconia

Ma quanto costa dire una bugia

Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare

Per te, giuro, ho sceso forse un milione di scale

Afferrami la mano prima di cadere

Tutti i girasoli adesso son fiori del male





